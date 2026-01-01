¿Por qué se debería utilizar Slack Connect?

Está diseñado para que te olvides del correo electrónico (o de tu anterior forma de colaborar con organizaciones externas, consumidores y clientes), Slack Connect convierte la colaboración con socios externos en un proceso más rápido, productivo y seguro.

4 veces más velocidad en los ciclos de acuerdos concretados de un equipo de ventas que trabaja con clientes

50 % de reducción en reuniones semanales para un equipo técnico que trabaja con contratistas externos

2 veces más agilidad en los plazos de entrega de revisiones creativas y aprobaciones de un equipo de marketing y una agencia creativa.

En su mayoría, trabajar en los canales o intercambiar mensajes directos será un proceso similar a lo que estás acostumbrado en Slack. La única diferencia es que, en Slack Connect, te comunicarás con las partes interesadas de otras empresas. Todo el mundo puede conversar sobre el trabajo, compartir archivos y generar resultados empresariales en un espacio compartido.

Únete a las más de 100 000 organizaciones que ya trabajan en Slack Connect:

“Nuestros clientes nos dicen que somos como una extensión de su equipo y parte de esa sensación sin duda proviene del hecho de usar Slack”. Kami Richey Directora de experiencia del cliente, Fastly Caso de cliente de Fastly

Cómo dar los primeros pasos en Slack Connect

Al igual que en Slack, puedes elegir utilizar los mensajes directos o los canales para comunicarte.

Si trabajas con una persona, por ejemplo en un contrato o en una propuesta, puedes enviarle una invitación a un mensaje directo. Podréis empezar a intercambiar mensajes en Slack en cuanto tu colaborador acepte.

Si necesitas trabajar con más de una persona (como en una iniciativa o campaña a largo plazo) puedes enviarles una invitación a colaborar en un canal siguiendo los pasos que aparecen a continuación. Según tus ajustes, puede que la invitación se deba enviar a un administrador para que la apruebe.

1. Crear el canal

Haz clic en el botón “+” junto a Canales en la barra lateral. Asigna un nombre al canal, selecciona los ajustes de privacidad y haz clic en Siguiente.

2. Enviar la invitación

Sigue las indicaciones para compartir el canal fuera del espacio de trabajo. Envía a tu socio una invitación por correo electrónico directamente desde Slack.

3. Esperar a que el socio acepte

Sírvete una taza de té. Cuando tu socio haga clic en el enlace, se le redirigirá a Slack, donde podrá aceptar la invitación y configurar el canal por su cuenta.

4. Obtener la aprobación del administrador

En función de tus ajustes, la invitación se enviará a un administrador de cada equipo para su aprobación. Para gestionar las invitaciones a canales, los administradores pueden hacer clic en el nombre de su espacio de trabajo > Administración > Gestionar canales compartidos.

Primeros pasos

Únete a la red de empresas globales que colaboran juntas en Slack Connect.