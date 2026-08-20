Agora qualquer pessoa pode criar agentes no Slack: Apresentando o Adicionar ao Slack

Principais destaques Crie com suas ferramentas favoritas: crie um agente em qualquer plataforma parceira, clique em “Adicionar ao Slack” e pronto, tudo resolvido em poucos cliques.

Colabore em um canal: os agentes implantados ficam diretamente nos seus canais, colaborando com a equipe como se fossem mais um integrante.

Seguro por padrão: cada agente herda automaticamente as permissões corporativas e os limites de dados do Slack, mantendo o controle total nas mãos da TI.

Crie e implante agentes de IA no fluxo de trabalho, sem precisar escrever código

Estamos muito animados em possibilitar que qualquer pessoa se torne um criador no Slack com o lançamento do Adicionar ao Slack, uma forma de implantação de nível empresarial desenvolvido em parceria com 10 das principais plataformas de criação de IA, incluindo Hyperagent, LangChain, Lovable, n8n, NanoClaw, OpenAI, Runlayer, Skydive, Superhuman e Vercel.

O Adicionar ao Slack é uma ponte segura de um clique integrada às suas ferramentas favoritas de criação de agentes. Ele permite que qualquer pessoa implante agentes personalizados diretamente em canais do Slack em segundos, sem necessidade de código de integração personalizado, webhooks complexos ou configurações técnicas.

Todo dia, equipes de Marketing, RH, Vendas e Engenharia trabalham no Slack para resolver problemas e fazer o negócio avançar. À medida que a IA transforma a forma como esse trabalho é realizado, equipes sem perfil técnico recorrem cada vez mais a plataformas no-code e low-code para criar seus próprios agentes capazes de executar tarefas e assumir partes dos seus processos. Para os líderes de TI, isso levanta um desafio familiar: como capacitar as equipes a inovar rapidamente mantendo os dados corporativos e as ferramentas de IA sob total governança?

O Adicionar ao Slack resolve isso estabelecendo um caminho padronizado e seguro para o workspace. Seja você um líder de RH automatizando a integração de novos colaboradores, um profissional de marketing buscando métricas de campanha ou um engenheiro configurando infraestrutura de produção, agora é possível integrar um agente de IA especializado ao seu fluxo de trabalho diário com poucos cliques. As equipes de negócios ganham automação instantânea no fluxo de trabalho, enquanto a TI mantém total visibilidade, controles de permissões e soberania dos dados.

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O que é o Adicionar ao Slack?

O Adicionar ao Slack é uma ponte segura, com um único clique, que conecta suas plataformas favoritas de criação de IA diretamente ao Slack. Qualquer pessoa, seja desenvolvedor ou não, que esteja criando com um agente de código ou uma plataforma sem programação pode implantar um agente funcional no workspace da equipe em segundos. Sem código de integração personalizado, fluxos complexos de autenticação ou migração de plataforma.

Autorização com um clique: Crie um agente e adicione-o ao Slack diretamente da sua ferramenta de criação de agentes. A plataforma cuida automaticamente do escopo de permissões para múltiplos tenants e da autenticação. Sem espaço para shadow AI.

Governança e contexto integrados: Cada agente que você implanta herda automaticamente as permissões e os limites de dados do seu workspace, oferecendo ao time de TI visibilidade centralizada pelo Navegador de agentes.

Colaboração no fluxo de trabalho: Os membros da equipe podem mencionar, atribuir tarefas e interagir imediatamente com o agente em canais abertos, transformando ferramentas de automação individuais em recursos compartilhados para toda a equipe.

Imagine criar um agente de perguntas frequentes para clientes no Lovable usando texto simples, sem precisar programar nada. Clique em “Adicionar ao Slack” e o agente é instalado diretamente no seu workspace, pronto para que a equipe tire dúvidas nos canais onde já trabalha. Você cria onde se sente à vontade, e o agente aparece exatamente onde a sua equipe atua.

