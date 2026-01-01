Revolut transforme ses processus opérationnels de vente grâce à une plateforme de productivité

Revolut est l’un des acteurs les plus innovants de la fintech en Europe. Cette société, fondée en 2015, a connu une croissance rapide et compte plus de 25 millions de clients et clientes, parmi lesquel(le)s des centaines de milliers d’entreprises actives.

En abordant les services financiers comme pilier de la société, Revolut souhaite rendre la gestion des finances aussi intuitive que possible pour les particuliers comme pour les entreprises.

Revolut a tout d’abord cherché à répondre à une problématique majeure à laquelle sont confrontés bon nombre d’utilisateurs et utilisatrices : des commissions de change élevées. La société a lancé une appli proposant des commissions négligeables, et a ajouté d’autres services bancaires au fil des souhaits de la clientèle. Revolut a pour mission de permettre à chacun et chacune de tirer parti de la puissance d’une économie sans frontières, et a lancé une plateforme holistique permettant à l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices de gérer simplement leurs finances.

En marge de cette rationalisation des services financiers pour ses millions d’utilisateurs et utilisatrices, Revolut avait besoin d’une solution permettant d’optimiser les processus distants et asynchrones dans le cadre de sa croissance rapide. C’est dans ce contexte qu’elle a découvert Slack.

Intégration et développement d’équipes de ventes avec une plateforme de productivité

Curieusement, Revolut ne disposait pas d’un département dédié aux ventes à proprement parler avant 2020. Elle a décidé d’en mettre un en place lorsque la pandémie de COVID a poussé les entreprises à basculer en télétravail.

« Nous avons mis en place un département pour les ventes B2B en avril 2020, au tout début de la pandémie. Et nous avons procédé à l’intégration de près d’un millier de commerciaux partout dans le monde, entièrement à distance », explique Matthew Acton Davis, vice-président des ventes mondiales au sein de l’entreprise.

Slack a transformé les processus distants de Revolut. Au sein de sa plateforme de productivité, l’entreprise a mis en place des équipes de vente dédiées aux PME et aux grandes entreprises, intégré des responsables de comptes, et mis en place une équipe dirigeante pour encadrer et optimiser le lancement des produits.

Dans une entreprise à croissance rapide, il n’est pas facile d’intégrer de nouvelles recrues, surtout à distance. Mais Slack a permis à Revolut d’intégrer efficacement ses nouveaux employés, tout en développant une culture d’entreprise dynamique.

« Toutes les deux semaines, près de 100 nouvelles personnes nous rejoignent », explique M. Acton Davis.

« Nous créons des canaux Slack pour ces groupes de nouvelles recrues, afin de leur permettre de développer une culture et de discuter avec leurs collègues. Dans les faits, le côté interpersonnel est très important dans la vente, et vous devez garder des liens solides avec votre équipe si vous êtes intégralement en télétravail. C’est pour cela que nous nous servons de canaux Slack pour développer notre culture. »

« Dans les faits, le côté interpersonnel est très important dans la vente, et vous devez garder des liens solides avec votre équipe. C’est pour cela que nous nous servons de canaux Slack pour développer notre culture. » Matthew Acton Davis Vice-président des ventes mondiales, Revolut

Passer des réunions à une forme de collaboration asynchrone

Partout dans le monde, la pandémie a poussé les entreprises à repenser leur approche du travail et leurs processus. Avec le télétravail, il est devenu évident que le travail et la collaboration asynchrones jouaient un rôle plus essentiel que jamais.

« C’est une période difficile pour tout le monde. Pour la plupart des entreprises, le changement a été brutal. De plus, nous avons tendance à enchaîner les réunions en vidéo, ce qui n’est pas une manière de travailler très productive », explique M. Acton Davis.

« Nous avons fait le calcul, et pour chaque réunion générale de 30 minutes que nous organisons pour les ventes, nous perdons environ 10 semaines de travail effectif », ajoute-t-il.

