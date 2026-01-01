Wie Plative sein Volumen an Upselling-Opportunitys mit Slack AI verdoppelt hat

Im Jahr 429 v. Chr. erklärte Platon, dass ein Individuum nur durch seinen eigenen Ehrgeiz begrenzt sein sollte. Im Jahr 2014 wurde Plative gegründet, um Kund:innen dabei zu helfen, ihre Ambitionen in der modernen Welt zu verwirklichen. Heute unterstützt das globale Beratungsunternehmen andere Unternehmen bei der Nutzung von Technologien – von ERP- (Enterprise Resource Planning) bis hin zu CRM-Lösungen (Customer Relationship Management) –, mit denen sie das wahre Potenzial ihrer Teams erschließen und Innovationen vorantreiben können. Als zertifizierter Great Place to Work hat Plative in den letzten zehn Jahren ein beständiges, exponentielles Wachstum verzeichnet und sich in den letzten sechs aufeinanderfolgenden Jahren einen Platz auf der Inc. 5000-Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas gesichert.

Plative hat von Anfang an Slack eingesetzt, um starke Kundenverbindungen zu schaffen und erfolgreich Beziehungen aufzubauen. Slack wurde für die Ära der KI-gestützten Arbeit optimiert und ist ein auf Unterhaltungen ausgerichtetes Arbeitsbetriebssystem, das mit all deinen Apps und Daten verknüpft ist und Teams die Möglichkeit gibt, schneller zu suchen, zusammenzuarbeiten und zu handeln. Dank Slack verbringen die Mitarbeitenden von Plative weniger Zeit damit, sich mit Account-Details zu befassen, und haben stattdessen mehr Zeit, um Lösungen für Kund:innen zu entwickeln. „Slack ist fest in den Arbeitsabläufen unserer Organisation zur Lösungsbereitstellung verwurzelt“, so Miftah Khan, SVP, Head of Professional Services. „Ohne Slack könnten wir unsere Arbeit nicht machen.“

Seit kurzem verwendet Plative Slack AI, um die Produktivität, insbesondere auf Vertriebsseite, auf ein neues Niveau zu heben. Zuvor kostete das Aufspüren ungenutzter Opportunitys den Vertrieb mehrere Stunden am Tag, und die Account-Planung beanspruchte bis zu acht Stunden pro Account und Quartal, wodurch dem Unternehmen jedes Quartal wertvolle Ressourcen fehlten.

„Slack AI hat unsere Plattform für die Zusammenarbeit in eine dynamische Datenbank für die Aktivitäten von bestehenden und möglichen Kund:innen verwandelt. Es hat unser Wachstum beschleunigt und unseren Kund:innen einen erheblichen Mehrwert gebracht.“ Paulo Kaiser CEO, Plative

Slack vernetzt die Teams von Plative mit KI und führt Projekte, Daten, Apps und Wissen an einem zentralen Ort zusammen, genau dort, wo sie bereits arbeiten. „Von HR bis zur Gehaltsabrechnung, von Jira bis Google Docs, alles, was wir verwenden, ist in Slack integriert oder über die Slack-API verknüpft“, sagt CEO Paulo Kaiser. „Alle Tools, die wir für die Zusammenarbeit nutzen, sind in Slack eng miteinander verwoben – das wäre bei E-Mails unmöglich“, so Khan.

Seit der Implementierung von Slack AI hat Plative das Volumen seiner Upselling-Opportunitys verdoppelt. „Slack AI hat unsere Plattform für die Zusammenarbeit in eine dynamische Datenbank für die Aktivitäten von bestehenden und möglichen Kund:innen verwandelt“, so Kaiser. „Es hat uns dazu in die Lage versetzt, Workflows zu automatisieren und Lösungen schnell bereitzustellen. So hat es das Wachstum unseres Unternehmens beschleunigt, unseren Kund:innen einen erheblichen Mehrwert gebracht und sich zum Frontend für die meisten unserer Anwendungen entwickelt.“

Mit Slack haben Teams im gesamten Unternehmen alle benötigten Informationen und Tools sofort zur Hand und können damit ihre Arbeit vorantreiben. „Slack ist für uns ein Wachstumsbeschleuniger. Es ist wie ein Nährboden, auf dem wir die tool- und regionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen allen relevanten Parteien fördern können“, so Khan.

