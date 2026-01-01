Recibe una demostración de todo lo que Salesforce y Slack pueden hacer juntos.

Slack aprovecha todo lo que Salesforce puede ofrecer y reúne a tus equipos, datos, IA y automatizaciones para que puedas cerrar acuerdos más rápido con toda la información a mano.

En esta demo, aprenderás a hacer lo siguiente:

  • Vende más rápido en un espacio de trabajo conectado que reúne a tus equipos, procesos, datos y herramientas
  • Automatiza tareas y actualiza Salesforce desde cualquier lugar
  • Busca en todos tus sistemas y recibe respuestas rápidas y precisas con la IA
  • Entérate de todo lo relacionado con el acuerdo y orienta en tiempo real con alertas e información proactivas
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