Plative double son volume d’opportunités de ventes incitatives grâce à Slack AI

En 429 av. J.-C., Platon soutenait que la seule limite de l’homme devrait être sa propre ambition. En 2014, la société Plative a été fondée pour aider les clients à développer leurs ambitions dans le monde moderne. Aujourd’hui, ce cabinet de conseil aide les entreprises à exploiter au mieux les technologies, qu’il s’agisse de solutions de planification des ressources de l’entreprise (ERP) ou de gestion de la relation client (GRC). Le but ? Maximiser le potentiel de leurs équipes et booster l’innovation. Plative s’est vu décerner la certification Great Place to Work, a connu une croissance continue et exponentielle ces 10 dernières années, et figure dans le classement des Inc. 5000 des entreprises américaines avec la plus forte croissance pour la sixième année consécutive.

Pour créer et maintenir des relations clients fortes, Plative a misé sur Slack dès le début. Conçue pour optimiser les méthodes de travail à l’ère de l’IA, Slack est une plateforme qui favorise les échanges et qui vous permet de vous connecter à toutes vos applications et données, en aidant les équipes à rechercher des informations, collaborer et prendre des décisions plus rapidement. Grâce à Slack, les équipes de Plative passent moins de temps sur des détails insignifiants et peuvent mieux se concentrer sur le développement de solutions pour les clients. « Slack joue un rôle central dans notre entreprise », explique Miftah Khan, vice-président senior en charge des services professionnels. « Nous ne pourrions tout simplement pas nous en passer. »

Plative exploite aujourd’hui Slack AI pour repousser les limites de sa productivité, en particulier dans son service commercial. Auparavant, un commercial passait des heures à gérer le suivi des opportunités à exploiter et la planification des comptes prenait jusqu’à huit heures par compte et par trimestre. Cela mobilisait de précieuses ressources dans l’entreprise.

« Slack AI a transformé notre plateforme de collaboration en référentiel dynamique pour toutes les activités de nos clients et prospects. Cet outil a accéléré notre croissance et a eu de nombreux effets positifs pour nos clients. » Paulo Kaiser Président-directeur général, Plative

Slack rapproche les équipes de Plative grâce à l’IA, en centralisant les projets, les données, les applications et les connaissances là où elles travaillent déjà. « Tout ce dont nous avons besoin est intégré à Slack ou connecté via l’API Slack, qu’il s’agisse de documents RH ou comptables, de Jira ou de Google Docs », explique Paulo Kaiser, le PDG. « Tous les outils que nous utilisons pour la collaboration sont étroitement reliés dans Slack, ce qui serait impossible avec les e-mails », explique Miftah Khan.

Depuis la mise en œuvre de Slack AI, Plative a doublé le volume des opportunités de ventes incitatives. « Slack AI a transformé notre plateforme de collaboration en référentiel dynamique pour toutes les activités de nos clients et prospects », explique Paulo Kaiser. « Nous avons pu automatiser les flux de travail et proposer des solutions plus rapidement, ce qui a accéléré notre croissance et a eu de nombreux effets positifs sur nos clients. Aujourd’hui, Slack AI joue un rôle central dans la plupart de nos applications. »

Avec toutes les informations et tous les outils à portée de clic, les équipes gagnent en efficacité grâce à Slack. « Slack est un accélérateur de croissance. L’outil facilite la collaboration entre tous les intervenants, quels que soient les outils utilisés ou la localisation géographique de chacun », se félicite Miftah Khan.

Puissance de transformation de Slack AI Depuis la mise en œuvre de Slack AI dans leurs flux de travail, les commerciaux de Plative passent moins de temps sur les tâches administratives, et peuvent se focaliser sur leurs clients. Augmentation de 50 % du volume de ventes incitatives

Réduction de 50 % du temps de planification des comptes

Augmentation de 20 % du taux de conclusion des ventes incitatives

Accélération de l’innovation et de la croissance grâce à l’IA

Plative mise sur le télétravail, et ses 160 collaborateurs sont répartis aux quatre coins du monde. Entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, un salarié peut recevoir une multitude de messages et d’alertes sur un projet donné. Slack AI se charge de les résumer, pour qu’il puisse facilement tout rattraper.

« Au lieu de passer en revue de nombreux messages sur différentes plateformes, vous pouvez simplement utiliser Slack AI pour recevoir à la demande une description claire de ce qu’il s’est passé », explique Greg DelGenio, Chief Revenue Officer. Les résumés de canal et de fil de discussion alimentés par l’IA permettent de récapituler instantanément les discussions, pour que chacun puisse se mettre à la page en un clic. « Les résumés générés par Slack AI permettent de gagner de nombreuses heures chaque semaine pour chaque personne. »

Lorsque vous réfléchissez à la quantité de connaissances accumulées dans un canal Slack, des activités avant-vente jusqu’au suivi post-livraison, cela peut paraître insurmontable. « Mais Slack AI peut retrouver instantanément toutes les informations pertinentes, permettant à chaque équipe de travailler plus rapidement », se réjouit Miftah Khan.

