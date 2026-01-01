Guarda una demo di Salesforce e Slack in azione, insieme.

Slack si integra perfettamente con la piattaforma Salesforce unificata per riunire persone, dati, IA e automazione, permettendoti di chiudere le trattative più rapidamente con una visione completa.

In questa demo, scoprirai come:

  • Vendere più velocemente in un’unica area di lavoro connessa che riunisce persone, processi, dati e strumenti
  • Automatizzare le attività ripetitive e aggiornare Salesforce ovunque ti trovi
  • Cercare in tutti i sistemi e ottenere risposte immediate e precise con l'IA
  • Tenere le trattative sotto controllo e fornire coaching in tempo reale grazie ad approfondimenti e avvisi proattivi
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