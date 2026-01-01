Revolut optimiza las ventas y los procesos operativos con una plataforma de productividad

Revolut es una de las empresas de tecnología financiera más innovadoras y revolucionarias de Europa. Fundada en 2015, ya cuenta con más de 25 millones de usuarios entre los que se incluyen cientos de miles de empresas activas.

Revolut considera que los servicios financieros son el pilar de la sociedad y, por ello, su propósito es simplificar su uso para el mayor número de personas y empresas posible.

Revolut surgió como solución a un problema al que se enfrentaba un gran número de personas: las comisiones exorbitantes de los cambios de divisas. Lo que comenzó siendo una aplicación que permitía cambiar divisas con comisiones mínimas, pronto fue incorporando otros servicios de banca móvil que los clientes solicitaban. Su objetivo de “liberar el potencial de una economía sin fronteras para todos” dio lugar a una plataforma financiera integral que ayuda a sus usuarios a simplificar y gestionar sus finanzas.

Revolut se encargaba de optimizar los procesos financieros de millones de usuarios, pero necesitaba una solución para optimizar el trabajo remoto y asíncrono de una empresa de tan rápido crecimiento. Fue entonces cuando descubrieron Slack.

Establecer, ampliar e incorporar equipos de ventas con una plataforma de productividad

Curiosamente, Revolut no tuvo realmente un departamento de ventas hasta 2020. Se decidió crearlo cuando el COVID-19 obligó a todo el mundo a trabajar de forma remota.

“Lanzamos la función de ventas B2B en Revolut en abril de 2020, justo al inicio de la pandemia. Desde entonces, hemos incorporado a casi mil comerciales de todo el mundo que trabajan de forma remota”, señala Matthew Acton Davis, vicepresidente de Ventas globales de la empresa.

Slack ha transformado los procesos a distancia de Revolut. En su plataforma de productividad, la empresa ha creado equipos de ventas tanto como para pequeñas y medianas empresas como para grandes corporaciones, y han contratado gestores de cuentas y establecido un equipo ejecutivo de ventas de producto para optimizar la activación de productos.

Incorporar empleados nuevos a una empresa de rápido crecimiento supone todo un reto, especialmente si se trabaja a distancia. Sin embargo, gracias a Slack, Revolut ha conseguido incorporar nuevos miembros al equipo de manera eficaz, fomentando a su vez la cultura dinámica de la empresa.

“A este ritmo, cada dos semanas se incorpora un nuevo equipo de casi 100 personas”, afirma Acton Davies.

“Creamos canales de Slack para ayudar a estos equipos de nuevos miembros a fortalecer la cultura de empresa y las conexiones con sus compañeros. Lo cierto es que trabajar en ventas supone una implicación emocional, por lo que es necesario forjar estos lazos con tu equipo, especialmente cuando se trabaja a distancia. Por eso, hacemos lo posible por fomentar nuestra cultura en los canales de Slack”.

“El trabajo de vendedor supone una implicación emocional, por lo que es necesario forjar estos lazos con tu equipo, especialmente cuando se trabaja a distancia. Por eso, hacemos lo posible por fomentar nuestra cultura en los canales de Slack”. Matthew Acton Davis Vicepresidente de Ventas globales, Revolut

Cambiar las llamadas por la colaboración asíncrona

La pandemia obligó a empresas de todo el mundo a replantear sus procesos y hábitos de trabajo. Cuando la gente empezó a trabajar desde casa, se hizo evidente la necesidad de colaborar de manera asíncrona y efectiva.

“Ha sido un reto para todos nosotros y ha supuesto un cambio radical para la mayoría de empresas. Además, tenemos la costumbre de acumular videollamada tras videollamada, que es una manera muy poco eficaz de trabajar”, recalca Acton Davis.

“De hecho, hace poco hicimos un análisis que demostró que por cada llamada de media hora en la que participa todo el personal de ventas perdemos alrededor de 10 semanas de tiempo de ventas”, añade.

Dado que los equipos de ventas de Revolut se distribuyen por todo el mundo, era evidente que necesitaban eliminar el mayor número de llamadas posible y encontrar otra solución.

