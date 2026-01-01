Sieh dir eine Demo dazu an, wie Salesforce und Slack Hand in Hand funktionieren.
Slack nutzt die einheitliche Salesforce-Plattform, um deine Mitarbeitenden, Daten, KI-Funktionen und Automatisierungen an einem Ort zusammenzuführen. So kannst du Geschäfte schneller abschließen, weil du immer alle Informationen im Blick hast.
In dieser Demo erfährst du mehr zu folgenden Themen:
- Den Vertrieb mit einem vernetzten Workspace beschleunigen, der deine Mitarbeitenden, Prozesse, Daten und Tools an einem zentralen Ort zusammenführt
- Einfache Aufgaben automatisieren und Salesforce von jedem Ort der Welt aus aktualisieren
- Mit KI alle Systeme durchsuchen und sofort präzise Antworten erhalten
- Mit proaktiven Warnungen und Erkenntnissen in Echtzeit bei Geschäften auf dem Laufenden bleiben und Mitarbeitende coachen