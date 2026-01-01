Il Protocollo di contesto del modello (MCP) è un framework open source per collegare le applicazioni di IA ad altri sistemi software. Puoi utilizzare il server MCP di Slack per collegare gli strumenti di IA a Slack oppure configurare Slackbot come client MCP, in modo che possa eseguire azioni in altre app.

Come funziona il server MCP su Slack

Il server MCP di Slack fornisce agli agenti di IA un accesso sicuro alla tua area di lavoro di Slack o all’organizzazione Enterprise, consentendo loro di interagire con i dati della tua organizzazione.

Puoi anche configurare Slackbot come client MCP. Installa un’app con un server MCP per collegare Slackbot all’app oppure scegli tra una vasta gamma di server Salesforce.

Nota: le seguenti applicazioni sono considerate applicazioni non SFDC come definito nel Contratto principale per i servizi (Main Services Agreement) di Salesforce.



Server MCP di Slack

Il server MCP di Slack consente ad agenti di IA di terze parti, come Claude e Perplexity, di accedere in modo sicuro ai tuoi contenuti Slack, in modo da poter cercare messaggi, trovare informazioni ed eseguire azioni su Slack per tuo conto.

Per iniziare, scegli tra le nostre app partner e segui le istruzioni di configurazione per installarle e collegarle al server MCP di Slack. Una volta completata la connessione, gli agenti di IA di terze parti possono accedere alla tua area di lavoro di Slack per leggere determinati canali o conversazioni, inviare messaggi, creare canvas e aiutarti a trovare informazioni più velocemente.



Cosa possono fare gli agenti di IA

Il server MCP fornisce strumenti per le seguenti azioni:

Cercare in tutto Slack

Cercare messaggi, file, membri e canali.

Cercare messaggi, file, membri e canali. Recuperare e inviare messaggi

Leggere e recuperare la cronologia dei canali e inviare messaggi a qualsiasi tipo di conversazione in Slack.

Leggere e recuperare la cronologia dei canali e inviare messaggi a qualsiasi tipo di conversazione in Slack. Gestire file, canvas ed elenchi

Creare e leggere i file, i canvas e gli elenchi di Slack.

Creare e leggere i file, i canvas e gli elenchi di Slack. Accedere alle informazioni dei membri

Accedere e leggere le informazioni del profilo, inclusi gli stati e i campi personalizzati.



App partner con server MCP

Inizia a usare il server MCP di Slack configurando una connessione con un partner disponibile:

Nota: questa è una panoramica generale del server MCP di Slack. Per informazioni più dettagliate e indicazioni su come sviluppare il tuo client MCP, leggi la panoramica del server MCP di Slack nella nostra documentazione per sviluppatori.



Client MCP di Slackbot

Un client MCP può stabilire una connessione sicura con uno o più server MCP. Collega Slackbot ad altre app per consentirgli di accedere alle informazioni ed eseguire azioni per conto dei membri.

Quando installi app che includono un server MCP nell’area di lavoro di Slack o nell’organizzazione Enterprise, chiunque abbia accesso a Slackbot può interagire con tali app semplicemente avviando una conversazione.



Cosa può fare Slackbot

Gli sviluppatori decidono quali strumenti includere nel server MCP affinché Slackbot possa utilizzarli. Di conseguenza, le azioni che Slackbot può eseguire dipendono dall’app a cui è collegato e dagli strumenti disponibili. In genere, le app offrono strumenti di lettura, per permettere a Slackbot di cercare informazioni e condividere risultati rilevanti, e strumenti di scrittura, per permettere a Slackbot di creare nuovi documenti o aggiornare contenuti esistenti.



App partner con client MCP

Suggerimento: Visita Slack Marketplace per un elenco completo delle app con server MCP che puoi collegare a Slackbot.