Como a Plative dobrou seu volume de oportunidades de vendas incrementais com a IA do Slack

Em 429 a.C., Platão declarou que um indivíduo deveria ser limitado apenas por sua própria ambição. Em 2014, a Plative foi fundada para ajudar os clientes a explorar sua ambição no mundo moderno. Hoje, essa empresa de consultoria global capacita empresas a potencializar a tecnologia — de planejamento de recursos empresariais (ERP) a soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) — para viabilizar o uso do verdadeiro potencial de suas equipes e promover a inovação. Certificada com o selo Great Place to Work, a Plative tem visto um crescimento consistente e exponencial na última década e conquistou uma posição na lista Inc. 5000 das empresas de crescimento mais rápido dos EUA pelos últimos seis anos consecutivos.

Para criar conexões fortes com clientes e construir relacionamentos bem-sucedidos, a Plative utilizou o Slack desde o início. Otimizado para a era do trabalho com tecnologia de IA, o Slack é um sistema operacional de trabalho que prioriza as conversas e está conectado a todos os seus apps e dados, capacitando as equipes a pesquisar, colaborar e agir mais rapidamente. Ao usar o Slack, os funcionários da Plative levam menos tempo se atualizando sobre detalhes da conta e mais tempo criando soluções para os clientes. “O Slack está entranhado na corrente sanguínea de nossa organização de entrega de resultados”, disse Miftah Khan, vice-presidente sênior e diretor de serviços profissionais. “Não poderíamos fazer nosso trabalho sem o Slack.”

Mais recentemente, a Plative utilizou a IA do Slack para levar sua produtividade a um novo patamar, especialmente no que se refere a vendas. Antes, para manter o controle sobre oportunidades inexploradas, os vendedores gastavam várias horas de seus dias, e o planejamento de contas tinha custos trimestrais de até oito horas por conta, consumindo recursos valiosos da empresa a cada trimestre.

“A IA do Slack transformou nossa plataforma de colaboração em um repositório dinâmico de atividades de clientes e clientes em potencial. Ela acelerou nosso crescimento e produziu impacto substancial para nossos clientes.” Paulo Kaiser CEO, Plative

O Slack conecta as equipes da Plative com IA, reunindo projetos, dados, apps e conhecimento em um local central, exatamente onde essas equipes já trabalham. “Do RH à folha de pagamento, do Jira ao Google Docs, tudo o que usamos é integrado ao Slack ou conectado via API do Slack”, disse o CEO Paulo Kaiser. “Todas as ferramentas que usamos para colaboração estão interligadas no Slack — algo que seria impossível no e-mail”, afirmou Khan.

Desde a implementação da IA do Slack, a Plative dobrou seu volume de oportunidades de vendas incrementais. “A IA do Slack transformou nossa plataforma de colaboração em um repositório dinâmico de atividades de clientes e clientes em potencial”, disse Kaiser. “Ela possibilitou a automatização de fluxos de trabalho e a entrega de soluções rapidamente, acelerando o crescimento da nossa empresa, gerando impacto substancial para nossos clientes e se tornando o front-end para a maioria de nossos apps.”

Com todas as informações e ferramentas de que precisam ao seu alcance, as equipes em toda a empresa usam o Slack para fazer o trabalho avançar. “Para nós, o Slack é um acelerador de crescimento; é como um substrato que nos permite promover a colaboração através de ferramentas e em diferentes geografias entre todas as partes relevantes”, disse Khan.

O poder transformador da IA do Slack Desde que implementaram a IA do Slack em seus fluxos de trabalho, os representantes de vendas da Plative adquiriram a capacidade de gastar menos tempo em trabalho administrativo e mais tempo se concentrando nos clientes. Aumento de 50% nas reservas de vendas incrementais

50% menos tempo gerando planos de conta

Aumento de 20% na taxa de ganho em vendas incrementais

Inovação e aceleração do crescimento à mesma velocidade da IA

A Plative é uma empresa que prioriza o trabalho remoto e seus 160 funcionários estão espalhados pelo mundo. Do momento em que eles fazem logout na segunda-feira até o momento em que fazem login novamente na terça-feira, um único membro da equipe pode ter inúmeras mensagens e alertas para qualquer projeto. A IA do Slack sintetiza o que os membros da equipe precisam saber.

“Você pode percorrer infinitas mensagens em várias plataformas, ou pode simplesmente usar a IA do Slack para obter uma descrição muito limpa e sob demanda do que aconteceu”, disse o diretor executivo de receita, Greg DelGenio. Resumos de canais e conversas com tecnologia de IA resumem instantaneamente as conversas, permitindo que os usuários fiquem em dia com um único clique. “Com os resumos da IA do Slack, podemos economizar várias horas por semana para cada recurso.”