Era esencial pasar a un modo de colaboración asíncrona que permitiese a todo el mundo trabajar a su propio ritmo pero manteniéndose al tanto de todo. “Slack ha sido fundamental para poder hacerlo”, enfatiza Acton Davis. Las funciones de colaboración de Slack permitieron al equipo elegir la manera más conveniente de comunicarse en cualquier momento.

“Hace poco hicimos un análisis que demostró que por cada llamada de media hora en la que participa todo el personal de ventas perdemos alrededor de 10 semanas de tiempo de ventas”. Matthew Acton Davis Vicepresidente de Ventas globales, Revolut

Mejorar la eficacia operativa y la productividad con flujos de trabajo

“Para poder alcanzar este objetivo, nos centramos en la capacitación de ventas y nos aseguramos de que todo el equipo de ventas se implicase lo máximo posible”, explica Acton Davis.

Una de las herramientas que utilizan es un flujo de trabajo personalizado de Slack que permite al equipo de ventas hacer cualquier pregunta relacionada con productos, procesos de venta, habilidades y mucho más. De esta manera, el equipo de ventas puede aplicar la información obtenida en este flujo de trabajo a sus procesos de capacitación de ventas y seguir mejorando con cada pregunta y respuesta nuevas.

Hay otro flujo de trabajo que recoge en un canal exclusivo las preguntas de los clientes y la información sobre fallos en los productos. Este flujo de trabajo permite a Revolut categorizar estos temas para que el equipo de ventas dedique menos tiempo a solucionar asuntos operativos y pueda centrarse en las ventas.

“El siguiente objetivo en nuestra lista es fusionar y centralizar todos estos flujos de trabajo para tener un único punto de acceso y una única fuente de información para resolver cualquier tipo de problema que pueda surgir a los vendedores o a los clientes”, afirma Acton Davis.

Combinar Slack y Salesforce para optimizar aún más los procesos

La colaboración entre Revolut y Salesforce comenzó hace seis meses, lo que convierte a la empresa en una recién llegada a Salesforce. Para elegir su CRM, Revolut tuvo en cuenta tres áreas clave. Slack desempeñó un papel fundamental a la hora de seleccionar Salesforce.

1) Personalización. El proceso de oportunidades de Salesforce se puede personalizar para ajustarse a Revolut y las funciones que tiene su plataforma.

2) Automatización. Los equipos de ventas pueden optimizar aún más el trabajo y garantizar que los representantes puedan dedicar el menor tiempo posible a ocuparse de los procesos. Los productos de compromiso de ventas de Salesforce y las aplicaciones como Einstein (que permite registrar la actividad) se ajustan a las necesidades de Revolut. Slack ya ha conseguido ayudar a la empresa a eliminar las tareas rutinarias gracias a los flujos de trabajo personalizados, y las posibilidades se vuelven aún más flexibles y eficaces con la integración de Salesforce.

3) Integraciones. “Esa es la clave tanto para Slack como para Salesforce. Hay una gran variedad de aplicaciones asociadas y esta red de terceros es fantástica”, dice Acton Davis. Revolut integra los procesos de incorporación de sus clientes y su equipo de delitos financieros con Slack y Salesforce para optimizar aún más los procesos y disfrutar de Customer 360.

“Hay una gran variedad de aplicaciones asociadas y esta red de terceros es fantástica”. Matthew Acton Davis Vicepresidente de Ventas globales, Revolut

Un futuro de trabajo más fácil gracias a Slack

Revolut tiene grandes planes para los canvas, una función de Slack que se anunció en Dreamforce 2022. El equipo considera que la última incorporación a la gran variedad de capacidades colaborativas de Slack agilizará más que nunca la negociación con clientes importantes.

Acton Davis destaca el enorme valor que aportarán los canvas al ofrecer una mayor transparencia y coordinación multidisciplinaria. Está convencido de que los canvas continuarán transformando la manera en que las personas interactúan con su plataforma de productividad en Revolut. “El hecho de que haya una única fuente de información para todas estas conversaciones de forma que todos estemos al tanto de todo va a cambiar la manera en que trabajamos”, indica Acton Davis.