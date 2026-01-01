Le Model Context Protocol (MCP) est un framework open source permettant de connecter des applications d’IA à d’autres systèmes logiciels. Vous pouvez utiliser le serveur MCP Slack pour connecter des outils d’IA à Slack, ou configurer Slackbot comme client MCP afin qu’il puisse effectuer des actions dans d’autres applications.

Comment le MCP fonctionne dans Slack

Le serveur MCP de Slack fournit aux agents IA un accès sécurisé à votre espace de travail Slack ou à votre organisation Enterprise, leur permettant d’interagir avec les données de votre organisation.

Vous pouvez également configurer Slackbot en tant que client MCP. Installez une application dotée d’un serveur MCP pour connecter Slackbot à cette application, ou choisissez parmi un éventail de serveurs Salesforce.

Remarque : Les applications suivantes sont considérées comme des applications non-SFDC selon l’accord de services principaux de Salesforce.



Serveur MCP Slack

Le serveur MCP de Slack permet à des agents IA tiers tels que Claude et Perplexity d’accéder de manière sécurisée à votre contenu Slack, afin qu’ils puissent parcourir les messages, rechercher des informations et effectuer des actions dans Slack en votre nom.

Pour commencer, faites votre choix parmi nos applications partenaires et suivez leurs instructions de configuration pour les installer et les connecter au serveur MCP de Slack. Une fois connectés, les agents IA tiers peuvent accéder à votre espace de travail Slack pour lire des canaux ou des fils de discussion spécifiques, envoyer des messages, créer des canevas et vous aider à trouver des informations plus rapidement.



Capacités des agents IA

Le serveur MCP fournit des outils permettant d’effectuer les actions suivantes :

Navigation dans Slack

Recherchez des messages, des fichiers, des membres et des canaux.

Recherchez des messages, des fichiers, des membres et des canaux. Récupérer et envoyer des messages

Lisez et récupérez l’historique des canaux et envoyez des messages à tout type de conversation dans Slack.

Lisez et récupérez l’historique des canaux et envoyez des messages à tout type de conversation dans Slack. Gérer des fichiers, des canevas et des listes

Créez et lisez des fichiers, des canevas et des listes Slack.

Créez et lisez des fichiers, des canevas et des listes Slack. Accéder aux informations des membres

Accédez aux informations de profil, y compris les champs et statuts de profil personnalisés, et consultez-les.



Applications partenaires du serveur MCP

Commencez à utiliser le serveur MCP Slack en configurant une connexion avec un partenaire disponible :

Remarque : il s’agit d’une présentation générale du serveur MCP de Slack. Pour obtenir des informations plus détaillées ainsi que des conseils pour développer votre propre client MCP, consultez la section de présentation du serveur MCP de Slack dans notre documentation pour les développeurs.



Client MCP Slackbot

Un client MCP peut établir une connexion sécurisée avec un ou plusieurs serveurs MCP. Connectez Slackbot à d’autres applications afin qu’il puisse accéder à des informations et effectuer des actions pour le compte de vos membres.

Lorsque vous installez des applications incluant un serveur MCP dans votre espace de travail Slack ou votre organisation Enterprise, toute personne ayant accès à Slackbot peut interagir avec ces applications simplement en entamant une conversation.



Voici ce que Slackbot peut faire

Les développeurs décident quels outils intégrer à leur serveur MCP pour que Slackbot puisse les utiliser ; par conséquent, les actions que Slackbot peut effectuer dépendent de l’application à laquelle il est connecté et des outils disponibles. Généralement, les applications proposent divers outils de lecture (qui permettent à Slackbot de rechercher des informations et de renvoyer des résultats pertinents) et d’écriture (qui lui permettent de créer un document ou de mettre à jour du contenu existant).



Applications partenaires de client MCP

Conseil : Accédez au Slack Marketplace pour consulter la liste complète des applications qui permettent de se connecter à Slackbot via un serveur MCP.