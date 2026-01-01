Revolut ottimizza i processi operativi delle vendite con una piattaforma di produttività

Revolut, una società di tecnologia finanziaria, è una delle aziende più innovative e rivoluzionarie in Europa. Fondata nel 2015, è cresciuta rapidamente fino ad arrivare a più di 25 milioni di clienti, incluse centinaia di migliaia di aziende attive.

Revolut ritiene che i servizi finanziari siano la spina dorsale della nostra società e si pone l’obiettivo di semplificare la gestione delle finanze per il maggior numero possibile di utenti e aziende.

Revolut è nata come soluzione a un problema critico che molte persone dovevano affrontare: gli elevati addebiti per il cambio di valuta. È stata lanciata come app con commissioni di cambio minime, a cui poi sono stati aggiunti rapidamente altri servizi di mobile banking richiesti dai clienti. La missione di Revolut di “sbloccare il potenziale di un'economia senza confini, accessibile a tutti” ha generato una piattaforma finanziaria olistica che aiuta gli utenti a semplificare e gestire le proprie finanze.

Mentre semplificava i processi finanziari di milioni di utenti, Revolut aveva bisogno di una soluzione per snellire i processi lavorativi remoti e asincroni di una società in rapida crescita. A questo punto è entrato in gioco Slack.

Creare, dimensionare ed eseguire l’onboarding dei team di vendita con una piattaforma di produttività

Curiosamente, Revolut non aveva un vero e proprio reparto di vendita fino al 2020. Ha deciso di crearne uno proprio quando il Covid ha obbligato tutti a lavorare in remoto.

“Abbiamo lanciato le vendite B2B in Revolut ad aprile 2020, quindi proprio all’inizio della pandemia del Coronavirus. E abbiamo inserito in Revolut quasi un migliaio di venditori globalmente, tutti in remoto”, afferma Matthew Acton Davis, Vicepresidente delle vendite globali della società.

Slack ha trasformato i processi remoti di Revolut. All’interno della piattaforma di produttività, la società ha creato dei team di vendita per piccole e medie imprese e per grandi aziende, ha assunto account manager e ha costituito un team di responsabili commerciali per ottimizzare l’attivazione dei prodotti.

L’onboarding di nuovi dipendenti in una società in rapida crescita può essere una sfida importante, soprattutto in remoto. Tuttavia, Slack ha aiutato Revolut a eseguire l’onboarding di nuovi membri del team in modo efficiente e allo stesso tempo promuovere una vibrante cultura aziendale.

“In questo momento, ogni due settimane si unisce a noi un nuovo gruppo di circa 100 persone”, dichiara Acton Davis.

“Abbiamo creato dei canali di Slack per questi gruppi di neoassunti in modo che possano costruire una cultura e stabilire connessioni con i loro colleghi. Questo perché in realtà la vendita è un ruolo emotivo e, se lavori costantemente in remoto, hai bisogno di queste connessioni con il tuo team. Quindi cerchiamo di promuovere la nostra cultura nei canali di Slack.”

“La vendita è un ruolo emotivo e, se lavori costantemente in remoto, hai bisogno di queste connessioni con il tuo team. Quindi cerchiamo di promuovere la nostra cultura nei canali di Slack.” Matthew Acton Davis Vicepresidente delle vendite globali, Revolut

Passare dalle chiamate alla collaborazione asincrona

La pandemia ha obbligato le aziende di tutto il mondo a rivalutare i propri processi e le proprie abitudini lavorative. Poiché le persone lavoravano da casa, è diventato chiaro che una collaborazione e un lavoro asincrono efficienti erano più importanti che mai.

“È stato faticoso per tutti noi. Ha rappresentato una svolta per la maggior parte delle aziende. Inoltre, abbiamo la tendenza ad accumulare videochiamate su videochiamate, che è un modo estremamente inefficiente di lavorare”, spiega Acton Davis.

“Infatti, recentemente abbiamo fatto un’analisi e per ogni chiamata generale di mezz’ora all’interno della funzione di vendita perdiamo circa 10 settimane di tempo dedicato alle vendite”, aggiunge.

Poiché i team di vendita di Revolut lavorano in modo estremamente distribuito e comprendono membri sparsi in tutto il mondo, era evidente che dovessero eliminare il maggior numero possibile di chiamate e trovare una soluzione diversa.

