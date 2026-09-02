人人皆可在 Slack 构建代理：重磅推出“添加到 Slack”功能

核心要点 使用你喜爱的工具进行构建： 在任意合作伙伴平台上创建 AI 代理，点击“添加到 Slack”功能，几步操作即可完成。

在频道中协同工作： 已部署的 AI 代理直接运行于你的频道中，像团队成员一样与你的团队紧密协作。

默认安全保障： 每个 AI 代理自动继承 Slack 的企业级权限与数据边界，让 IT 部门始终保持完全掌控。

在工作流程中构建和部署 AI 代理，无需编写代码

我们很高兴宣布，随着“添加到 Slack”功能的正式上线，任何人都可以成为 Slack 上的构建者。这一企业级部署路径与 10 家领先 AI 创作平台携手打造，包括 Hyperagent、LangChain、Lovable、n8n、NanoClaw、OpenAI、Runlayer、Skydive、Superhuman 和 Vercel。

“添加到 Slack”功能是一个安全的一键式桥接功能，直接嵌入你常用的 AI 代理构建工具中。它让任何人都能在几秒钟内将定制代理直接部署到 Slack 频道，无需编写自定义集成代码，无需复杂的 webhook 配置，也无需任何技术搭建工作。

每天，市场营销、人力资源、销售和工程等各部门的团队都在 Slack 中协作解决问题、推动业务发展。随着 AI 重塑工作方式，非技术团队正越来越多地借助无代码和低代码平台，自主搭建能够处理任务、承担部分流程的 AI 代理。对于 IT 负责人而言，这带来了一个熟悉的挑战：如何在赋能团队快速创新的同时，确保企业数据和 AI 工具得到全面治理？

“添加到 Slack”功能通过建立一条标准化、安全的工作区接入通道来解决这一难题。无论你是负责自动化入职流程的 HR 主管、拉取营销活动数据的市场人员，还是搭建生产基础设施的工程师，现在只需几次点击，就能将专属 AI 代理引入你的日常工作流程。业务团队可即时获得融入工作流程的自动化能力，而 IT 部门则始终保有完整的可见性、权限管控和数据主权。

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什么是“添加到 Slack”功能？

“添加到 Slack”功能是一个安全的一键式桥梁，可将你最喜爱的 AI 创作平台直接连接到 Slack。无论是开发者还是非技术人员，无论你使用的是代码代理还是可视化操作平台，都能在几秒钟内将一个可运行的代理部署到团队工作区。无需编写自定义集成代码，无需繁琐的身份验证流程，也无需迁移平台。

一键授权： 在你的代理构建工具中直接构建代理并将其添加到 Slack。 平台自动处理多租户权限范围划定与身份验证，从根源上杜绝未经治理的“影子 AI”。

内置治理与上下文感知： 你部署的每个代理都会自动继承工作区的权限和数据边界，IT 团队可通过代理浏览器实现集中化管理与可见性。

在工作流中协作： 团队成员可以立即在公开频道中提及代理、向其分配任务并与之互动，将个人自动化工具转变为多用户共享的团队资产。

试想一下：你在 Lovable 中用纯文本构建一个客户常见问题解答代理，无需任何编码。点击“添加到 Slack”功能，代理便直接安装到你的工作区，团队成员可以立刻在日常使用的频道中提问。你在熟悉的环境中构建，代理就出现在团队工作的地方。

Lovable 已经让任何人都能通过描述需求来构建代理。现在，你可以将该代理直接部署到 Slack 中，随时可用，无需团队进行任何配置或学习新的使用习惯。因为只有真正被人使用，构建出色的产品才有意义。 Lovable 产品主管 Alexandre Pesant

使用你最喜欢的编程或 AI 创作平台进行构建

我们很高兴宣布，“添加到 Slack”功能现已与 10 个创作平台同步上线：Hyperagent、LangChain、Lovable、n8n、NanoClaw、OpenAI、Runlayer、Skydive、Superhuman、Vercel。通过 Slack Marketplace 连接这些平台，即可在工作流程中直接开始构建代理。

Hyperagent

Hyperagent 是一个用于构建 AI 代理的平台，这些代理在后台全天候运行，为你寻找潜在客户、构建营销活动并管理运营事务。通过“添加到 Slack”功能，这些代理只需点击几下即可完成部署，无需迁移任何平台，所创造的价值立刻呈现在你和团队日常工作的地方，让大家能够随时协作。

在 Hyperagent 上，自主 AI 代理 24/7 在后台持续运行。当它们需要提供更新或请求审批时，Slack 是将人重新纳入决策环节的最自然场所。有了“添加到 Slack”功能，这一联系只需点击几下即可建立，让客户在数秒内就能从一个独立运行的代理升级为可协作的团队助手。 Hyperagent 运营总监 Andrew Busse

Skydive

Skydive 让你雇用 AI 代理，在现有工具中承担真实工作——处理工程工单和拉取请求、深入日志与账单记录以清空支持队列，以及对收件箱和日历进行分类处理。借助“添加到 Slack”功能，只需几次点击即可安装 Skydive 代理，并直接在你的 Slack 频道中开始与其协作。