Quando você considera todo o conhecimento acumulado em um canal do Slack ao longo de meses, da pré-venda à pós-entrega, parece algo totalmente intransponível. “Mas a IA do Slack pode encontrar todas as referências relevantes em um instante, proporcionando às equipes os recursos necessários para agir mais rápido”, disse Khan.

Os recursos nativos da IA do Slack são fáceis de usar e não exigem treinamento. “Levamos aproximadamente 30 minutos para colocar a IA do Slack em funcionamento porque não foi necessária qualquer implementação”, disse DelGenio. A IA incrivelmente simples aproveita os anos de conversas, projetos e dados que a Plative acumulou no Slack desde 2014. Ao consultar esse imenso reservatório de conhecimento contextual, a IA do Slack pode priorizar e entregar exatamente o que é preciso saber, quando for preciso. Além disso, ela está instalada na infraestrutura segura e confiável do Slack, de modo que a Plative permanece no controle total de seus dados.

“Antes, para ficar em dia ao retornar de alguns dias de folga podia levar horas de rolagem de tela ou, pior, em reuniões. Agora podemos ficar em dia facilmente com os resumos de canais da IA do Slack para qualquer intervalo de datas especificado. Esses resumos são um divisor de águas.” Jessica Daly Gerente de Desenvolvimento de Negócios, Plative

Antigamente, encontrar datas de lançamento do cliente, detalhes de um projeto, entre outros, consumia um tempo valioso dos projetos e das vendas do cliente. Agora, eles apenas usam a função de pesquisa da IA do Slack, que pesquisa projetos, equipes e conversas anteriores já existentes no Slack para encontrar as respostas. “Com o Slack, você pode se atualizar sobre uma conta em 30 segundos, em vez de tentar agendar uma chamada de 30 minutos com um gerente de projeto. Com isso, economizamos muito tempo”, disse DelGenio.

Também foi criado um recurso personalizado conectando a API do Slack à sua solução de reuniões de conferência. Após cada chamada, o recurso de IA resume a reunião, detecta um sentimento e publica notas no canal #sinais que lembra um semáforo. Normalmente, o que aparece é um mar quase unânime de verdes: “Frequentemente, tiramos uma captura de tela dos verdes e compartilhamos no canal #geral para comemorar”, disse DelGenio. Se for detectado um sentimento amarelo ou vermelho, o canal atua como um sistema de alerta precoce, acionando um fluxo de trabalho do Slack que notifica a liderança. “Nenhum cliente quer preencher um formulário 'Como nos saímos?'”, disse ele. “Cabe a nós obter esse sentimento e fazer algo proativamente em relação a ele antes que se torne um problema.”

O novo negócio da Plative continua evoluindo, e seu negócio existente também teve um aumento trimestral de 40%. “Parte desse crescimento é resultado da personalização da experiência do cliente: realmente queremos conhecer nossos clientes, seus desafios, quais ideias eles podem gostar”, disse DelGenio. “O conhecimento é essencial para nossa missão, e a IA do Slack nos ajuda a encontrar e entender todos os dados que temos ao nosso alcance para que possamos atender melhor os clientes.”

“O conhecimento é essencial para nossa missão, e a IA do Slack nos ajuda a encontrar e entender todos os dados que temos ao nosso alcance para que possamos atender melhor os clientes.” Greg DelGenio Diretor Executivo de Receita, Plative

Gerando planos de contas na metade do tempo com o “Plaito”

Levando a inovação um passo adiante, a Plative aproveitou a plataforma do Slack para criar um app personalizado chamado “Plaito” que conecta todas as suas fontes de dados com o Slack, incluindo Salesforce, NetSuite, Tableau e Google Calendar. “Integramos tudo o que usamos — com uma equipe de desenvolvimento muito, mas muito pequena mesmo — por causa da extensibilidade infinita da incrível estrutura de desenvolvimento do Slack”, disse Khan. “Tentamos outros produtos e eles nem chegam perto, especialmente com o Block Kit Builder. O Slack facilita a criação e a implementação de apps poderosos.”

Uma das maneiras que as equipes de vendas da Plative usam para aproveitar os recursos do Plaito é para recuperar informações fundamentais para qualquer conta, incluindo setor, tamanho do corpo de funcionários, receita anual e links principais. Usando comandos inteligentes, eles podem ver a pilha de tecnologia da empresa ou, por exemplo, com quem eles devem entrar em contato para discutir seu sistema ERP. O Plaito não apenas oferece uma lista de contatos relevantes, mas também informa ao usuário por que eles são relevantes e inclui seus perfis do LinkedIn.

Além disso, os representantes podem usar o Plaito em qualquer lugar. “Quando você abre o Plaito no Slack para dispositivos móveis, é incrível e, com pouquíssimos esforços, nós o tornamos tão eficiente, produtivo e fácil de usar quanto a versão para computador”, disse Khan.



