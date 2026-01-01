Revolut optimiert operative Vertriebsprozesse mit einer Produktivitätsplattform

Das FinTech-Unternehmen Revolut ist eine der innovativsten und revolutionärsten Firmen Europas. Es wurde 2015 gegründet und ist schnell auf etwa 25 Millionen Kunden angewachsen, darunter Hunderttausende aktive Unternehmen.

Revolut betrachtet Finanzdienstleistungen als das Rückgrat unserer Gesellschaft. Und so ist es das erklärte Unternehmensziel, die Verwaltung von Finanzen für so viele Menschen und Unternehmen wie möglich benutzerfreundlicher zu machen.

Revolut begann als Lösung für ein entscheidendes Problem, mit dem viele Menschen konfrontiert waren – ein Vermögen für den Währungsumtausch bezahlen zu müssen. Sie starteten mit einer App mit ganz geringen Umtauschgebühren und fügten schon bald andere mobile Banking-Dienste nach Kundenwünschen hinzu. Die Mission von Revolut, „die Kraft einer grenzenlosen Wirtschaft für alle freizusetzen“, resultierte in einer ganzheitlichen Finanzplattform, die ihren Benutzer:innen hilft, ihre Finanzen zu vereinfachen und zu verwalten.

Während Revolut die Finanzprozesse von Millionen von Benutzer:innen optimierte, musste eine Lösung her, um die asynchronen Remote-Arbeitsprozesse eines schnell wachsenden Unternehmens zu optimieren. Und da kam Slack ins Spiel.

Aufbau, Skalierung und Onboarding von Vertriebsteams mit einer Produktivitätsplattform

Interessanterweise hatte Revolut bis 2020 keine richtige Vertriebsabteilung. Doch als coronabedingt alle von zu Hause aus arbeiten mussten, beschlossen sie, ein Vertriebsteam zusammenzustellen.

„Wir haben den B2B-Verkauf bei Revolut im April 2020 gestartet, also gleich zu Beginn der Corona-Pandemie. Und wir haben weltweit fast tausend Vertriebsmitarbeitende bei Revolut eingearbeitet – allesamt aus der Ferne“, sagt Matthew Acton Davis, VP of Global Sales im Unternehmen.

Slack hat die Remote-Prozesse von Revolut transformiert. In seiner Produktivitätsplattform hat das Unternehmen SMB- und Enterprise-Vertriebsteams aufgebaut, Kundenbetreuer:innen eingestellt und ein Führungsteam für den Produktverkauf eingerichtet, um die Produktaktivierung zu optimieren.

Das Onboarding von neuen Mitarbeitenden in einem schnell wachsenden Unternehmen ist eine Herausforderung, insbesondere remote. Aber Slack half Revolut, neue Teamkolleg:innen effizient einzustellen und einzuarbeiten und gleichzeitig die Unternehmenskultur zu pflegen.

„Es kommt momentan alle zwei Wochen eine neue Gruppe mit fast 100 Personen zu uns“, sagt Acton Davis.

„Wir richten Slack-Channels für diese Gruppen von neuen Mitarbeitenden ein, damit sie eine Kultur und Verbindungen zu ihren Kolleg:innen aufbauen können. Denn in Wirklichkeit ist der Vertrieb eine emotionale Sache und wenn man vollständig remote arbeitet, braucht man solche Verbindungen zum Projekt-Team. Wir versuchen also wirklich, unsere Kultur über Slack-Channels voranzutreiben.“

„Der Vertrieb ist eine emotionale Sache und wenn man vollständig remote arbeitet, braucht man solche Verbindungen zum Projekt-Team. Wir versuchen also wirklich, unsere Kultur über Slack-Channels voranzutreiben.“ Matthew Acton Davis VP of Global Sales, Revolut

Der Wechsel von Anrufen zu asynchroner Zusammenarbeit

Die Pandemie zwang Unternehmen überall, ihre Arbeitsgewohnheiten und -prozesse zu überdenken. Als die Menschen von zu Hause aus arbeiteten, wurde deutlich, dass effizientes asynchrones Arbeiten und Zusammenarbeiten wichtiger denn je sind.

„Es war für uns alle schwierig. Für die meisten Unternehmen war es eine große Umstellung. Außerdem neigen wir dazu, einen Video-Call nach dem anderen anzusetzen, was eine höchst ineffiziente Arbeitsweise darstellt“, sagt Acton Davis.

„Tatsächlich haben wir vor kurzem eine Analyse durchgeführt und herausgefunden: Für jeden halbstündigen Call mit allen Mitarbeitenden im Vertriebsbereich verlieren wir etwa zehn Wochen Vertriebszeit“, fügt er hinzu.

Da die Vertriebsteams von Revolut sehr verstreut arbeiten und Mitglieder rund um den Globus haben, war klar, dass sie so viele Anrufe wie möglich eliminieren und eine andere Lösung finden mussten.

