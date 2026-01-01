영업 운영팀의 부상

영업이 본능적인 기술에서 데이터 중심의 과학으로 전환됨에 따라, 영업 운영 분야의 중요성이 대두되고 있습니다.
우리가 봐왔던 모든 대기업에서 영업 운영 분야는 더 많은 프로세스에 관여하도록 확장되고 있습니다. 또한, 새로운 워크플로를 만들고 더 나은 정책을 추진함으로써 전체 영업 주기 및 그 이상에 걸쳐 전체적인 데이터(및 통찰력)를 제공하고 있습니다. 당사는 최고의 영업 운영 팀이 모든 방향에서 영업 조직의 협업을 가장 잘 지원할 수 있다고 확신합니다.
이 전자책은 360도 협업 환경에 대해 다루고 있습니다.
다음과 같은 사례를 제시합니다.
- 영업에서 협업의 힘
- 성공에 있어 영업 운영의 역할
- 기존 커뮤니케이션(주로 내부 이메일)은 이를 지원하지 못하는 이유
- 통합된 채널 기반 협업을 통해 가능한 이유
이 전자책을 다운로드하여 부서로서 부상하고 있는 영업 운영 분야와 새로 연결된 세상에서 협업이 더욱 중요해지고 있는 이유에 대해 자세히 알아보세요.
