Dos ventanas de chat con la forma de piezas de puzle que coinciden la una con la otra con acentos en color morado

Primeros pasos en Slack Connect

Agiliza la comunicación y trabaja de forma más segura con colaboradores externos, proveedores y personas ajenas a la empresa

3 min de lectura

¿Por qué se debería utilizar Slack Connect?

Está diseñado para que te olvides del correo electrónico (o de tu anterior forma de colaborar con organizaciones externas, consumidores y clientes), Slack Connect convierte la colaboración con socios externos en un proceso más rápido, productivo y seguro.

  • 4

    veces más velocidad en los ciclos de acuerdos concretados de un equipo de ventas que trabaja con clientes

  • 50 %

    de reducción en reuniones semanales para un equipo técnico que trabaja con contratistas externos

  • 2

    veces más agilidad en los plazos de entrega de revisiones creativas y aprobaciones de un equipo de marketing y una agencia creativa.

En su mayoría, trabajar en los canales o intercambiar mensajes directos será un proceso similar a lo que estás acostumbrado en Slack. La única diferencia es que, en Slack Connect, te comunicarás con las partes interesadas de otras empresas. Todo el mundo puede conversar sobre el trabajo, compartir archivos y generar resultados empresariales en un espacio compartido.

Únete a las más de 100 000 organizaciones que ya trabajan en Slack Connect:

Box

“Nuestros clientes nos dicen que somos como una extensión de su equipo y parte de esa sensación sin duda proviene del hecho de usar Slack”.

Cómo dar los primeros pasos en Slack Connect

Al igual que en Slack, puedes elegir utilizar los mensajes directos o los canales para comunicarte.

  • Si trabajas con una persona, por ejemplo en un contrato o en una propuesta, puedes enviarle una invitación a un mensaje directo. Podréis empezar a intercambiar mensajes en Slack en cuanto tu colaborador acepte.
  • Si necesitas trabajar con más de una persona (como en una iniciativa o campaña a largo plazo) puedes enviarles una invitación a colaborar en un canal siguiendo los pasos que aparecen a continuación. Según tus ajustes, puede que la invitación se deba enviar a un administrador para que la apruebe.

1. Crear el canal

Haz clic en el botón “+” junto a Canales en la barra lateral. Asigna un nombre al canal, selecciona los ajustes de privacidad y haz clic en Siguiente.

Crear un canal compartido en Slack y asignarle un nombre

2. Enviar la invitación 

Sigue las indicaciones para compartir el canal fuera del espacio de trabajo. Envía a tu socio una invitación por correo electrónico directamente desde Slack.

Invitación de Slack Connect enviada a socios externos desde la aplicación de Slack

3. Esperar a que el socio acepte

Sírvete una taza de té. Cuando tu socio haga clic en el enlace, se le redirigirá a Slack, donde podrá aceptar la invitación y configurar el canal por su cuenta.

Gif animado que muestra el puntero del ratón haciendo clic en el enlace de una invitación en un correo electrónico, que te lleva a Slack para aceptar la invitación

4. Obtener la aprobación del administrador

En función de tus ajustes, la invitación se enviará a un administrador de cada equipo para su aprobación. Para gestionar las invitaciones a canales, los administradores pueden hacer clic en el nombre de su espacio de trabajo > Administración > Gestionar canales compartidos.

Obtener la aprobación de un administrador para un canal de Slack Connect

Primeros pasos

Únete a la red de empresas globales que colaboran juntas en Slack Connect.

  • Más información sobre las ventajas de usar Slack para trabajar con socios externos
  • Para compartir un canal, tendrás que estar en un plan de pago. Para obtener más información, consulta nuestros precios y planes.

Notas a pie de página

  1. Valores y cifras según los equipos específicos que usan los canales compartidos en sus empresas. Los resultados pueden ser diferentes en tu organización.

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