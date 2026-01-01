Revolut otimiza processos operacionais de vendas com uma plataforma de produtividade

A Revolut, uma fintech, é uma das empresas mais inovadoras e revolucionárias da Europa. Fundada em 2015, ela cresceu rapidamente e chegou a 25 milhões de usuários, incluindo centenas de milhares de outras empresas ativas.

A Revolut vê os serviços financeiros como a espinha dorsal da nossa sociedade e tem o objetivo de simplificar essa atividade para o máximo possível de pessoas e empresas.

A Revolut começou como uma solução para um problema urgente enfrentado por várias pessoas: a cobrança de verdadeiras fortunas em operações de câmbio. No início, era um app com taxas de câmbio insignificantes, mas rapidamente outros serviços bancários móveis, pedidos pelos clientes, foram acrescentados. A missão da Revolut de “demonstrar o poder da economia sem fronteiras para todos” levou a uma plataforma completa que ajuda os usuários a simplificarem e gerenciarem as finanças.

No entanto, ao mesmo tempo em que facilitava os processos financeiros para milhões de usuários, a Revolut precisou de uma solução para viabilizar os processos de trabalho remotos e assíncronos de uma empresa em rápido crescimento. E foi aí que eles conheceram o Slack.

Formar, ampliar e integrar equipes de vendas com uma plataforma de produtividade

Curiosamente, a Revolut não tinha um legítimo departamento de vendas até 2020. Mas foi necessário criar um quando a COVID-19 forçou todos a trabalhar remotamente.

“Lançamos as vendas B2B na Revolut em abril de 2020, ou seja, logo no início da pandemia. E integramos quase mil vendedores em todo o mundo, todos remotamente”, diz Matthew Acton Davis, vice-presidente de vendas globais da Revolut.

O Slack transformou os processos remotos da Revolut. Com a plataforma de produtividade, a Revolut criou equipes de vendas para PMEs e para grandes empresas, contratou gerentes de contas e formou uma equipe executiva de vendas para otimizar a ativação de produtos.

A integração de novos funcionários em uma empresa de rápido crescimento é desafiadora, especialmente no modelo remoto. Porém, o Slack permitiu que a Revolut integrasse novos colegas de equipe com eficiência, além de promover, ao mesmo tempo, a cultura da empresa.

“A cada duas semanas, um novo grupo com quase cem pessoas entra na Revolut”, diz Acton Davis.

“Criamos canais no Slack para esses grupos de novatos conhecerem a cultura da empresa e os colegas. Na verdade, trabalhar com vendas tem muito a ver com emoção. E se você está em um modelo totalmente remoto, é preciso criar essas conexões com a equipe. Portanto, a gente realmente promove nossa cultura pelos canais do Slack.”

“Na verdade, trabalhar com vendas tem muito a ver com emoção. E se você está em um modelo totalmente remoto, é preciso criar essas conexões com a equipe. Portanto, nós realmente promovemos nossa cultura pelos canais do Slack.” Matthew Acton Davis, Vice-presidente de vendas globais, Revolut

Fim das ligações: migração para a colaboração assíncrona

A pandemia forçou empresas de todo o mundo a reavaliarem hábitos e processos de trabalho. Com as pessoas trabalhando em casa, ficou claro que uma colaboração assíncrona eficiente ganhou importância sem precedentes.

“Foi uma luta para todos nós. E uma mudança radical para a maioria das empresas. Além disso, temos a tendência de fazer uma chamada de vídeo atrás da outra, o que é um jeito muito ineficiente de trabalhar”, diz Acton Davis.

“Recentemente, fizemos uma análise e descobrimos que para cada meia hora em uma chamada com todos os funcionários da área de vendas, perdemos cerca de dez semanas de tempo nessa função”, ele acrescenta.

Como as equipes de vendas da Revolut trabalham de forma muito distribuída e têm integrantes em todo o mundo, ficou claro que a empresa precisava eliminar o máximo possível de chamadas e encontrar uma solução diferente.