Era essenziale passare a una collaborazione asincrona che potesse consentire a tutti di lavorare in base ai propri ritmi, rimanendo però sempre aggiornati. “Slack è stato fondamentale in questo processo”, evidenzia Acton Davis. Le diverse funzioni di collaborazione di Slack hanno consentito al team di scegliere il modo più efficiente di comunicare in un determinato momento.

“Recentemente abbiamo fatto un’analisi e per ogni chiamata generale di mezz’ora all’interno della funzione di vendita perdiamo circa 10 settimane di tempo dedicato alle vendite.” Matthew Acton Davis Vicepresidente delle vendite globali, Revolut

Migliorare l’efficienza operativa e la produttività con i workflow

“Per ottenere questo risultato, ci concentriamo sul sales enablement e ci assicuriamo che tutti i nostri venditori partecipino il più possibile”, afferma Acton Davis.

Uno degli strumenti usati è un workflow personalizzato in Slack che consente ai venditori di porre domande relative a prodotti, processi commerciali, capacità di vendita e altro. Il team di vendita quindi trasferisce i dati dal workflow al processo di sales enablement per migliorarlo costantemente con query di tendenza e nuove risposte.

Un altro workflow personalizzato raccoglie le domande dei clienti e le query sui prodotti nel canale dedicato. Questo workflow consente a Revolut di categorizzare questi problemi in modo che i venditori possano dedicare meno tempo alla gestione di questioni operative e concentrarsi sulle vendite.

“Il nostro prossimo obiettivo è fondere e centralizzare tutti questi workflow diversi per avere un unico punto di escalation e un’unica fonte di verità per tutti i problemi che i nostri venditori e clienti incontrano”, aggiunge Acton Davis.

Combinare Slack e Salesforce per snellire ulteriormente i processi

L’istanza di Salesforce in Revolut è stata lanciata solo sei mesi fa, quindi la società usa Salesforce da poco. Quando si è trattato di scegliere un sistema CRM, Revolut ha preso in considerazione tre aree chiave. Slack ha avuto un ruolo fondamentale nella selezione di Salesforce.

1) Personalizzazione. Il processo relativo alle opportunità di Salesforce può essere completamente personalizzato per Revolut e le funzionalità della piattaforma.

2) Automazione. I team di vendita possono semplificare ulteriormente il lavoro e assicurarsi che i rappresentanti di vendita debbano occuparsi dei processi il meno possibile. Le app e i prodotti di sales engagement di Salesforce, come Einstein (che consente l’acquisizione delle attività), si adattano perfettamente alle esigenze di Revolut. Slack ha già aiutato la società a ridurre le attività di routine con i workflow personalizzati e le possibilità sono diventate ancora più flessibili e potenti con l’integrazione di Salesforce.

3) Integrazioni. “È un elemento chiave di Slack e anche di Salesforce. Esiste una vasta gamma di applicazioni partner e questa rete di terze parti è fantastica”, dichiara Acton Davis. Revolut sta integrando il processo di onboarding dei clienti e il team che si occupa di reati finanziari con Slack e Salesforce in modo che il team possa snellire ulteriormente i processi e trarre maggior vantaggio da Customer 360.

“Esiste una vasta gamma di applicazioni partner e questa rete di terze parti è fantastica.” Matthew Acton Davis Vicepresidente delle vendite globali, Revolut

Semplificare ancora di più il lavoro con Slack

Revolut ha grandi piani per i canvas, una funzione di Slack che è stata annunciata durante Dreamforce 2022. Il team ritiene che l’ultima aggiunta all’arsenale di funzionalità di collaborazione di Slack semplificherà ulteriormente la negoziazione di trattative importanti con i clienti.

Acton Davis evidenzia l’enorme valore aggiunto che i canvas apporteranno grazie a una maggiore trasparenza e all’allineamento interfunzionale. È certo che i canvas continueranno a far evolvere il modo in cui le persone in Revolut interagiscono con la piattaforma di produttività. “Il fatto che vi sia un’unica fonte di verità per tutte queste conversazioni in modo che siamo tutti consapevoli di quello su cui stiamo lavorando trasformerà il modo in cui lavoriamo”, afferma Acton Davis.