Mira una demostración de Salesforce y Slack juntos en acción.
Slack aprovecha la plataforma profundamente unificada de Salesforce para reunir a las personas, los datos, la IA y la automatización y permitirte cerrar negociaciones más rápido con un panorama completo a tu alcance.
Con esta demostración, aprenderás a:
- Vender más rápido en un espacio de trabajo conectado que reúne a las personas, los procesos, los datos y las herramientas
- Automatizar las tareas de poco valor y actualizar Salesforce desde cualquier lugar
- Buscar en todos tus sistemas y obtener respuestas precisas al instante con la IA
- Mantenerte al día con las negociaciones y asesorar en tiempo real con alertas proactivas e información importante