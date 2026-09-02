現在任何人都能在 Slack 上打造代理：隆重推出「新增至 Slack」

重點摘要 運用你喜愛的工具打造： 只要在任何合作夥伴平台上建立代理，然後按一下「新增至 Slack」，就這麼簡單，點幾下就能搞定。

在頻道中協作： 部署的代理會直接進駐你的頻道，就像一般團隊成員一樣與團隊並肩合作。

預設安全保障： 每個代理都會自動沿用 Slack 的企業級權限與資料邊界，讓 IT 部門掌握完整控制權。

無需撰寫程式碼，日常工作中即可打造並部署 AI 智慧代理

我們非常高興推出「新增至 Slack」，讓任何人都能在 Slack 上建立代理。這個企業級的部署管道，是我們與 Hyperagent、LangChain、Lovable、n8n、NanoClaw、OpenAI、Runlayer、Skydive、Superhuman 及 Vercel 等 10 大領先 AI 建構平台合作的成果。

「新增至 Slack」是一個安全的一鍵式連接管道，內嵌於你喜愛的代理建構工具中，讓任何人都能在幾秒內將自訂代理直接部署到 Slack 頻道，無需自訂整合程式碼、複雜的 Webhook，也不需要任何技術設定。

每天，行銷、人力資源、銷售和工程等各部門的團隊都在 Slack 中解決問題並推進業務。隨著 AI 改變工作方式，非技術團隊越來越傾向於使用免程式碼與低程式碼平台，自行建立能夠處理任務並承擔部分流程工作的代理。對 IT 主管來說，一個熟悉的難題浮上台面：如何在支援團隊快速創新的同時，確保全面控管企業資料與 AI 工具？

「新增至 Slack」解決了這個難題，它建立了一條通往工作空間的標準化安全管道，無論你是想將就職流程自動化的人力資源主管、需要擷取行銷活動指標的行銷人員，還是架設生產環境基礎架構的工程師，現在只需點擊幾下，就能將專用的 AI 智慧代理帶入日常工作流程中。業務團隊能享有即時、融入日常工作的自動化功能，IT 部門也能保有完整掌控權、權限控管權與資料自主權。

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什麼是「新增至 Slack」？

「新增至 Slack」是一個安全的一鍵式連接管道，可將你喜愛的 AI 建構平台直接連結至 Slack。無論是開發人員還是一般使用者，不管是使用程式開發代理還是點擊式平台，任何人都能在幾秒內將可直接使用的代理部署至團隊的工作空間，無需自訂整合程式碼、複雜的認證流程，也不需要移轉平台。

一鍵授權： 你可以直接從 代理建構工具打造代理並新增到 Slack。平台會自動處理多租用戶權限範圍與認證，徹底杜絕影子 AI 的風險。

內建治理機制與情境感知： 你部署的每個代理都會自動沿用工作空間的權限與資料邊界，讓 IT 人員能透過代理瀏覽頁面，集中掌控所有代理的動態。

融入工作流程的團隊協作： 團隊成員可以立即在公開頻道中提及代理、交辦任務並與代理互動，將單人使用的自動化工具，轉化為多人共用的團隊資產。

想像一下，在 Lovable 只要輸入文字，就能打造出客服常見問答代理，完全不需要寫任何程式碼。按一下「新增至 Slack」，代理就會直接安裝到工作空間，讓團隊直接在平常工作的頻道即可提問。你可以在最順手的地方建構代理，而做出來的代理會直接出現在團隊平常工作的地方。

在 Lovable，所有人光靠描述就能建立代理。現在，大家可以直接將代理部署至 Slack 並立即開始使用，團隊完全不需要進行任何設定，也不必改變現有的工作習慣。畢竟，再厲害的工具，也要有人使用才有價值。 Lovable 產品總監 Alexandre Pesant

使用喜愛的程式開發或 AI 建構平台建立代理

我們很高興地宣布，推出支援 Hyperagent、LangChain、Lovable、n8n、NanoClaw、OpenAI、Runlayer、Skydive、Superhuman 和 Vercel 等 10 個建構平台的「新增至 Slack」功能。歡迎透過 Slack Marketplace 連結這些平台，直接在日常工作中開始打造代理。

Hyperagent

Hyperagent 是一個 AI 智慧代理建構平台，可在背景執行，替你發掘商機、建立行銷活動並管理營運業務。透過「新增至 Slack」功能，這些代理只需點擊幾下即可完成部署，完全無需移轉平台，讓代理能直接在你與團隊日常工作的平台中立即發揮價值，同時與你以及其他代理並肩合作。

在 Hyperagent，自主代理會 24 小時不間斷地在背景運作。當它們需要回報最新進度或請求核准時，Slack 就是最適合引入真人把關的地方。有了「新增至 Slack」，只需點幾下就能完成連結，讓客戶在短短幾秒內，就能將原本獨立運作的代理，變成能與團隊協作的夥伴。 Hyperagent 營運主管 Andrew Busse

Skydive

Skydive 讓你可以像雇用員工般使用 AI 智慧代理，讓代理橫跨現有工具處理實際業務，不管是接手工程支援單和提取請求、調閱日誌與帳務資料，把累積的支援問題通通處理完畢，還是整理收件匣和行事曆，它都能包辦。有了「新增至 Slack」，只要點擊幾下就能安裝 Skydive 代理，直接在 Slack 頻道裡開始與它並肩作戰。