“Em vez de ficar olhando para o nada por horas, você simplesmente faz uma pergunta ao Plaito em inglês simples no Slack”, disse Khan. Foi preciso uma pessoa para desenvolver o Plaito, e esse app já está economizando 50% do tempo dos representantes de vendas.

Quando há a perda de um negócio, as equipes também podem usar o Plaito para recuperar o ânimo. “Recebemos uma notificação no canal #receita-operações junto com informações úteis sobre a oportunidade perdida”, disse DelGenio. A equipe atualiza o cartão de batalha do concorrente e estuda os dados a fim de melhorar para a próxima oportunidade. O CEO da Plative também tem visibilidade no canal, o que lhe permite tomar as decisões de maneira mais consciente em um nível mais alto. “Há tantas informações boas no Salesforce, e o Slack fornece proativamente todos os dados certos, exatamente quando você precisa”, disse DelGenio.

“Como uma organização de consultoria, conhecimento é poder. Conhecimento é um facilitador, e há muito conhecimento no Slack.” Miftah Khan Vice-presidente Sênior, Diretor de Serviços Profissionais, Plative

Sincronização com clientes e aceleração dos negócios no Slack Connect

Para agilizar os negócios e manter os clientes informados e respaldados em tempo real, a Plative usa uma combinação de canais internos do Slack com o Slack Connect, que estende a funcionalidade do Slack para parceiros externos.



Após a chamada de apresentação com um cliente, o proprietário da conta configura um canal interno do Slack com todos os membros relevantes da equipe, de desenvolvedores a arquitetos de soluções. “Colocamos todos no canal do Slack para que eles possam transferir conhecimento, e é dada a largada”, disse DelGenio.

O segundo canal é com o cliente por meio do Slack Connect. “Usamos o Slack Connect como nossa sala de negócios”, disse DelGenio. “Podemos enviar propostas e receber comentários em tempo real sem precisar fazer um malabarismo com a agenda.” O canal do cliente também inclui um canvas personalizado que facilita encontrar, gerenciar e compartilhar detalhes relevantes, como se fosse seu painel do Jira e as pessoas que eles podem contatar para obter ajuda. “Colocamos todos os dados relevantes exatamente onde as pessoas já estão trabalhando, e essa conexão inicial facilita a colaboração e muitas vezes nos diferencia de nossos concorrentes.”

Ambos os canais evoluem com o negócio, com a Plative adicionando e removendo recursos conforme necessário. “Da prospecção inicial ao trabalho conjunto nos negócios, todo o nosso ciclo de vida, desde a entrada até a saída, está no Slack”, disse Khan.

“Nossos clientes gastam muito dinheiro conosco e devem receber suporte dedicado em cada etapa do processo. Com o Slack Connect, nossos clientes podem entrar em contato a qualquer momento, permitindo-nos oferecer a melhor experiência possível.” Greg DelGenio Diretor Executivo de Receita, Plative

Conexão com todo o mundo para ampliar uma cultura colaborativa

A Plative começou nos EUA, mas agora tem uma extensa presença na Índia, Europa Oriental, América Latina e Canadá. “Nosso crescimento global é nutrido por nossa capacidade de ser uma equipe virtual muito eficaz que pode trabalhar de forma assíncrona, e o Slack representa grande parte disso”, disse Khan.

O Slack mantém todos sintonizados sem o estresse de mais uma reunião. “Também usamos círculos do Slack e clipes de voz em vez de reuniões, economizando o tempo de todos,” disse DelGenio. “Com o Slack, temos uma conversa contínua de trabalho produtivo e assíncrono.”

Culturalmente, as equipes reservam tempo para celebrar tudo, desde esforços de diversidade, equidade e inclusão (DEI) até conquistas em vendas. Há também uma biblioteca impressionante de canais puramente sociais, seja você um cozinheiro, ame jardinagem ou queira ser voluntário em trabalhos externos. “Há muitas comunidades do Slack na Plative onde podemos colaborar mutuamente, e isso realmente cria um ambiente acolhedor”, disse Khan.

A gerente de desenvolvimento de negócios, Jessica Daly, concorda: “O Slack disponibiliza um centro comunitário onde podemos celebrar uns aos outros enquanto pessoas. Ele contribui para que tenhamos a sensação de estarmos superconectados em um mundo remoto.”

De fato, o Slack transformou a Plative em um local de trabalho colaborativo que reconhece o trabalho árduo e incentiva a camaradagem. “A primeira coisa que notei quando cheguei à Plative e comecei a viver e respirar o Slack é o quanto ele é leve e social”, disse Khan. “O impacto cultural do Slack e o trabalho em equipe que ele incentiva, especialmente quando estamos trabalhando tão arduamente para nossos clientes, é diferente de tudo que já vi.”