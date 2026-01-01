Duas caixas de bate-papo com formato de quebra-cabeça se encaixando uma na outra com detalhes roxos

Comece a usar o Slack Connect

Agilize a comunicação e trabalhe de forma mais segura com parceiros externos, fornecedores e pessoas de fora da empresa

Leitura de 3 minutos

Por que usar o Slack Connect?

Projetado para substituir o e-mail, ou a forma pela qual você colabora com organizações e clientes externos, o Slack Connect torna o trabalho mais produtivo e mais seguro.

  • 4x

    mais rapidez nos ciclos de negociação para uma equipe de vendas que trabalha com clientes

  • 50%

    de redução no número de reuniões semanais para equipes técnicas que trabalham com prestadores de serviços

  • 2x

    menos tempo de resposta para aprovações e análises de material criativo para equipes de marketing e agências criativas.

Em geral, trabalhar em canais ou trocar mensagens diretas será uma experiência muito parecida com o uso do Slack com o qual você já está acostumado. Porém, no Slack Connect, você se comunicará com as partes interessadas de diferentes empresas. Todos poderão conversar sobre o trabalho, compartilhar arquivos e fomentar resultados comerciais em um espaço compartilhado.

Faça parte das mais de 100 mil organizações que trabalham no Slack Connect:

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Nossos clientes dizem que somos como uma extensão da equipe deles. Sem dúvida, parte desse sentimento vem do fato de que usamos o Slack.

Como começar a usar o Slack Connect

Você pode escolher entre usar mensagens diretas ou canais para se comunicar, exatamente como no Slack.

  • Se você está trabalhando com uma outra pessoa — em um contrato ou em uma proposta — envie um convite para uma mensagem direta. Assim que a outra pessoa aceitar o convite, será possível começar a trocar mensagens no Slack.
  • Se você precisar trabalhar com mais de uma pessoa — talvez em uma iniciativa ou campanha de longo prazo — você poderá enviar um convite para colaborar em um canal seguindo as etapas abaixo. Dependendo das suas configurações, pode ser necessário que o convite seja aprovado por um administrador.

1. Crie o canal

Clique no botão + ao lado de Canais, na barra lateral. Dê um nome ao canal, selecione configurações de privacidade e clique em Próximo.

Crie e dê um nome a um Canal compartilhado no Slack

2. Envie o convite 

Siga as instruções para compartilhar o canal fora do seu workspace. Envie um convite via e-mail ao seu parceiro diretamente do Slack.

Convite do Slack Connect enviado a parceiros externos no app Slack

3. Espere o seu parceiro aceitar

Agora é só aguardar. Quando seu parceiro clicar no link, ele será levado até o Slack, onde poderá aceitar o convite e configurar o canal por conta própria.

GIF que mostra um cursor clicando em um link de convite dentro de um e-mail, o qual levará até o Slack para que o convite seja aceito

4. Receba a aprovação do administrador

Dependendo das configurações, o convite será enviado a um administrador nas duas equipes para aprovação. Os administradores podem gerenciar os convites para canais clicando em nome do workspace > Administração > Gerenciar canais compartilhados.

Obtenha a aprovação do administrador para o canal do Slack Connect

Primeiros passos

Participe da rede de empresas globais que colaboram no Slack Connect.

  • Saiba mais sobre os benefícios do Slack para o trabalho com parceiros externos
  • Para compartilhar um canal, é necessário ter um plano pago. Confira nossos preços e planos para saber mais informações.

Notas de rodapé

  1. Declarações e valores baseados em equipes específicas que usam os canais compartilhados nas suas empresas. Os resultados podem variar na sua organização.

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