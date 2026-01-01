ますます高まる営業オペレーションの重要性

営業が直感頼りの技術からデータ主導のサイエンスへと変わるにつれ、営業オペレーションの重要性が高まってきました。
私たちが知る限り、どの大企業でも今や営業オペレーション担当者がさまざまなプロセスにかかわるようになりました。その範囲は営業サイクルにとどまらず、新たなワークフローの構築や、よりよいポリシーの推進、総合的なデータ（やインサイト）の提供にまで広がっています。最高の営業オペレーションチームとは、営業組織が全方位的にコラボレーションできるよう、最もよい形でサポートできるチームだと確信しています。
360 度のコラボレーションを実現するには。
この電子ブックでわかること :
- 営業におけるコラボレーションの効果
- その実現における営業オペレーションの役割
- 従来のコミュニケーション（主に社内メール）では実現できない理由
- あらゆる人やものと連携したチャンネルなら実現できる理由
この電子ブックをダウンロードして、ますます高まる営業オペレーションの重要性にくわえ、新たなつながりが生まれる世界でコラボレーションがいかに重要になっているかをご覧ください。