Les équipes de vente de Revolut sont très éclatées géographiquement, avec des membres partout dans le monde, et il était essentiel de trouver une solution plus efficace que les réunions vidéo.

Revolut souhaitait absolument opter pour une approche asynchrone de la collaboration, permettant à chacun et chacune de travailler à son rythme, tout en se tenant informé(e). « Slack joue un rôle essentiel dans notre approche » explique M. Acton Davis, en soulignant que les multiples fonctionnalités collaboratives de Slack permettent à l’équipe de choisir le moyen de communication le plus efficace selon le contexte.

« Nous avons fait le calcul, et pour chaque réunion générale de 30 minutes que nous organisons pour les ventes, nous perdons environ 10 semaines de travail effectif. » Matthew Acton Davis Vice-président des ventes mondiales, Revolut

Renforcer l’efficacité des opérations grâce aux flux de travail

« Pour atteindre cet objectif, nous mettons l’accent sur l’aide à la vente et faisons en sorte de maximiser la participation de tous nos commerciaux », explique M. Acton Davis.

Revolut utilise notamment un flux de travail personnalisé dans Slack, permettant aux commerciaux de poser des questions sur les produits, les processus de vente, ou encore les compétences commerciales. L’équipe de vente intègre ensuite ces données, avec les questions les plus fréquentes et les réponses à jour, dans son processus de facilitation pour continuer à l’optimiser.

Un autre flux de travail personnalisé collecte les questions de la clientèle ainsi que ses demandes concernant les produits dans un canal dédié. Ce flux de travail permet à Revolut de catégoriser ces éléments pour aider les commerciaux à mieux se concentrer sur leurs activités stratégiques au lieu de gérer des questions opérationnelles.

« Le prochain objectif sera de regrouper et centraliser ces flux de travail pour créer un point unique de remontée des questions, et une source unique d’informations pour toutes les questions des clients que nos vendeurs et commerciaux doivent gérer », explique M. Acton Davis.

Rationalisation accrue en combinant Slack et Salesforce

Revolut est relativement novice avec Salesforce, et a déployé sa solution CRM il y a à peine six mois. Son choix repose sur trois éléments clés, et Slack a joué un rôle essentiel dans la décision.

1) Personnalisation. Le processus de gestion des opportunités dans Salesforce peut être entièrement personnalisé et adapté à la plateforme utilisée par Revolut.

2) Automatisation. Les équipes de vente peuvent rationaliser leur travail en réduisant au maximum les tâches de traitement. Les produits et applications Salesforce qui favorisent l’engagement, comme Einstein (permettant de capturer les activités), sont parfaitement adaptés aux besoins de Revolut. Slack permet déjà de réduire les tâches routinières de l’entreprise grâce à des flux de travail personnalisés, et l’intégration de Salesforce permet aux équipes de gagner en flexibilité.

3) Intégrations. « Les intégrations sont incontournables avec Slack et Salesforce. Les deux plateformes proposent un formidable éventail d’applications partenaires et tierces », se réjouit M. Acton Davis. Revolut permet à ses équipes d’intégration client et de lutte contre la criminalité financière de bénéficier d’intégrations dans Slack et Salesforce, pour rationaliser les processus et profiter pleinement de Customer 360.

« Les deux plateformes proposent un formidable éventail d’applications partenaires et tierces. » Matthew Acton Davis Vice-président des ventes mondiales, Revolut

Repousser les limites de la simplification grâce à Slack

Revolut a de grandes ambitions pour les canevas, une fonctionnalité Slack annoncée lors de Dreamforce 2022. L’équipe est convaincue que cette nouvelle fonctionnalité collaborative va faciliter l’organisation des négociations de contrats pour les grands comptes.

Pour M. Acton Davis, les canevas faciliteront la transparence et la collaboration transversale. Et surtout, ils vont continuer de transformer la manière dont les équipes Revolut interagissent au sein de leur plateforme de productivité. « Cela va continuer à transformer notre manière de travailler, en centralisant l’ensemble des conversations afin que chacun soit au fait de toutes les activités », conclut-il.