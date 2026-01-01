Model Context Protocol (MCP)ist ein Open-Source-Framework zum Verbinden von KI-Anwendungen mit anderen Softwaresystemen. Du kannst den Slack-MCP-Server verwenden, um KI-Tools mit Slack zu verbinden, oder Slackbot als MCP-Client einrichten, sodass Slackbot Aktionen in anderen Apps ausführen kann.

So funktioniert MCP in Slack

Der Slack-MCP-Server bietet KI-Agenten sicheren Zugriff auf deinen Slack-Workspace oder deine Enterprise-Organisation, sodass sie mit den Daten deiner Organisation interagieren können.

Du kannst auch Slackbot als MCP-Client einrichten. Installiere eine App mit einem MCP-Server, um Slackbot mit dieser App zu verbinden, oder wähle aus verschiedenen Salesforce-Servern aus.

Hinweis: Die folgenden Anwendungen gelten als Nicht-SFDC-Anwendungen gemäß der Definition in der Vereinbarung für Hauptdienste von Salesforce.



Slack-MCP-Server

Der MCP-Server von Slack ermöglicht Drittanbieter-KI-Agenten wie Claude und Perplexity den sicheren Zugriff auf deine Slack-Inhalte, damit diese Assistenten Nachrichten durchsuchen, Informationen finden und in deinem Namen Aktionen ausführen können.

Wähle als Erstes eine oder mehrere Apps aus unseren Partner-Apps aus und befolge die entsprechenden Einrichtungsanweisungen, um sie zu installieren und mit dem MCP-Server von Slack zu verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können KI-Agenten von Drittanbietern auf deinen Slack-Workspace zugreifen, um bestimmte Channels oder Threads zu lesen, Nachrichten zu senden, Canvases zu erstellen und dir zu helfen, Informationen schneller zu finden.



Was KI-Agenten leisten können

Der MCP-Server bietet Tools für die folgenden Aktionen:

Suche in Slack

Suche nach Nachrichten, Dateien, Mitgliedern und Channels.

Suche nach Nachrichten, Dateien, Mitgliedern und Channels. Nachrichten abrufen und senden

Lesen und Abrufen des Channel-Verlaufs und Senden von Nachrichten an alle Arten von Unterhaltungen in Slack.

Lesen und Abrufen des Channel-Verlaufs und Senden von Nachrichten an alle Arten von Unterhaltungen in Slack. Dateien, Canvases und Listen verwalten

Slack-Dateien Canvases und Listen erstellen und lesen.

Slack-Dateien Canvases und Listen erstellen und lesen. Auf Mitgliederinformationen zugreifen

Zugreifen auf und Lesen von Profilinformationen, einschließlich benutzerdefinierter Profilfelder und Status.



Partner-Apps mit MCP-Servern

Lege los mit der Nutzung des Slack MCP-Servers, indem du eine Verbindung mit einem verfügbaren Partner einrichtest:

Hinweis: Dies ist eine allgemeine Übersicht über den MCP-Server von Slack. Weitere Informationen sowie Anleitungen zur Entwicklung deines eigenen MCP-Clients findest du in der Übersicht über Slack-MCP-Server in unseren Dokumenten für Entwickler:innen.



Slackbot-MCP-Client

Ein MCP-Client kann eine sichere Verbindung mit einem oder mehreren MCP-Servern herstellen. Verknüpfe Slackbot mit anderen Apps, damit er auf Informationen zugreifen und im Auftrag deiner Mitglieder handeln kann.

Wenn du in deinem Slack-Workspace oder deiner Enterprise-Organisation Apps installierst, die einen MCP-Server enthalten, können alle Personen mit Zugriff auf Slackbot mit diesen Apps interagieren, indem sie einfach eine Unterhaltung starten.



Das alles kann Slackbot

Entwickler:innen können entscheiden, welche Tools sie zur Verwendung durch Slackbot in ihren MCP-Server integrieren. Daher hängen die Aktionen, die Slackbot ausführen kann, von der verbundenen App und den darin verfügbaren Tools ab. In der Regel bieten Apps jeweils einen Satz Tools zum Lesen (damit Slackbot nach Informationen suchen und relevante Ergebnisse zurückgeben kann) und Schreiben (damit Slackbot ein neues Dokument erstellen oder vorhandene Inhalte aktualisieren kann).



MCP-Client-Apps von Partnern

Tipp: Im Slack Marketplace findest du eine vollständige Liste aller Apps, die MCP-Server enthalten, sodass du sie mit Slackbot verbinden kannst.