Era fundamental migrar para uma colaboração assíncrona, para que todos trabalhassem no próprio ritmo e, ao mesmo tempo, ficassem por dentro de tudo. “O Slack foi essencial para isso”, enfatiza Acton Davis, visto que os diversos recursos de colaboração permitiram que a equipe escolhesse a maneira mais eficiente de se comunicar a qualquer momento.

“Recentemente, fizemos uma análise e descobrimos que para cada meia hora em uma chamada com todos os funcionários da área de vendas, perdemos cerca de dez semanas de tempo nessa função.” Matthew Acton Davis Vice-presidente global para vendas, Revolut

Aumentar a eficiência operacional e a produtividade com fluxos de trabalho

“Para isso, nos concentramos na capacitação para vendas e em garantir que todos os nossos vendedores participem de tudo”, diz Acton Davis.

Uma das ferramentas usadas é o fluxo de trabalho personalizado no Slack, no qual os vendedores podem fazer perguntas sobre produtos, processos e habilidades de vendas e muito mais. Em seguida, a equipe de vendas envia os dados do fluxo de trabalho ao processo de capacitação para vendas com o objetivo de aprimorá-lo com as consultas mais populares e respostas recentes.

Outro fluxo de trabalho personalizado reúne dúvidas dos clientes e consultas sobre produtos em um canal exclusivo para isso. Esse fluxo de trabalho permite que a Revolut categorize os problemas para que os vendedores não percam tempo com o operacional e se concentrem nas vendas.

“Nosso próximo objetivo é associar e centralizar todos os diferentes fluxos de trabalho e ter um único ponto de escalonamento e informações verdadeiras para todos os problemas encontrados por nossos vendedores e clientes”, diz Acton Davis.

Combinar o Slack com a Salesforce para simplificar ainda mais os processos

A instância da Salesforce da Revolut foi lançada há apenas seis meses; portanto, a empresa é novata na Salesforce. Ao escolher o CRM, eles analisaram três áreas principais. O Slack teve um papel fundamental na escolha da Salesforce.

1) Personalização. O processo de oportunidade da Salesforce pode ser totalmente personalizado para a Revolut, bem como os recursos da plataforma.

2) Automação. As equipes de vendas podem simplificar ainda mais o trabalho e diminuir ao máximo o processo para os representantes de vendas. Os produtos e apps da Salesforce para engajamento em vendas, como o Einstein (para captura de atividade) são perfeitos para as necessidades da Revolut. O Slack já ajudou a eliminar tarefas de rotina com fluxos de trabalho personalizados, e as possibilidades ficam ainda mais flexíveis e poderosas com a integração à Salesforce.

3) Integrações. “Isso é fundamental com o Slack e também com a Salesforce. Há uma grande variedade de apps parceiros e essa rede de terceiros é fantástica”, diz Acton Davis. A Revolut está incorporando o processo de integração do cliente e a equipe de crimes financeiros com o Slack e a Salesforce para facilitar ainda mais os processos e aproveitar ao máximo o Customer 360.

“Há uma grande variedade de apps parceiros e essa rede de terceiros é fantástica.” Matthew Acton Davis Vice-presidente global para vendas, Revolut

Um futuro do trabalho ainda mais fácil com o Slack

A Revolut tem grandes planos para os canvas, um recurso do Slack anunciado na Dreamforce 2022. A equipe acredita que o mais novo recurso de colaboração adicionado ao arsenal do Slack vai simplificar bastante a negociação de contratos com clientes de grande porte.

Acton Davis destaca o grande valor que os canvas vão agregar com a maior transparência e o alinhamento entre todas as funções. Ele tem certeza de que os canvas vão continuar evoluindo a forma como as pessoas na Revolut interagem com a plataforma de produtividade. “Há apenas um ponto de verdade em todas essas conversas, de modo que todos sabemos o que estamos fazendo, e isso vai mudar a forma como trabalhamos”, conclui Acton Davis.