O Lovable já permite que qualquer pessoa crie um agente apenas descrevendo o que quer. Agora você pode publicar esse agente diretamente no Slack, pronto para uso, sem que sua equipe precise configurar nada ou adotar um novo hábito. Afinal, criar algo incrível só faz sentido se as pessoas realmente usarem. Alexandre Pesant Diretor de produtos, Lovable

Crie com sua plataforma favorita de programação ou criação com IA

Estamos animados em lançar o Adicionar ao Slack com 10 plataformas de criação: Hyperagent, LangChain, Lovable, n8n, NanoClaw, OpenAI, Runlayer, Skydive, Superhuman, Vercel. Conecte essas plataformas pelo Slack Marketplace e comece a criar agentes diretamente no seu fluxo de trabalho.

Hyperagent

A Hyperagent é uma plataforma para criar agentes de IA que trabalham em segundo plano encontrando leads, criando campanhas e gerenciando operações por você. Com o “Adicionar ao Slack,” esses agentes são implantados em poucos cliques e sem migração de plataforma, então o valor que eles geram aparece imediatamente onde você e sua equipe já trabalham, e onde podem colaborar com você e entre si.

Na Hyperagent, agentes autônomos rodam 24/7 em segundo plano. Quando precisam fornecer uma atualização ou solicitar uma aprovação, o Slack é o lugar mais natural para envolver as pessoas novamente no processo. Com o ‘Adicionar ao Slack,’ essa conexão está a poucos cliques de distância, então os clientes passam de um agente em operação para um colaborativo em segundos. Andrew Busse Diretor de Operações, Hyperagent

Skydive

O Skydive permite que você contrate agentes de IA que realizam trabalhos reais nas suas ferramentas já existentes, assumindo tíquetes de engenharia e solicitações de pull, esvaziando filas de suporte ao investigar logs e cobranças, e fazendo a triagem de caixas de entrada e calendários. Com o Adicionar ao Slack, instale um agente do Skydive em poucos cliques e comece a trabalhar com ele diretamente no seu canal do Slack.

O Slack é onde o trabalho de verdade acontece, então é onde os agentes precisam estar. O Adicionar ao Slack elimina o último obstáculo entre criar um agente e colocá-lo para trabalhar, e é exatamente esse futuro que estamos construindo para o Skydive. Marcus Cofundador, Skydive, Skydive

LangChain

O LangChain permite que as equipes criem agentes com linguagem natural e os publiquem no Slack com um clique. De assistentes executivos que gerenciam agendas e briefings, a agentes de GTM que pesquisam contas e redigem mensagens de prospecção, até agentes de engenharia que fazem triagem de problemas e resumem solicitações de pull.

O Fleet facilita para as equipes a criação de agentes em torno do trabalho que já realizam e a integração deles ao Slack. Como o Slack é onde as equipes já se coordenam, tomam decisões e fazem o trabalho avançar, os colaboradores podem trabalhar com os agentes diretamente no fluxo de trabalho, com a segurança e o controle que as empresas precisam para gerenciar agentes em escala. Brace Sproul Diretor de IA Aplicada, LangChain

Lovable

O Lovable permite que você transforme ideias em software usando texto simples. Agora qualquer pessoa pode criar um agente apenas descrevendo o que quer e implantá-lo diretamente no Slack com a configuração e as permissões certas, para usar onde você já trabalha.

n8n

O n8n é onde as equipes criam agentes de IA personalizados e fluxos de trabalho para automatizar tarefas rotineiras, como responder perguntas de suporte e operações a partir de bases de conhecimento, acionar o enriquecimento de leads ou a integração de novos colaboradores sob demanda, e publicar resumos programados do Linear ou de CRMs. Com o Adicionar ao Slack, conectar um agente à sua equipe é só uma questão de alguns cliques.