Die Umstellung auf eine asynchrone Zusammenarbeit, bei der alle in ihrem eigenen Tempo arbeiten können und gleichzeitig auf dem Laufenden bleiben, war entscheidend. „Slack war für uns von fundamentaler Bedeutung bei der Umsetzung“, betont Acton Davis. Das Projekt-Team konnte dank der vielfältigen Funktionen für die Zusammenarbeit in Slack zu jedem Zeitpunkt den effizientesten Kommunikationsweg wählen.

„Wir haben vor kurzem eine Analyse durchgeführt und herausgefunden: Für jeden halbstündigen Call mit allen Mitarbeitenden im Vertriebsbereich verlieren wir etwa zehn Wochen Vertriebszeit.“ Matthew Acton Davis VP of Global Sales, Revolut

Operationale Effizienz und Produktivität durch Workflows verbessern

„Hierzu konzentrieren wir uns auf die Vertriebsunterstützung und stellen sicher, dass alle unsere Vertriebsmitarbeitenden so viel wie möglich teilnehmen“, sagt Acton Davis.

Eines der Tools, die sie verwenden, ist ein benutzerdefinierter Workflow in Slack, in dem Vertriebsmitarbeitende Fragen zu Produkten, Verkaufsprozessen, Vertriebs-Skills und mehr stellen können. Daraufhin speist das Vertriebsteam die Daten aus dem Workflow in seinen Vertriebsunterstützungsprozess ein, um ihn mit aktuellen Anfragen und neuen Antworten kontinuierlich zu verbessern.

Ein weiterer benutzerdefinierter Workflow sammelt in einem eigenen Channel die Fragen und Produktanfragen der Kund:innen. Anhand dieses Workflows kann Revolut diese Themen so kategorisieren, dass die Vertriebsmitarbeitenden weniger Zeit mit operativen Aufgaben verbringen und sich auf den Vertrieb konzentrieren können.

„Unser nächstes Ziel ist es, all diese verschiedenen Workflows zusammenzuführen und zu zentralisieren, um einen einzigen Ausgangspunkt und eine einzige Anlaufstelle für alle Kundenprobleme unserer Verkäufer:innen und Kund:innen zu schaffen“, sagt Acton Davis.

Slack und Salesforce zur weiteren Prozessoptimierung kombinieren

Die Salesforce-Instanz von Revolut wurde erst vor sechs Monaten eingeführt, was das Unternehmen zu einem Salesforce-Neuling macht. Bei der Auswahl des CRM hat Revolut drei Schlüsselbereiche berücksichtigt. Slack spielte bei der Auswahl von Salesforce eine wichtige Rolle.

1) Benutzerdefinierte Anpassung. Der Opportunity-Prozess von Salesforce kann vollständig benutzerdefiniert an Revolut und die Plattformfunktionen angepasst werden.

2) Automatisierung. Die Vertriebsteams können ihre Arbeit weiter optimieren und sicherstellen, dass die Vertriebsmitarbeitenden so wenig Prozessarbeit wie möglich leisten müssen. Die Salesforce-Produkte und -Apps wie Einstein (zur Erfassung von Aktivitäten) entsprechen den Bedürfnissen von Revolut. Slack hat dem Unternehmen bereits geholfen, Routineaufgaben mit benutzerdefinierten Workflows herunterzufahren, und die Möglichkeiten werden mit der Salesforce-Integration noch flexibler und leistungsfähiger.

3) Integrationen. „Das ist der Schlüssel bei Slack und auch bei Salesforce. Es besteht eine riesige Auswahl an Partneranwendungen und dieses Netzwerk von Drittanbietern ist fantastisch“, sagt Acton Davis. Revolut integriert seinen Onboarding-Prozess und sein Projekt-Team für Finanzkriminalität mit Slack und Salesforce, damit das Projekt-Team die Prozesse weiter optimieren und die Vorteile von Customer 360 nutzen kann.

„Es besteht eine riesige Auswahl an Partneranwendungen und dieses Netzwerk von Drittanbietern ist fantastisch.“ Matthew Acton Davis VP of Global Sales, Revolut

Revolut freut sich darauf, die Arbeit dank Slack noch einfacher zu machen

Revolut hat große Pläne für Canvases, eine Slack-Funktion, die auf der Dreamforce 2022 angekündigt wurde. Das Projekt-Team ist der Meinung, dass die neueste Ergänzung zur Slack-Palette der Funktionen zur Zusammenarbeit die Verhandlungen über große Kunden-Deals noch effizienter gestalten wird.

Acton Davis hebt den enormen Wert hervor, den Canvases durch die verbesserte Transparenz und die positionsübergreifende Koordination mit sich bringen werden. Er ist sich sicher, dass Canvases die Art und Weise, wie die Menschen bei Revolut ihre Produktivitätsplattform nutzen, noch weiter verbessern werden. „Die Tatsache, dass es für all diese Unterhaltungen eine zentrale Anlaufstelle gibt und wir uns alle darüber im Klaren sind, woran wir arbeiten, wird unsere Arbeitsweise verändern“, sagt Acton Davis.