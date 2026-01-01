Cómo Plative duplicó su volumen de oportunidades de venta con IA de Slack

En el año 429 a. C., Platón declaró que un individuo solo debería estar limitado por su propia ambición. En 2014, se fundó Plative para ayudar a los clientes a aprovechar su ambición en el mundo moderno. En la actualidad, la consultora global empodera a las empresas para que usen la tecnología, desde la planificación de recursos empresariales (enterprise resource planning, ERP) hasta las soluciones de gestión de relaciones con el cliente (customer relationship management, CRM), para liberar el verdadero potencial de sus equipos e impulsar la innovación. Certificada por Great Place to Work como un gran lugar para trabajar, Plative ha tenido un crecimiento constante y exponencial durante la última década y conservado un puesto en la lista Inc. 5000 de las empresas de más rápido crecimiento de Estados Unidos durante seis años consecutivos.

Para crear conexiones sólidas con los clientes y entablar relaciones fructíferas, Plative incorporó Slack desde el principio. Optimizado para la era del trabajo impulsado por la IA, Slack es un sistema operativo de trabajo que da prioridad a la conversación y está conectado a todas sus aplicaciones y datos, lo que les permite a los equipos buscar, colaborar y actuar con mayor rapidez. Al usar Slack, los empleados de Plative pasan menos tiempo pendientes de los detalles de las cuentas y más tiempo creando soluciones para los clientes. «Slack está arraigado en nuestro torrente sanguíneo en nuestra organización de entregas», dijo Miftah Khan, vicepresidente sénior, director de Servicios profesionales. «No podríamos hacer nuestro trabajo sin Slack».

Recientemente, Plative aprovechó IA de Slack para elevar su productividad a un nuevo nivel, especialmente en el área de ventas. Antes, controlar las oportunidades sin explotar les llevaba horas a los vendedores, y la planificación de cuentas costaba hasta ocho horas por cuenta y trimestre, lo le que restaba valiosos recursos a la empresa cada trimestre.

«IA de Slack transformó nuestra plataforma de colaboración en un repositorio dinámico de la actividad de los clientes y los prospectos. Aceleró nuestro crecimiento y les dio un impacto sustancial a nuestros clientes». Paulo Kaiser Director general y cofundador, Plative

Slack une a los equipos de Plative con la IA al reunir proyectos, datos, aplicaciones y conocimientos en una ubicación central en el mismo lugar donde ya están trabajando. «Desde RR. HH a nóminas, desde Jira a Google Docs, todo lo que usamos está integrado con Slack o conectado a través de la API de Slack», dijo el director general y cofundador, Paulo Kaiser. «Todas las herramientas que usamos para la colaboración están entrelazadas en Slack, algo que sería imposible con el correo electrónico».

Desde la implementación de IA de Slack, Plative ha duplicado su volumen de oportunidades de vender más. «IA de Slack transformó nuestra plataforma de colaboración en un repositorio dinámico de la actividad de clientes y clientes potenciales», afirma Kaiser. «Nos ha permitido automatizar los flujos de trabajo y ofrecer soluciones rápidamente, acelerando el crecimiento de nuestra empresa, proporcionando un impacto sustancial a nuestros clientes y convirtiéndose en la interfaz de la mayoría de nuestras aplicaciones».

Con toda la información y las herramientas que se necesitan al alcance de la mano, los equipos de toda la empresa usan Slack para hacer avanzar el trabajo. «Slack es un acelerador del crecimiento para nosotros. Es como un sustrato que nos permite fomentar la colaboración entre herramientas y ubicaciones de todas las partes relevantes», afirmó Khan.

El poder transformador de IA de Slack Desde que implementaron IA de Slack en sus flujos de trabajo, los representantes de ventas de Plative han podido dedicar menos tiempo al trabajo administrativo y más tiempo a centrarse en los clientes. Un 50 % de aumento en las reservas de ventas

Un 50 % menos de tiempo generando planes de cuentas

Un 20 % de aumento en la tasa de ganancias de ventas

Crecimiento innovador y acelerado a la velocidad de la IA

Plative es una empresa de trabajo remoto, y sus 160 empleados están en todo el mundo. Desde que se desconecta el lunes hasta que vuelve a conectarse el martes, un solo miembro del equipo puede tener numerosos mensajes y alertas para cualquier proyecto. IA de Slack sintetiza lo que los miembros del equipo necesitan saber.

«Puedes desplazarte por un sinfín de mensajes en varias plataformas o, en su lugar, usar IA de Slack para obtener una descripción muy clara de lo que pasó», indicó Greg DelGenio, director de Ingresos. Los resúmenes de canales e hilos basados en la IA resumen instantáneamente las conversaciones, lo que permite a los usuarios ponerse al día en un solo clic. «Los resúmenes de IA de Slack nos ahorran múltiples horas por semana, por recurso».