Criar e publicar um agente de IA no n8n é simples, mas fazer com que toda a equipe realmente use o agente pode ser um desafio. O Adicionar ao Slack é o que torna isso fácil, com apenas alguns cliques. Você cria o agente no n8n, conecta os fluxos de trabalho e as integrações que já usa no seu negócio, e sua equipe começa a interagir com ele no Slack. Sindhuja Jeyabal Gerente de produto, n8n

NanoClaw

NanoClaw é um framework open-source para agentes confiáveis, cada um rodando de forma isolada em seu próprio sandbox, com memória, habilidades e persona próprias. Com o Adicionar ao Slack, uma única mensagem pode criar uma equipe inteira de agentes, um redator, um dev, um designer, que entram nos seus canais, assumem funções distintas e colaboram em um Canvas compartilhado.

Queremos que colocar um agente no ar no Slack seja questão de alguns cliques, e montar uma equipe inteira deles seja igualmente simples. Com o Adicionar ao Slack, uma única mensagem cria um grupo de agentes NanoClaw, cada um isolado em seu próprio sandbox e colaborando exatamente onde sua equipe já trabalha. É assim que os agentes deixam de ser uma demo e passam a fazer parte do dia a dia. Gavriel Cohen criador do NanoClaw

Runlayer

O Runlayer é onde empresas criam e executam agentes de IA que trabalham como membros do time, cada um com sua própria identidade, contexto completo e acesso governado e auditado às ferramentas da empresa, desenvolvidos para projetos inteiros, como triagem de suporte ou investigação de plantão. O Adicionar ao Slack os provisiona em um workspace com um clique, prontos para serem @mencionados, receberem MDs e trabalharem como qualquer outra pessoa do time.

Nas empresas mais avançadas em IA, pessoas e agentes trabalham lado a lado, e o Slack é onde isso começa. O “Adicionar ao Slack” permite que nossos clientes coloquem um time completo de agentes Runlayer à disposição de toda a empresa, cada um com sua própria identidade, permissões e trilha de auditoria. Com os agentes Runlayer, ainda mais trabalho acontece dentro do Slack. Andy Berman cofundador e CEO, Runlayer

Superhuman (Superhuman Go for Slack)

O Superhuman Go permite que as equipes criem agentes de IA personalizados conectados ao seu conhecimento, ferramentas e fluxos de trabalho de um agente de priorização que destaca as principais contas, a um agente de produto que responde perguntas sobre o plano de ação, até um agente de suporte que responde instantaneamente com base nos documentos da empresa. Com o Adicionar ao Slack, as equipes interagem com esses agentes junto com os colegas, sem precisar alternar entre apps.

O Slack compartilha nosso compromisso de ajudar os clientes a usar a IA para trabalhar com mais eficiência. Por isso, estamos animados em trazer os agentes personalizados do Superhuman Go para o Slack, facilitando a colaboração das organizações com a IA junto às suas equipes nas conversas onde o trabalho acontece de verdade. Jessica Gates Diretora de Parcerias ISV, Superhuman

Vercel

Após a prévia no Dev Day, o framework de agentes da Vercel permite que desenvolvedores e líderes técnicos criem infraestrutura de produção, monitoramento automatizado e bots de implantação no Slack em minutos, possibilitando que construam e integrem agentes especializados diretamente ao seu fluxo de trabalho diário.

Tudo pronto para integrar seus agentes ao fluxo de trabalho?

Sem código personalizado. Sem shadow AI. Só inovação rápida e segura onde sua equipe já colabora. Seja você um engenheiro orquestrando fluxos de trabalho de produção ou um líder de RH automatizando a integração de novos colaboradores, o Adicionar ao Slack facilita a integração de agentes especializados diretamente nas suas conversas do dia a dia.

Pronto para transformar a forma como sua equipe trabalha? Acesse o Slack Marketplace hoje mesmo para explorar nossos parceiros de lançamento, criar seu primeiro agente e implantá-lo no seu workspace em poucos cliques.