Sieh dir eine Demo dazu an, wie Salesforce und Slack Hand in Hand funktionieren.

Slack nutzt die einheitliche Salesforce-Plattform, um deine Mitarbeitenden, Daten, KI-Funktionen und Automatisierungen an einem Ort zusammenzuführen. So kannst du Geschäfte schneller abschließen, weil du immer alle Informationen im Blick hast.

In dieser Demo erfährst du mehr zu folgenden Themen: