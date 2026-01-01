Regardez une démo des interactions entre Slack et Salesforce
Slack exploite la plateforme unifiée de Salesforce pour rassembler vos collaborateurs, vos données, l’IA et l’automatisation, afin que vous puissiez accélérer les ventes en ayant une vision exhaustive des activités.
Dans cette démo, vous découvrirez comment :
- Vendre plus vite grâce à un espace de travail connecté qui centralise vos collaborateurs, vos processus, vos données et vos outils.
- Automatiser les tâches fastidieuses et mettre à jour Salesforce depuis n’importe où.
- Effectuer des recherches dans tous vos systèmes et obtenir des réponses instantanées et précises grâce à l’IA.
- Rester informé(e) des offres et accompagner vos clients en temps réel grâce à des alertes proactives et des informations pertinentes.