Assista a uma demonstração do Salesforce e do Slack juntos em ação.
O Slack usa a plataforma Salesforce altamente unificada para unir sua equipe, dados, IA e automação. Assim, você pode fechar negócios mais rapidamente com uma visão completa do cenário.
Nesta demonstração, você aprenderá como:
- Vender mais rapidamente em um workspace conectado que unifique sua equipe, processos, dados e ferramentas
- Automatizar o trabalho administrativo e atualizar o Salesforce de onde estiver
- Pesquisar em todos os seus sistemas e obter respostas instantâneas e precisas com IA
- Ficar por dentro dos negócios e dar orientações em tempo real com alertas e insights proativos