Die transformative Stärke von Slack AI Seit der Implementierung von Slack AI in ihre Workflows verbringen die Vertriebsmitarbeitenden von Plative weniger Zeit mit administrativen Aufgaben und können sich stattdessen auf die Kund:innen konzentrieren. 50 % mehr Upselling-Buchungen

50 % weniger Zeit für die Erstellung von Account-Plänen

20 % höhere Upselling-Erfolgsquote

Innovation und Wachstumsbeschleunigung mit der Geschwindigkeit von KI

Plative ist ein ortsunabhängig ausgelegtes Unternehmen und seine 160 Mitarbeitenden sind über den ganzen Globus verteilt. Von dem Zeitpunkt, an dem sie sich am Montag abmelden, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie sich am Dienstag wieder anmelden, erhalten die einzelnen Teammitglieder zahlreiche Nachrichten und Mitteilungen für ein beliebiges Projekt. Slack AI fasst zusammen, was die Teammitglieder wissen müssen.

„Ich kann mich durch endlose Nachrichten auf verschiedenen Plattformen wühlen oder einfach Slack AI verwenden, um eine sehr übersichtliche On-Demand-Beschreibung des Geschehens zu erhalten“, sagt Chief Revenue Officer Greg DelGenio. KI-gesteuerte Channel- und Thread-Zusammenfassungen bringen Unterhaltungen sofort auf den Punkt und ermöglichen es den Benutzer:innen, sich mit einem einzigen Klick zu informieren. „Mit den Zusammenfassungen von Slack AI sparen wir mehrere Stunden pro Woche und pro Teammitglied.“

Das schiere Ausmaß an Wissen, das sich in einem Slack-Channel über Monate hinweg ansammelt, von der Vertriebsvorbereitung bis nach der Bereitstellung, scheint praktisch unüberwindlich. „Aber Slack AI kann alle relevanten Referenzen in einem kurzen Augenblick finden, sodass jedes Team schneller handeln kann“, so Khan.

Die nativen Funktionen von Slack AI sind einfach zu bedienen und erfordern keine Schulung. „Wir haben Slack AI in etwa 30 Minuten einsatzfähig gemacht, weil keine Implementierung nötig war“, sagt DelGenio. Die leistungsstarke und einfache KI greift auf die jahrelangen Unterhaltungen, Projekte und Daten zu, die Plative seit 2014 in Slack gesammelt hat. Indem Slack AI auf dieses umfassende Reservoir an kontextbezogenem Wissen zurückgreift, kann es Prioritäten setzen und genau zum richtigen Zeitpunkt die relevanten Informationen liefern. Außerdem basiert es auf der sicheren, vertrauenswürdigen Infrastruktur von Slack, sodass Plative die volle Kontrolle über die eigenen Daten behält.

„Früher mussten wir stundenlang herumscrollen, um uns nach einem Urlaub wieder ins Bild zu setzen, oder – schlimmer noch – Meetings abhalten. Jetzt können wir uns mit den Channel-Zusammenfassungen von Slack AI für jeden beliebigen Datumsbereich ganz leicht auf den neuesten Stand bringen. Sie sind ein absoluter Gamechanger.“ Jessica Daly Business Development Manager, Plative

Früher hat die Suche nach Daten zur Einführung bei Kund:innen, nach Projektdetails und anderen Informationen wertvolle Zeit beansprucht, die für die Kundenprojekte und für den Vertrieb hätte verwendet werden können. Jetzt verwenden die Mitarbeitenden einfach die Suchfunktion von Slack AI, die vergangene Projekte, Teams und Themen in Slack durchsucht, um Antworten zu finden. „Mit Slack können alle sich in 30 Sekunden über einen Account schlau machen, anstatt ein 30-minütiges Gespräch mit Projektmanager:innen zu führen. Das spart uns so viel Zeit“, sagt DelGenio.

Es wurde sogar eine benutzerdefinierte Funktion entwickelt, die die API von Slack mit der Konferenzlösung verknüpft. Nach jedem Call fasst die KI-Funktion das Meeting zusammen, erkennt die vorherrschende Stimmung und postet Notizen im Channel #signals, die an eine Ampel erinnern. In der Regel gibt es ein einheitliches Meer von Grüntönen: „Wir machen oft einen Screenshot von dem ganzen Grün und teilen ihn im Channel #allgemein, um das zu feiern“, so DelGenio. Wenn eine gelbe oder rote Stimmung festgestellt wird, fungiert der Channel als Frühwarnsystem und löst einen Slack-Workflow aus, der die Geschäftsführung benachrichtigt. „Kund:innen möchten kein Feedback-Formular ausfüllen“, erläutert er. „Es liegt an uns, diese Stimmung zu erfassen und proaktiv etwas dagegen zu unternehmen, bevor ein Problem entsteht.“