Si se tiene en cuenta todo el conocimiento acumulado en un canal de Slack durante meses, desde la preventa hasta la posventa, parece algo imposible de abordar. «Pero IA de Slack puede encontrar todas las referencias pertinentes en un instante, lo que les permite a todos los equipos actuar con mayor rapidez», indicó Khan.

Las funciones nativas de IA de Slack son fáciles de usar y no requieren formación. «Pusimos en marcha IA de Slack en aproximadamente 30 minutos porque su implementación fue nula», dijo DelGenio. La potente y sencilla IA aprovecha los años de conversaciones, proyectos y datos que Plative acumuló en Slack desde 2014. Al hacer referencia a esta profunda reserva de conocimiento contextual, IA de Slack puede priorizar y ofrecer exactamente lo que necesitan saber, cuando lo necesitan. Además, se basa en la infraestructura segura y de confianza de Slack para que Plative mantenga el control total de sus datos.

«Antes, ponerse al día después de tomarse tiempo libre podía llevar horas de desplazamiento para leer mensajes o, peor aún, reuniones. Ahora, podemos ponernos al día fácilmente con los resúmenes del canal de IA de Slack para cualquier intervalo de fechas especificado. Son algo completamente innovador». Jessica Daly Directora de Desarrollo empresarial, Plative

Antes, encontrar las fechas de lanzamiento de los clientes, los detalles de los proyectos, etc., les quitaba un tiempo valioso para dedicarlo a sus proyectos y ventas. Ahora, solo tienen que usar la función de búsqueda de IA de Slack, que examina los proyectos, equipos y temas anteriores que ya están en Slack para encontrar las respuestas. «Con Slack, puedes ponerte al día con una cuenta en 30 segundos en lugar de intentar reservar una llamada de 30 minutos con un gestor de proyectos. Nos ahorra mucho tiempo», indicó DelGenio.

También, crearon una función personalizada que conecta la API de Slack con su solución de conferencias para reuniones. Después de cada llamada, la función de IA resume la reunión, detecta una temática y publica notas en el canal #signals (luces), que usa colores como un semáforo. Suele haber mensajes verdes constantemente: «A menudo, hacemos una captura de pantalla de los verdes y la compartimos en el canal #general para celebrarlo», dijo DelGenio. Si se detecta una temática amarilla o roja, el canal actúa como un sistema de alerta temprana, lo que activa un flujo de trabajo de Slack que notifica a la alta gerencia. «Ningún cliente quiere rellenar un formulario de con su opinión sobre nuestro desempeño», indicó. «Depende de nosotros extraer una temática y hacer algo proactivamente antes de que se convierta en un problema».

El nuevo negocio de Plative sigue creciendo, y sus negocios existentes también crecieron un 40 % trimestre tras trimestre. «Parte de ese crecimiento se debe a la personalización de la experiencia del cliente. Realmente queremos conocer a nuestros clientes, saber cuáles son sus desafíos y qué ideas podrían gustarles», dijo DelGenio. «El conocimiento es fundamental para nuestra misión, e IA de Slack nos ayuda tanto a encontrar como a comprender todos los datos que tenemos a nuestro alcance para que podamos atender mejor a los clientes».

«El conocimiento es fundamental para nuestra misión, e IA de Slack nos ayuda tanto a encontrar como a comprender todos los datos que tenemos a nuestro alcance para poder atender mejor a los clientes». Greg DelGenio Director de Ingresos, Plative

Generación de planes de cuentas en la mitad del tiempo con «Plaito»

Para llevar la innovación un paso más allá, Plative aprovechó la plataforma de Slack para crear una aplicación personalizada llamada «Plaito» que conecta todas sus fuentes de datos con Slack, incluidas Salesforce, NetSuite, Tableau y Google Calendar. «Integramos todo lo que usamos con un equipo de desarrollo muy, muy pequeño gracias a la infinita extensibilidad del increíble marco de desarrollo de Slack», afirmó Khan. «Probamos otros productos y ni siquiera se asemejan, especialmente con el Creador de kit de bloques. Slack facilita la creación y el despliegue de aplicaciones potentes».

Una de las formas en que los equipos de ventas de Plative usan Plaito es para recuperar información crítica de una cuenta determinada, como el sector, el número de empleados, los ingresos anuales y los vínculos clave. Mediante comandos inteligentes, pueden ver la pila tecnológica de esa empresa o, por ejemplo, con quién deben ponerse en contacto para hablar de su sistema ERP. Plaito no solo ofrece una lista de contactos relevantes, sino que explica al usuario por qué son relevantes e incluye sus perfiles de LinkedIn.

Además, los representantes pueden usar Plaito sobre la marcha. «Cuando abres Plaito en Slack móvil es increíble, y nos costó muy poco esfuerzo hacerlo tan eficiente, productivo y fácil de usar como la versión de computadora», dijo Khan.



