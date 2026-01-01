Assista a uma demonstração do Salesforce e do Slack juntos em ação.

O Slack usa a plataforma Salesforce altamente unificada para unir sua equipe, dados, IA e automação. Assim, você pode fechar negócios mais rapidamente com uma visão completa do cenário.

Nesta demonstração, você aprenderá como:

  • Vender mais rapidamente em um workspace conectado que unifique sua equipe, processos, dados e ferramentas
  • Automatizar o trabalho administrativo e atualizar o Salesforce de onde estiver
  • Pesquisar em todos os seus sistemas e obter respostas instantâneas e precisas com IA
  • Ficar por dentro dos negócios e dar orientações em tempo real com alertas e insights proativos
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