Das neue Geschäft von Plative wächst weiter, und auch das bestehende Geschäft ist von Quartal zu Quartal um 40 % gewachsen. „Ein Teil dieses Wachstums ist das Ergebnis der individuellen Anpassung des Kundenerlebnisses: Wir wollen unsere Kund:innen wirklich kennen, ihre Herausforderungen und die Ideen, die ihnen gefallen könnten“, sagt DelGenio. „Wissen ist für unsere Mission entscheidend, und Slack AI hilft uns, all die Daten, die uns zur Verfügung stehen, zu finden und zu verstehen, damit wir unsere Kund:innen besser zufriedenstellen können.“

„Wissen ist für unsere Mission entscheidend, und Slack AI hilft uns, all die Daten, die uns zur Verfügung stehen, zu finden und zu verstehen, damit wir unsere Kund:innen besser zufriedenstellen können.“ Greg DelGenio Chief Revenue Officer, Plative

Erstellung von Account-Plänen in der Hälfte der Zeit mit „Plaito“

Plative ist bei der Innovation noch einen Schritt weiter gegangen und hat die Plattform von Slack genutzt, um eine benutzerdefinierte App namens „Plaito“ zu entwickeln. Diese verbindet alle im Unternehmen verwendeten Datenquellen mit Slack, darunter Salesforce, NetSuite, Tableau und Google Calendar. „Wir haben alles integriert, was wir verwenden, und das mit einem sehr, sehr kleinen Entwicklungsteam – aufgrund der unendlichen Erweiterbarkeit des erstaunlichen Entwicklungs-Frameworks von Slack“, so Khan. „Wir haben andere Produkte ausprobiert, und sie können nicht annähernd mithalten, vor allem nicht mit dem Block-Kit-Builder. Slack macht es einfach, leistungsstarke Anwendungen zu entwickeln und einzuführen.“

Die Vertriebsteams von Plative nutzen Plaito unter anderem, um wichtige Informationen zu einem bestimmten Account abzurufen, darunter Branche, Mitarbeiterzahl, Jahresumsatz und wichtige Links. Mit intelligenten Befehlen können die Teams den Tech-Stack des Unternehmens ansehen oder zum Beispiel herausfinden, wen sie kontaktieren sollten, um das ERP-System zu besprechen. Plaito bietet nicht nur eine Liste relevanter Kontakte, sondern gibt auch an, warum sie relevant sind, und stellt ihre LinkedIn-Profile bereit.

Darüber hinaus können die Mitarbeitenden Plaito auch unterwegs nutzen. „Plaito sieht auch in der Slack-App für Mobilgeräte toll aus, und es hat nur sehr wenig Mühe gekostet, die App genauso effizient, produktiv und benutzerfreundlich zu gestalten wie die Desktop-Version“, sagt Khan.



„Anstatt stundenlang ziellos herumzusuchen, können alle Plaito in Slack einfach eine Frage in einfachem Englisch stellen“, so Khan. Es brauchte nur eine Person, um Plaito zu entwickeln, und doch gibt es den Vertriebsmitarbeitenden bereits 50 % ihrer Zeit zurück.

Wenn ein Geschäft verloren geht, können Teams Plaito auch nutzen, um wieder Fahrt aufzunehmen. „Wir erhalten eine Benachrichtigung im Channel #revenue-operations, zusammen mit hilfreichen Informationen über die verlorene Opportunity“, erklärt DelGenio. Das Team aktualisiert die Battle Card des Mitbewerbers und studiert die Daten, um sich beim nächsten Mal zu verbessern. Der CEO von Plative hat ebenfalls Einblick in den Channel, sodass er auf höherer Ebene fundierte Entscheidungen treffen kann. „Es gibt so viele gute Informationen in Salesforce, und Slack liefert proaktiv alle relevanten Daten zum genau richtigen Zeitpunkt“, so DelGenio.