Les fonctionnalités natives de Slack AI sont faciles à utiliser et ne nécessitent aucune formation. « Nous avons déployé Slack AI en 30 minutes à peine, sans aucune connaissance particulière », explique Greg DelGenio. L’IA exploite très simplement les informations dans les conversations, les projets et les données que Plative a accumulées dans Slack depuis 2014. En utilisant cette source de connaissances contextuelles, Slack AI peut hiérarchiser et fournir les informations dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Par ailleurs, cette fonctionnalité s’appuie sur l’infrastructure sécurisée et fiable de Slack, permettant à Plative de conserver pleinement le contrôle des données.

« Auparavant, il fallait des heures pour rattraper toutes les conversations lors d’un retour de congés. Désormais, les résumés de canaux générés par Slack AI permettent de se mettre facilement à jour sur une plage de dates précises, et ça change la donne. » Jessica Daly Responsable du développement commercial, Plative

Auparavant, les équipes perdaient de nombreuses heures à rechercher des dates de lancement ou des détails sur un projet. Désormais, il leur suffit d’utiliser Slack AI pour passer en revue les informations relatives aux projets, équipes et sujets déjà présents dans Slack afin de trouver les réponses dont ils ont besoin. « Grâce à Slack, vous pouvez retrouver en 30 secondes des informations qui nécessitaient auparavant un appel de 30 minutes, et vous gagnez un temps précieux », se réjouit Greg DelGenio.

Plative a également conçu une fonctionnalité personnalisée, connectant l’API Slack à sa solution de visioconférence. Après chaque appel, l’IA résume le contenu, relève les impressions des participants et publie des notes dans le canal #signals, qui fonctionne sur le principe des feux de signalisation. On y retrouve majoritairement des feux verts. « Nous faisons souvent une capture d’écran de tous les feux verts pour la publier dans le canal #general afin de célébrer nos réussites », se félicite Greg DelGenio. Si une impression relevée lors de la visioconférence est mentionnée en jaune ou rouge, ce canal agit comme un système d’alerte. Cela déclenche un flux de travail Slack qui avertit les équipes dirigeantes. « Nos clients n’ont pas forcément le temps ou l’envie de répondre à une enquête de satisfaction, et c’est à nous de relever leurs impressions et de prendre des mesures proactives avant que des problèmes n’apparaissent. »

Plative a enregistré une forte croissance, et le volume de notre activité principale a augmenté de 40 % sur un trimestre. « Cette croissance résulte en partie de notre capacité à soigner l’expérience de nos clients. Nous voulons vraiment connaître nos clients, les défis auxquels ils font face, les idées qu’ils peuvent avoir », explique Greg DelGenio. « Ces informations sont essentielles pour nous aider à remplir notre mission, et Slack AI nous aide à retrouver et à comprendre les données dont nous disposons, afin de mieux répondre aux besoins des clients. »

« Ces informations sont essentielles pour nous aider à remplir notre mission, et Slack AI nous aide à retrouver et à comprendre les données dont nous disposons, afin de mieux répondre aux besoins des clients. » Greg DelGenio Chief Revenue Officer, Plative

Planification des comptes deux fois plus rapide avec Plaito

Pour repousser toujours plus loin les limites de l’innovation, Plative a tiré parti de la plateforme Slack pour concevoir Plaito, une application personnalisée qui connecte toutes ses sources de données dans Slack, y compris Salesforce, NetSuite, Tableau et Google Agenda. « Nous avons intégré tous les outils que nous utilisons, avec une équipe de développeurs très réduite, grâce à la très grande flexibilité de l’infrastructure de Slack », explique Miftah Khan. « Nous avons testé d’autres solutions, mais elles ne nous ont pas donné satisfaction, et rien ne remplace le Générateur de kits de blocs. Slack nous permet de développer et déployer facilement des applications puissantes. »

Les équipes commerciales de Plative utilisent notamment Plaito pour récupérer des informations stratégiques sur tous les comptes, comme le secteur d’activité, le nombre de collaborateurs, le CA annuel, ou encore des liens importants. Grâce à des commandes intelligentes, elles peuvent connaître la pile technologique du client, ou savoir qui contacter pour discuter du système ERP. Plaito présente une liste de contacts pertinents en expliquant cette sélection, et inclut même les profils LinkedIn.

De plus, les commerciaux peuvent utiliser Plaito en déplacement. « Vous pouvez ouvrir Plaito dans Slack sur appareil mobile, et travailler aussi efficacement et facilement que sur ordinateur », se félicite Miftah Khan.



