Ahora cualquiera puede crear agentes en Slack: presentamos Añadir a Slack

Conclusiones clave Posibilidad de crearlos con las herramientas que prefieras: crea un agente en cualquier plataforma asociada, haz clic en “Añadir a Slack” y ya está: unos cuantos clics y listo.

Colaboración en el canal: los agentes implementados se alojan directamente en tus canales y colaboran con tu equipo como si fueran un miembro más.

Seguridad de serie: cada agente hereda automáticamente los permisos empresariales y límites de datos de Slack, gracias a lo cual el equipo de TI mantiene un control total.

Crea e implementa agentes de IA en el flujo de trabajo, sin necesidad de código

Nos entusiasma posibilitar que cualquiera pueda crear agentes en Slack con el lanzamiento de Añadir a Slack, un mecanismo de implementación de nivel empresarial desarrollado junto a 10 de las principales plataformas de creación de IA, entre las que se incluyen Hyperagent, LangChain, Lovable, n8n, NanoClaw, OpenAI, Runlayer, Skydive, Superhuman y Vercel.

Añadir a Slack es un puente seguro de un solo clic integrado en tus herramientas favoritas de creación de agentes. Permite a cualquier persona implementar agentes personalizados directamente en canales de Slack en cuestión de segundos, sin necesidad de código de integración personalizado, Webhooks complejos ni preparación técnica.

Cada día, equipos de Marketing, Recursos Humanos, Ventas e Ingeniería trabajan en Slack para resolver problemas y sacar a su empresa adelante. En una época en la que la IA está transformando la manera de llevar a cabo ese trabajo, los equipos sin formación técnica recurren cada vez más a plataformas que no requieren conocimientos de programación (o requieren pocos) para poner en marcha sus propios agentes, capaces de asumir tareas y hacerse cargo de partes de sus procesos. Para quienes lideran los departamentos de TI, esto plantea un reto conocido: ¿cómo se puede capacitar a los equipos para innovar con agilidad sin perder el control total de los datos corporativos y las herramientas de IA?

Añadir a Slack resuelve este problema al abrir una vía estandarizada y segura hacia el espacio de trabajo. Tanto si lideras un equipo de Recursos Humanos y quieres automatizar la incorporación de personal, te dedicas al marketing y quieres extraer las métricas de una campaña, o trabajas en el ámbito de la ingeniería y quieres configurar la infraestructura de producción, ahora puedes incorporar un agente de IA especializado a tu flujo de trabajo diario con solo unos clics. Los equipos empresariales obtienen una automatización inmediata en el flujo de trabajo y, al mismo tiempo, el equipo de TI mantiene por completo la visibilidad, el control de los permisos y la soberanía sobre los datos.

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¿Qué es Añadir a Slack?

Añadir a Slack es un puente seguro de un solo clic que conecta tus plataformas de creación de IA favoritas directamente con Slack. Cualquier persona, tanto si se dedica al desarrollo como si no, que trabaje con un agente de codificación o una plataforma con una interfaz gráfica, puede implementar un agente funcional en el espacio de trabajo de su equipo en cuestión de segundos. Sin tener que recurrir a código de integración personalizado o flujos de autenticación complejos, ni que migrar de plataforma.

Autorización con un solo clic: crea un agente y añádelo a Slack directamente desde tu herramienta de creación de agentes. La plataforma gestiona automáticamente el alcance de los permisos de varios usuarios y su autenticación. De este modo, se cierra la puerta a la IA en la sombra.

Gobernanza y contexto integrados: cada agente que implementes heredará automáticamente los permisos y límites de datos del espacio de trabajo, lo que brinda al equipo de TI una visibilidad centralizada a través del Explorador de agentes.

Colaboración en el flujo de trabajo: todos los miembros del equipo pueden mencionar al agente, asignarle tareas e interactuar con él en canales abiertos de inmediato, lo que convierte a las herramientas de automatización individuales en activos compartidos para todo el equipo.

Imagina crear un agente de preguntas frecuentes para clientes en Lovable en texto sin formato, sin tener que programar nada. Haz clic en “Añadir a Slack” y el agente se instalará directamente en tu espacio de trabajo, listo para que tu equipo le haga preguntas en los canales en los que ya trabaja. Crea el agente donde estimes oportuno y aparecerá justo donde trabaja tu equipo.