„Für uns als Beratungsunternehmen ist Wissen Macht. Wissen öffnet Türen, und es gibt so viel Wissen in Slack.“ Miftah Khan SVP, Leiter der Professional Services, Plative

Synchronisierung mit Kund:innen und schnellere Geschäftsabschlüsse in Slack Connect

Damit Geschäfte schneller abgeschlossen und Kund:innen in Echtzeit informiert und unterstützt werden können, nutzt Plative eine Kombination aus internen Slack-Channels und Slack Connect, das die Funktionalität von Slack auf externe Partner erweitert.



Nach dem einleitenden Gespräch mit Kund:innen richten die Account-Inhaber:innen einen internen Slack-Channel mit allen relevanten Teammitgliedern ein, von den Entwickler:innen bis zu den Lösungsarchitekt:innen. „Wir integrieren alle in den Slack-Channel, damit sie ihr Wissen weitergeben können, und dann geht es los“, sagt DelGenio.

In den zweiten Channel werden die Kund:innen über Slack Connect aufgenommen. „Wir nutzen Slack Connect als unseren Ort für Geschäfte“, sagt DelGenio. „Wir können Vorschläge senden und erhalten Kommentare in Echtzeit zurück, ohne Kalender-Tetris spielen zu müssen.“ Der Kund:innen-Channel umfasst auch ein benutzerdefiniertes Canvas, das es einfach macht, relevante Details zu finden, zu verwalten und zu teilen, wie z. B. das kundeneigene Jira-Board und die Personen, die im Bedarfsfall Unterstützung leisten. „Wir stellen alle relevanten Daten genau dort bereit, wo unsere Kund:innen bereits arbeiten, und diese frühe Verbindung erleichtert die Zusammenarbeit und hebt uns oft von unseren Mitbewerbern ab.“

Beide Channels entwickeln sich mit dem Geschäft weiter, wobei Plative je nach Bedarf Ressourcen hinzufügt oder entfernt. „Von der anfänglichen Akquise bis hin zur Zusammenarbeit bei Geschäftsabschlüssen findet unser gesamter Lebenszyklus in Slack statt“, so Khan.

„Unsere Kund:innen geben eine Menge Geld bei uns aus und sollten sich bei jedem Schritt auf einen engagierten Support verlassen können. Mit Slack Connect können sie uns jederzeit erreichen und wir können ihnen die bestmögliche Erfahrung bieten.“ Greg DelGenio Chief Revenue Officer, Plative

Globale Vernetzung, um eine Kultur der Zusammenarbeit zu schaffen

Plative wurde in den USA gegründet, verfügt aber inzwischen über eine starke Präsenz in Indien, Osteuropa, Lateinamerika und Kanada. „Unser globales Wachstum wird dadurch angetrieben, dass wir als sehr effektives virtuelles Team asynchron arbeiten können, und Slack hat daran einen wesentlichen Anteil“, so Khan.

Durch Slack sind wir alle auf dem gleichen Stand, ohne dass der Stress eines weiteren Meetings hinzukommt. „Wir verwenden auch Slack Huddles und Video- und Sprachnachrichten anstelle von Meetings, sodass wir alle viel Zeit sparen“, schwärmt DelGenio. „Mit Slack können wir durchgängig produktiv und asynchron arbeiten.“

Kulturell gesehen nehmen sich die Teams Zeit, um alles zu feiern – von den Bemühungen um Diversität, Gleichstellung und Inklusion bis hin zu Vertriebserfolgen. Es gibt auch eine beeindruckende Sammlung rein sozialer Channels, ganz gleich, ob es um Kochen, Gartenarbeit oder ehrenamtliches Engagement außerhalb der Arbeit geht. „Es gibt viele Slack-Communitys bei Plative, in denen wir füreinander da sein können, und das schafft ein wirklich förderliches Umfeld“, so Khan.

Business Development Manager Jessica Daly stimmt dem zu: „Slack ist eine zentrale Community, in der wir uns gegenseitig als Menschen feiern können. Es hilft uns, uns in einer Remote-Arbeitswelt extrem verbunden zu fühlen.“

In der Tat hat Slack Plative zu einem Arbeitsplatz gemacht, an dem Zusammenarbeit großgeschrieben wird, der harte Arbeit anerkennt und die Kameradschaft fördert. „Das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich zu Plative kam und anfing, intensiv mit Slack zu arbeiten, ist, wie unbeschwert und sozial es zugeht“, sagt Khan. „Der kulturelle Einfluss von Slack und der dadurch geförderte Teamgeist – vor allem bei all der harten Arbeit für unsere Kund:innen – ist anders als alles, was ich je gesehen habe.“