O Protocolo de Contexto de Modelo (PCM) é uma estrutura de código aberto para conectar apps de IA a outros sistemas de software. Você pode usar o servidor PCM do Slack para conectar ferramentas de IA ao Slack ou configurar o Slackbot como um cliente PCM para que ele consiga realizar ações em outros apps.

Como o PCM funciona no Slack

O servidor PCM do Slack proporciona aos agentes de IA um acesso seguro ao seu workspace do Slack ou organização Enterprise, permitindo que interajam com os dados da sua organização.

Também é possível configurar o Slackbot como um cliente PCM. Instale um app com um servidor PCM para conectar o Slackbot a esse app ou escolha entre diversos servidores Salesforce.

Observação: Os apps a seguir são considerados apps que não são da SFDC conforme definido no Contrato de Serviços Principal do Salesforce.



Servidor PCM do Slack

O servidor PCM do Slack permite que agentes de IA de terceiros, como Claude e Perplexity, acessem seu conteúdo no Slack com segurança para que eles possam pesquisar mensagens, encontrar informações e agir em seu nome no Slack.

Para começar, selecione-os entre os apps de parceiros e siga as instruções de configuração para fazer a instalação e conectá-los ao servidor PCM do Slack. Quando conectados, os agentes de IA de terceiros poderão acessar seu workspace do Slack e ler canais ou conversas específicas, enviar mensagens, criar canvas e ajudar você a encontrar informações mais rapidamente.



O que os agentes de IA podem fazer?

O servidor PCM fornece ferramentas para as ações a seguir:

Pesquisar em todo o Slack

Pesquisar mensagens, arquivos, membros e canais.

Pesquisar mensagens, arquivos, membros e canais. Recuperar e enviar mensagens

Ler e recuperar o histórico de canais e enviar imagens para qualquer tipo de conversa no Slack.

Ler e recuperar o histórico de canais e enviar imagens para qualquer tipo de conversa no Slack. Gerenciar arquivos, canvas e listas

Criar e ler arquivos, canvas e listas do Slack.

Criar e ler arquivos, canvas e listas do Slack. Acessar informações de membros

Acessar e ler informações de perfis, incluindo campos e status de perfil personalizados.



Apps de parceiros do servidor PCM

Comece usando o servidor PCM do Slack ao configurar uma conexão com um parceiro disponível:

Observação: Esta é uma visão geral do servidor PCM do Slack. Para obter informações mais detalhadas e orientações sobre como desenvolver seu próprio cliente PCM, leia a visão geral do servidor PCM do Slack nos documentos de desenvolvedor.



Cliente PCM do Slackbot

Um cliente PCM pode estabelecer uma conexão segura com um ou mais servidores PCM. Conecte o Slackbot a outros apps para que ele possa acessar as informações e agir em nome de seus membros.

Quando você instala apps que incluem um servidor PCM a seu workspace do Slack ou a sua organização Enterprise, qualquer pessoa com acesso ao Slackbot pode interagir com esses apps ao iniciar uma conversa.



O que o Slackbot pode fazer

Os desenvolvedores determinam quais ferramentas podem ser integradas ao servidor PCM para uso do Slackbot. Assim, as ações que o Slackbot consegue realizar dependem do app ao qual ele está conectado e das ferramentas disponíveis. Geralmente, os apps oferecem um conjunto de ferramentas de leitura (para que o Slackbot possa pesquisar informações e gerar resultados relevantes) e um conjunto de ferramentas de escrita (para que o Slackbot crie um novo documento ou atualize um conteúdo já existente).



Apps de parceiros do cliente PCM

Dica: Acesse o Slack Marketplace para ver a lista completa de apps que oferecem servidores PCM que se conectam ao Slackbot.