Lovable ya permite que cualquier persona cree un agente con solo describirlo. Ahora, puedes implementar ese agente directamente en Slack, listo para usar, sin que tu equipo tenga que configurar nada ni adquirir ningún hábito. Porque crear algo genial solo importa si la gente realmente lo usa. Alexandre Pesant Director de producto, Lovable

Crea con la plataforma de desarrollo o creación de IA que prefieras

Nos complace anunciar el lanzamiento de Añadir a Slack con 10 plataformas de creación: Hyperagent, LangChain, Lovable, n8n, NanoClaw, OpenAI, Runlayer, Skydive, Superhuman y Vercel. Conéctalas a través de Slack Marketplace y empieza a crear agentes directamente en tu flujo de trabajo.

Hyperagent

Hyperagent es una plataforma de creación de agentes de IA que se ejecutan en segundo plano para buscar candidatos, crear campañas y gestionar operaciones por ti. Con “Añadir a Slack”, esos agentes se implementan en solo unos clics y sin tener que migrar de plataforma en absoluto, por lo que el valor que generan se manifiesta de inmediato donde tu equipo y tú ya trabajáis, allí donde pueden colaborar con vosotros y entre sí.

En Hyperagent, los agentes autónomos se ejecutan de forma ininterrumpida y en segundo plano. Cuando tienen que informar de alguna novedad o solicitar una aprobación, Slack es el lugar más natural para volver a involucrar a las personas en el proceso. Con “Añadir a Slack”, esa conexión está a solo unos clics, por lo que la clientela pasa de tener un agente funcional a uno colaborativo en cuestión de segundos. Andrew Busse Director de operaciones, Hyperagent

Skydive

Skydive te permite contratar agentes de IA que asumen trabajo real en las herramientas existentes: gestionan tickets de ingeniería y pull requests, despejan colas de asistencia mediante el análisis de los registros y la facturación, y priorizan bandejas de entrada y calendarios. Con Añadir a Slack, podrás instalar un agente de Skydive en solo unos clics y empezar a trabajar con él directamente desde tu canal de Slack.

Slack es donde el trabajo se lleva a cabo de verdad, así que es donde los agentes deben estar. Añadir a Slack elimina el último obstáculo entre crear un agente y ponerlo a trabajar, y ese es exactamente el futuro para el que desarrollamos Skydive. Marcus Cofundador de Skydive, Skydive

LangChain

LangChain permite a los equipos crear agentes con lenguaje natural e implementarlos en Slack con un solo clic. Desde asistentes ejecutivos que gestionan calendarios e informes hasta agentes de GTM que investigan cuentas y redactan comunicaciones salientes, pasando por agentes de ingeniería que priorizan incidencias y resumen pull requests.

Con Fleet, los equipos pueden crear agentes fácilmente en torno al trabajo que ya realizan e integrarlos con la misma facilidad en Slack. Dado que Slack es donde los equipos ya se coordinan, toman decisiones y sacan el trabajo adelante, el personal puede colaborar con los agentes directamente en el flujo de trabajo, con la seguridad y el control que las empresas necesitan para gestionar agentes a escala. Brace Sproul Director de IA Aplicada, LangChain

Lovable

Lovable te permite convertir ideas en software usando texto sin formato. Ahora, cualquiera puede crear un agente con solo explicar lo que quiere, así como implementarlo directamente en Slack con la configuración y los permisos adecuados, de forma que puedas usarlo donde ya trabajas.

n8n

n8n es una herramienta con la que los equipos crean agentes de IA y flujos de trabajo personalizados para automatizar tareas rutinarias como, por ejemplo, responder preguntas de asistencia y operaciones a partir de bases de conocimiento, activar el enriquecimiento o la incorporación de candidatos bajo demanda, y publicar resúmenes programados desde Linear o herramientas de CRM. Con Añadir a Slack, basta con un par de clics para conectar un agente a tu equipo.

