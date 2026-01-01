Mira una demostración de Salesforce y Slack juntos en acción.

Slack aprovecha la plataforma profundamente unificada de Salesforce para reunir a las personas, los datos, la IA y la automatización y permitirte cerrar negociaciones más rápido con un panorama completo a tu alcance.

Con esta demostración, aprenderás a:

  • Vender más rápido en un espacio de trabajo conectado que reúne a las personas, los procesos, los datos y las herramientas
  • Automatizar las tareas de poco valor y actualizar Salesforce desde cualquier lugar
  • Buscar en todos tus sistemas y obtener respuestas precisas al instante con la IA
  • Mantenerte al día con las negociaciones y asesorar en tiempo real con alertas proactivas e información importante
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