Slack 是工作真正发生的地方，因此也应该是代理的栖身之所。“添加到 Slack”功能消除了构建代理与让它投入实际工作之间的最后一道障碍，而这正是我们打造 Skydive 所面向的未来。 Skydive 联合创始人，Skydive Marcus

LangChain

LangChain 让团队能够用自然语言构建代理，并一键将其部署到 Slack。从管理日历和简报的行政助理代理，到负责调研客户账号、起草外联内容的市场推广代理，再到对问题进行分类处理、汇总拉取请求的工程代理，一应俱全。

Fleet 让团队能够轻松围绕日常工作构建代理，并将其引入 Slack。由于 Slack 本就是团队协作、决策和推进工作的地方，员工可以在工作流中直接与代理协同，同时满足企业在规模化管理代理时对安全性和可控性的需求。 LangChain 应用 AI 负责人 Brace Sproul

Lovable

Lovable 让你用纯文字将创意转化为软件。现在，任何人只需描述自己想要什么，就能创建一个 AI 代理，并以正确的配置和权限直接部署到 Slack，让你在日常工作的地方直接使用。

n8n

n8n 是团队构建自定义 AI 代理和工作流程的平台，可自动化处理日常事务，例如从知识库回答支持和运营问题、按需触发潜在客户数据补充或入职流程，以及从 Linear 或客户关系管理系统发布定期摘要。借助“添加到 Slack”功能，只需几次点击，即可将 AI 代理接入你的团队。

在 n8n 中构建和发布 AI 代理并不难，但要让整个团队真正用起来却颇具挑战。“添加到 Slack”功能让这一切变得简单，只需几次点击即可完成。你在 n8n 中搭建好 AI 代理，为它配置好团队日常运营所依赖的工作流程和集成，团队成员就能直接在 Slack 中与它对话。 n8n 产品经理 Sindhuja Jeyabal

NanoClaw

NanoClaw 是一个开源代理框架，让你充分信赖每一个代理——每个代理都在独立的沙盒中运行，拥有自己的记忆、技能和角色设定。通过“添加到 Slack”功能，一条消息就能召集一整支代理团队——文案、开发、设计一应俱全——它们加入你的频道，各司其职，在共享的画板中协作。

我们希望让一个代理上线 Slack 只需几次点击，组建整支代理团队同样简单。通过“添加到 Slack”功能，一条消息就能部署一整套 NanoClaw 代理——每个代理都在独立沙盒中运行，直接在你的团队已有的工作场所协作。这就是代理从演示走向日常使用的方式。 NanoClaw 创始人 Gavriel Cohen

Runlayer

Runlayer 是企业构建和运行 AI 代理的平台，每个代理都拥有独立身份、完整上下文，以及受治理、可审计的企业工具访问权限，专为支持分类处理或值班排查等完整项目场景而设计。通过“添加到 Slack”功能，只需一键即可将这些代理部署到工作区，随时可被 @提及、发送私信，像团队中的普通成员一样投入工作。

在最前沿的 AI 公司里，人与 AI 代理正并肩作战，而 Slack 正是这一切的起点。“添加到 Slack”功能让我们的客户能够将一整支 Runlayer AI 代理团队部署到公司中，每个代理都拥有独立的身份、权限和审计记录。有了 Runlayer 代理，在 Slack 中能完成的工作将更加高效、更加丰富。 Runlayer 联合创始人兼 CEO Andy Berman

Superhuman（Slack 的 Superhuman Go）

Superhuman Go 让团队能够打造与自身知识、工具和工作流程深度集成的自定义 AI 代理——从浮出重点客户的优先级排序代理，到解答路线图问题的产品代理，再到即时查阅公司文档的支持代理。借助“添加到 Slack”功能，团队成员无需切换应用，即可直接在 Slack 中与这些 AI 代理协作互动。

Slack 与我们志同道合，致力于帮助客户借助 AI 提升工作效率。因此，我们非常高兴能够将自定义 Superhuman Go 代理引入 Slack，让各组织能够在日常工作的对话中，与团队携手协同 AI、共同完成工作。 Superhuman ISV 合作伙伴总监 Jessica Gates

Vercel

继 Dev Day 预览活动之后，Vercel 的代理框架让开发者和技术负责人能够在几分钟内在 Slack 中搭建生产基础设施、自动化监控和部署机器人，帮助他们构建专属代理并将其直接融入日常工作流程。

准备好将你的代理带入工作流程了吗？

无需自定义代码，无需影子 AI，只需在团队协作的地方实现快速、安全的创新。无论你是负责编排生产工作流程的工程师，还是负责自动化员工入职流程的 HR 负责人，“添加到 Slack”功能都能让你无缝地将专属代理带入日常对话。

准备好改变团队的工作方式了吗？立即前往 Slack Marketplace，探索我们的首批合作伙伴，构建你的第一个代理，并只需几次点击即可将其部署到你的工作区。