Crear y publicar un agente de IA en n8n es fácil, aunque conseguir que todo el equipo lo utilice de verdad puede ser todo un reto. Añadir a Slack es lo que lo simplifica con solo un par de clics. Creas el agente en n8n, le das los flujos de trabajo e integraciones con los que ya gestionas tu empresa y tu equipo empieza a interactuar con él en Slack. Sindhuja Jeyabal Responsable de productos, n8n

NanoClaw

NanoClaw es un marco de trabajo de código abierto para agentes en los que puedes confiar, cada uno de los cuales se ejecuta de forma aislada en su propio sandbox y con su propia memoria, habilidades y personalidad. Con Añadir a Slack, basta un solo mensaje para implementar todo un equipo de agentes (un redactor, un desarrollador y un diseñador) que se unirán a tus canales, asumirán roles diferenciados y colaborarán en un canvas compartido.

Queremos que poner un agente a trabajar en Slack tan solo lleve unos clics y que montar un equipo entero de ellos sea igual de sencillo. Con Añadir a Slack, un solo mensaje implementa un conjunto de agentes de NanoClaw, cada uno de los cuales aislado en su propio sandbox y colaborando justo donde tu equipo ya trabaja. Así es como los agentes pasan de ser una demo a utilizarse a diario. Gavriel Cohen Creador de NanoClaw

Runlayer

Runlayer es una plataforma donde las empresas crean y ejecutan agentes de IA que actúan como compañeros de equipo, cada uno con su propia identidad, plenamente contextualizado, y con un acceso controlado y auditado a las herramientas corporativas (creados para proyectos integrales como la priorización de la asistencia o la investigación inicial de incidencias). Añadir a Slack los incorpora a un espacio de trabajo con un solo clic, listos para recibir @menciones, mensajes directos y trabajar como si fueran cualquier otro miembro del equipo.

En las empresas que más apuestan por la IA, el personal y los agentes trabajan codo con codo, y Slack es el punto de partida. “Añadir a Slack” permite a nuestros clientes poner a disposición de toda su empresa un equipo completo de agentes de Runlayer, cada cual con su propia identidad, permisos y registro de auditoría. Con los agentes de Runlayer, la productividad en Slack se puede incrementar aún más. Andy Berman Cofundador y director general, Runlayer

Superhuman (Superhuman Go for Slack)

Superhuman Go permite a los equipos crear agentes de IA personalizados conectados a sus conocimientos, herramientas y flujos de trabajo: desde un agente de priorización que muestra las cuentas más relevantes hasta un agente de producto que responde preguntas sobre la hoja de ruta, pasando por un agente de soporte que contesta al instante a partir de la documentación de la empresa. Con Añadir a Slack, los equipos interactúan con estos agentes y con el resto de los miembros sin tener que cambiar de aplicación.

Slack comparte nuestro compromiso de ayudar a la clientela a usar la IA para trabajar de forma más eficaz. Por eso, nos llena de ilusión incorporar a Slack los agentes personalizados de Superhuman Go, gracias a los cuales las organizaciones pueden colaborar con la IA junto con sus equipos en las conversaciones en las que se lleva a cabo el trabajo. Jessica Gates Directora de colaboraciones con ISV, Superhuman

Vercel

Tras nuestra presentación en Dev Day, el marco de trabajo de agentes de Vercel permite a profesionales del desarrollo y responsables técnicos poner en marcha infraestructura de producción, automatizar la supervisión y generar bots de implementación en Slack en cuestión de minutos, lo que les permite crear e integrar agentes especializados directamente en sus flujos de trabajo diarios.

¿Quieres integrar tus agentes en el flujo de trabajo?

Sin código personalizado ni IA en la sombra. Solo una innovación ágil y segura justo donde colabora tu equipo. Tanto si te dedicas a la ingeniería y deseas articular flujos de trabajo de producción como si lideras un equipo de RR. HH. y quieres automatizar la incorporación del personal, Añadir a Slack te permite integrar agentes especializados con facilidad directamente en tus conversaciones diarias.

¿Quieres transformar la forma en que trabaja tu equipo? Visita Slack Marketplace hoy mismo para descubrir a nuestros socios de lanzamiento, crear tu primer agente e implementarlo en tu espacio de trabajo con solo unos clics.