Slack 是大家實際處理工作的地方，所以代理就該在這裡運作。「新增至 Slack」消除了做出代理到讓它實際上線工作之間的最後一道障礙，這完全就是我們打造 Skydive 想實現的未來。 Skydive Skydive 共同創辦人 Marcus

LangChain

LangChain 讓團隊只要用平常講話的方式，就能打造代理，而且按一下就能直接部署到 Slack。不管是幫主管管理行事曆和整理簡報的 AI 助理、幫忙調查客戶背景並草擬客戶開發信件的 GTM 代理，還是協助分類處理問題並產生提取請求摘要的工程代理，通通都沒有問題。

Fleet 讓團隊順著現有的工作輕鬆建立代理，並直接引入 Slack。因為 Slack 就是團隊平常協調工作、做決策和推進工作的地方，員工可以直接在日常工作流程中和代理並肩作戰，同時也兼顧公司大規模管理代理時所需的安全性與掌控力。 LangChain 應用 AI 主管 Brace Sproul

Lovable

透過 Lovable，只要打字輸入想法就能打造出軟體。不管是誰，描述需求即可建立代理，還能設定好適當配置與權限並一鍵部署到 Slack，讓你直接在日常工作的地方就能使用。

n8n

n8n 是團隊打造自訂 AI 智慧代理與工作流程的利器，可用來將例行工作自動化，像是根據知識庫內容回答支援與營運問題、依需求觸發潛在客戶資料補充或入門流程，以及定期張貼來自 Linear 或 CRM 的彙整報告。有了「新增至 Slack」，只要點幾下就能連結並提供給團隊使用。

要在 n8n 打造並發布 AI 智慧代理很簡單，難的是怎麼讓整個團隊的成員實際去使用。有了「新增至 Slack」，這件事變得超簡單，滑鼠點個幾下就好了。只要在 n8n 建立好代理，將平時運作業務的工作流程與整合通通提供給它，團隊成員就能在 Slack 中開始和它對話了。 n8n 產品經理 Sindhuja Jeyabal

NanoClaw

NanoClaw 是一個值得信賴的開源代理框架，每個代理都在獨立的沙箱運作，擁有各自的記憶、技能與角色設定。有了「新增至 Slack」，只要傳送一則訊息，就能召集一整支包含文案撰稿人、開發人員和設計師的代理團隊，讓它們加入頻道、各司其職，並在共用的畫板中展開協作。

我們希望在 Slack 啟用代理只要點幾下就能搞定，就算要建立一整個代理團隊也一樣輕鬆。有了「新增至 Slack」，只要傳一則訊息，就能召集一群 NanoClaw 代理，每個都在獨立的沙箱裡運作，直接在團隊成員平常工作的地方一起協作。這正是代理從示範展示的功能，變成每天都在用的工具的關鍵。 NanoClaw 開發者 Gavriel Cohen

Runlayer

Runlayer 是企業打造與運作 AI 智慧代理的平台，讓每個代理都像你的團隊成員一樣，擁有專屬身分、完整背景資訊，以及受控且可稽核追蹤的公司工具存取權。這些代理可用來處理「支援問題分類處理」或「值班錯誤排查」等完整的專案。有了「新增至 Slack」，只要按一下就能將代理部署到工作空間，隨時都能 @提及它們、傳送私訊，就像跟團隊其他夥伴協作一樣自然。

在最積極採用 AI 的公司中，人類與代理已開始並肩作戰，而 Slack 就是這一切的起點。有了「新增至 Slack」，我們的客戶能將一整群 Runlayer 代理帶進公司內，每個代理都有專屬身分與權限，並保留稽核追蹤記錄。透過 Runlayer 代理，更多工作可以直接在 Slack 完成。 Runlayer 共同創辦人暨執行長 Andy Berman

Superhuman (Superhuman Go for Slack)

Superhuman Go 讓團隊可以建立連結自家知識庫、工具與工作流程的自訂 AI 智慧代理。像是幫忙整理出主要客戶的優先級排序代理、回答產品發展藍圖問題的產品代理，或是第一時間查閱公司文件回答問題的支援代理。透過「新增至 Slack」，團隊成員不用在各個應用程式之間切換，就能在平常跟夥伴溝通的地方直接與這些代理互動。

Slack 和我們有著相同的理念，都致力於幫助客戶透過 AI 提升工作成效。因此我們非常期待將自訂的 Superhuman Go 代理帶進 Slack，讓組織更容易在日常工作的對話中，直接跟 AI 代理以及團隊夥伴一起並肩作戰。 Superhuman ISV 夥伴關係總監 Jessica Gates

Vercel

繼 Dev Day 大會的搶先預覽後，Vercel 的代理框架現在讓開發人員與技術主管只需幾分鐘，就能在 Slack 快速建立正式環境的基礎架構、自動化監控與部署機器人，讓大家能打造專門處理特定任務的代理，並直接帶入日常工作流程中。

準備好將代理融入日常工作了嗎？

無需自訂程式碼，也沒有影子 AI 疑慮，只要在團隊協作的地方，就能快速安全地推動創新。無論你是負責統籌生產工作流程的工程師，還是負責將員工就職流程自動化的人力資源主管，「新增至 Slack」都能讓你順暢地將專門處理特定任務的代理直接帶進日常對話中。

準備好改變團隊的工作方式了嗎？立即前往 Slack Marketplace，探索我們的首波合作夥伴、打造你的第一個代理，只要點擊幾下，就能部署到你的工作空間。