«En lugar de buscar sin sentido durante horas, solo hace falta hacerle una pregunta a Plaito en Slack», explicó Khan. Solo se necesitó una sola persona para crear Plaito, que ya está devolviendo a los representantes de ventas el 50 % de su tiempo.

Cuando se pierde una negociación, los equipos también pueden usar Plaito para recuperar el impulso. «Recibimos una notificación en el canal #revenue-operations (operaciones-ganancias), junto con información útil acerca de la oportunidad perdida», explicó DelGenio. El equipo actualiza la tarjeta de batalla del competidor y estudia los datos para poder mejorar la próxima vez. El director general de Plative también tiene visibilidad sobre el canal, lo que le permite tomar las decisiones más informadas a un nivel superior. «Hay mucha información buena en Salesforce, y Slack te brinda de forma proactiva todos los datos correctos, justo cuando los necesitas», indicó DelGenio.

«Como organización de consultoría, el conocimiento es poder. El conocimiento es un facilitador, y hay mucho conocimiento en Slack». Miftah Khan Vicepresidente sénior, director de Servicios profesionales, Plative

Sincronización con los clientes y aceleración de negocios en Slack Connect

Para agilizar las negociaciones y mantener a los clientes informados y respaldados en tiempo real, Plative usa una combinación de canales de Slack internos y Slack Connect, que amplía la función de Slack a socios externos.



Después de la llamada de presentación con un cliente, el propietario de la cuenta crea un canal interno de Slack con todos los miembros pertinentes del equipo, desde los desarrolladores hasta los arquitectos de soluciones. «Ponemos a todo el mundo en el canal de Slack para que puedan transmitir conocimientos, y ya está todo listo para comenzar», dijo DelGenio.

El segundo canal es con el cliente a través de Slack Connect. «Usamos Slack Connect como nuestra sala de negociaciones», dijo DelGenio. «Podemos enviar propuestas y recibir comentarios de vuelta en tiempo real sin tener que jugar al Tetris para organizar el calendario». El canal de clientes también incluye un canvas personalizado que facilita encontrar, gestionar y compartir detalles relevantes, como su tablero de Jira y a quiénes pueden dirigirse para pedir ayuda. «Ponemos todos los datos relevantes donde ya están trabajando, y esa conexión temprana facilita la colaboración y a menudo nos diferencia de nuestros competidores».

Ambos canales evolucionan con la negociación, y Plative agrega y elimina recursos según sea necesario. «Desde la prospección inicial hasta el trabajo conjunto en las negociaciones, todo nuestro ciclo de vida está en Slack», afirmó Khan.

«Nuestros clientes gastan mucho dinero con nosotros, por lo que deberían tener un soporte dedicado en cada paso del camino. Con Slack Connect, nuestros clientes se pueden contactar en todo momento, lo que nos permite ofrecer la mejor experiencia posible». Greg DelGenio Director de Ingresos, Plative

Conexión en todo el mundo para ampliar una cultura de colaboración

Plative se inició en Estados Unidos, pero ahora tiene una gran presencia en India, Europa del Este, Latinoamérica y Canadá. «Nuestro crecimiento mundial está impulsado por nuestra capacidad de ser un equipo virtual muy eficaz que puede trabajar de forma asíncrona, y Slack es una parte importante para lograrlo», indicó Khan.

Slack mantiene a todo el mundo en sintonía sin sumar el estrés del exceso de reuniones. «También usamos Juntas de Slack y clips de voz en lugar de las reuniones, lo que nos ahorra mucho tiempo», explicó DelGenio. «Con Slack, es un hilo continuo de trabajo productivo y asíncrono».

Culturalmente, los equipos dedican tiempo a celebrarlo todo, desde los esfuerzos en materia de diversidad, equidad e inclusión (diversity, equity, and inclusion, DEI) hasta las victorias en ventas. También hay una impresionante biblioteca de canales puramente sociales, tanto si eres cocinero como si te gusta la jardinería o quieres hacer voluntariado fuera del trabajo. «En Plative hay muchas comunidades de Slack en las que podemos ayudarnos mutuamente, lo que crea un entorno muy enriquecedor», indicó Khan.

Jessica Daly, directora de Desarrollo empresarial, está de acuerdo: «Slack proporciona un centro comunitario donde podemos celebrarnos como personas. Nos ayuda a sentirnos superconectados en un mundo remoto».

De hecho, Slack convirtió Plative en un lugar de trabajo colaborativo que reconoce el trabajo duro y fomenta el compañerismo. «Lo primero que noté cuando llegué a Plative y empecé a vivir y respirar Slack es lo alegre y social que es», dijo Khan. «El impacto cultural de Slack, y el trabajo en equipo que fomenta, especialmente cuando estamos trabajando tan duro para nuestros clientes, no se parece a nada que haya visto antes».