« Au lieu de perdre des heures à rechercher des informations, posez simplement une question en anglais à Plaito dans Slack », explique Miftah Khan. Il n’a fallu qu’une seule personne pour développer Plaito, mais aujourd’hui tous les commerciaux gagnent un temps précieux.

Si un contrat n’est pas remporté, les équipes peuvent utiliser Plaito pour inverser la dynamique. « Nous recevons une notification dans le canal #revenue-operations, avec des informations utiles sur cette opportunité manquée », explique Greg DelGenio. L’équipe met à jour le référentiel sur les concurrents, pour qu’elle puisse faire mieux la prochaine fois. Le PDG de Plative a également accès à ce canal, et peut prendre des décisions éclairées. « Salesforce contient de nombreuses informations de qualité, et Slack propose les données pertinentes dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin », explique Greg DelGenio.

« Pour un cabinet de conseil, les informations valent de l’or. Slack regorge de connaissances qui nous permettent de travailler plus efficacement. » Miftah Khan Vice-président senior en charge des services professionnels, Plative

Coordination avec les clients et accélération des négociations de contrats dans Slack Connect

Pour accélérer les négociations de contrats et tenir les clients informés en temps réel, Plative combine les canaux Slack internes et Slack Connect, pour permettre à des partenaires externes de profiter des fonctionnalités Slack.



Une fois l’appel de connexion avec un client terminé, le responsable de compte crée un canal Slack interne avec tous les intervenants concernés, des développeurs aux architectes de solution. « Nous réunissons tous les intervenants dans un canal Slack pour partager leurs connaissances et mettre les choses en route », explique Greg DelGenio.

Un second canal est créé avec le client dans Slack Connect. « Nous utilisons Slack Connect comme espace de gestion des contrats », explique Greg DelGenio. « Nous pouvons envoyer les propositions et obtenir les retours des clients en temps réel, sans avoir à trouver des disponibilités dans nos agendas respectifs. » Ce canal client inclut également un canevas personnalisé qui permet de retrouver, gérer et partager facilement toutes les informations utiles, comme le tableau de bord Jira ou les personnes à contacter. « Toutes les informations utiles sont placées directement dans les outils de travail. Cette approche facilite la collaboration et nous permet souvent de nous démarquer de nos concurrents. »

Les deux canaux évoluent au fil de l’avancée du contrat, et Plative ajoute ou retire des ressources en fonction des besoins. « De la prospection initiale à la collaboration autour des contrats, Slack accueille l’intégralité du cycle de vie des contrats », explique Miftah Khan.

« Nos clients consacrent un budget important à nos services, et nous nous devons de proposer une assistance dédiée à chaque étape. Avec Slack Connect, nos clients peuvent nous contacter à tout moment, ce qui nous permet de leur proposer une expérience optimale. » Greg DelGenio Chief Revenue Officer, Plative

Développement d’une culture de la collaboration en télétravail

Si son siège se situe aux États-Unis, Plative est également présent en Inde, en Europe de l’Est, en Amérique latine et au Canada. « Notre croissance partout dans le monde s’appuie sur la capacité de nos équipes à travailler efficacement de manière asynchrone, et Slack joue un rôle essentiel en la matière », explique Miftah Khan.

Slack permet à chacun de rester sur la même longueur d’onde, sans devoir enchaîner les réunions. « Nous utilisons également les appels d’équipe Slack et les clips audio pour remplacer les réunions, ce qui permet à chacun de gagner un temps précieux », explique Greg DelGenio. « Grâce à Slack, nous travaillons de manière productive et continue, même avec une approche asynchrone. »

Tous les aspects culturels sont célébrés – la diversité, l’égalité et l’approche inclusive – au même titre que les réussites commerciales. Plative dispose même d’un nombre impressionnant de canaux communautaires, pour les amateurs de cuisine et de jardinage, ou pour les activités de volontariat. « Plative accueille une multitude de communautés, qui contribuent à développer un esprit de partage » se réjouit Miftah Khan.

La responsable du développement commercial Jessica Daly confirme : « Slack est un espace d’échanges qui favorise l’entraide, et permet à chacun de se sentir intégré, même en télétravail. »

En effet, Slack a permis à Plative de développer un environnement collaboratif, qui encourage le travail dans un esprit fédérateur. « La première chose que j’ai remarquée en rejoignant Plative et en commençant à travailler intégralement dans Slack, c’est la bonne humeur générale dans les rapports humains », explique Miftah Khan. « Slack a des effets très positifs sur les rapports entre tous les salariés et encourage un esprit de collaboration pour répondre au mieux aux attentes des clients. C’est ce qui fait que Slack se démarque des autres solutions. »