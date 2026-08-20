이제 누구나 Slack에서 에이전트 구축: 새로운 ‘Slack에 추가’

핵심 요점 즐겨 사용 중인 도구를 사용해 구축: 어떤 파트너 플랫폼에서든 에이전트를 만들고 ‘Slack에 추가’를 클릭하면 끝입니다. 몇 번만 클릭하면 완료된답니다.

채널에서 함께 협업: 배포된 에이전트는 채널에 바로 상주하며, 여느 팀원처럼 여러분의 팀과 함께 협업합니다.

기본 보안 적용: 모든 에이전트는 Slack의 엔터프라이즈 권한 및 데이터 경계를 자동으로 이어받아, IT 부서가 완전한 제어권을 유지합니다.

코딩 없이 업무 흐름 속에서 AI 에이전트를 만들고 배포하기

’Slack에 추가’가 출시되어 이제 누구나 Slack에서 빌더가 될 수 있게 돼 매우 기쁩니다. 이 새로운 기능은 Hyperagent, LangChain, Lovable, n8n, NanoClaw, OpenAI, Runlayer, Skydive, Superhuman, Vercel을 포함한 10개의 주요 AI 제작 플랫폼과 함께 구축한 엔터프라이즈급 배포 경로입니다.

Slack에 추가는 즐겨 쓰는 에이전트 빌더 도구 안에 내장된 안전한 원클릭 연결 기능입니다. 별도의 맞춤형 통합 코드, 복잡한 웹후크, 기술적인 설정 없이도 누구나 맞춤형 에이전트를 Slack 채널에 몇 초 만에 바로 배포할 수 있습니다.

마케팅, HR, 영업, 엔지니어링 등 다양한 팀이 매일 Slack에서 문제를 해결하고 비즈니스를 발전시켜 나가고 있습니다. AI가 업무 방식을 새롭게 바꾸면서, 비기술 팀들도 노코드 및 로코드 플랫폼을 활용해 작업 및 프로세스 일부를 처리할 수 있는 에이전트를 직접 만들기 시작했습니다. IT 리더들에게는 익숙한 과제가 생겼죠. 팀이 빠르게 혁신할 수 있도록 지원하면서도 기업 데이터와 AI 도구를 완전히 통제하에 두려면 어떻게 해야할까요?

Slack에 추가는 워크스페이스로 이어지는 표준화되고 안전한 경로를 구축해 이 문제를 해결합니다. HR 담당자가 온보딩을 자동화하든, 마케터가 캠페인 지표를 가져오든, 엔지니어가 프로덕션 인프라를 설정하든, 이제 누구나 몇 번의 클릭으로 전문화된 AI 에이전트를 일상의 업무 흐름에 바로 가져올 수 있습니다. 비즈니스 팀들은 업무 흐름 가운데 즉각적인 자동화를 누리고, IT 팀은 완전한 가시성, 권한 통제, 데이터 주권을 유지합니다.

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’Slack에 추가’란 무엇인가요?

Slack에 추가는 즐겨 사용하는 AI 제작 플랫폼을 Slack과 바로 연결해 주는 안전한 원클릭 연결 기능입니다. 개발자든 아니든, 구축 작업에 코딩 에이전트를 사용하든 클릭만으로 구축이 가능한 플랫폼을 사용하든, 누구나 몇 초 만에 팀 워크스페이스에 바로 작동하는 에이전트를 배포할 수 있습니다. 별도의 맞춤형 통합 코드 작성, 복잡한 인증 절차, 플랫폼 마이그레이션은 필요 없습니다.

원클릭 인증: 에이전트를 구축하고 사용 중인 에이전트 빌더 도구에서 바로 Slack에 추가하세요. 멀티테넌트 환경의 권한 범위 설정과 인증은 플랫폼이 자동으로 처리합니다. 섀도 AI를 원천 차단해 주죠.

내장형 거버넌스 및 콘텍스트: 배포한 모든 에이전트는 워크스페이스의 권한과 데이터 경계를 자동으로 이어받으며, IT 팀은 에이전트 브라우저를 통해 중앙에서 가시성을 확보할 수 있습니다.

업무 흐름 속 협업: 팀원들은 공개된 채널에서 에이전트를 즉시 멘션하고, 작업을 맡기고, 대화를 나눌 수 있습니다. 혼자 쓰던 자동화 도구가 팀 전체의 자산으로 탈바꿈되죠.

Lovable에서 코딩 없이 일상의 언어로 작동되는 고객 FAQ 에이전트를 만든다고 상상해 보세요. ‘Slack에 추가’를 클릭하면 에이전트가 바로 워크스페이스에 설치되고, 팀원들은 평소에 일하던 채널에서 바로 질문을 던질 수 있습니다. 편안한 환경에서 만들고, 팀이 일하는 바로 그곳에 에이전트를 배포하세요.

Lovable은 누구든지 원하는 에이전트를 설명하는 것만으로 직접 구축할 수 있습니다. 이제 그 에이전트를 Slack에 바로 배포할 수 있습니다. 팀원들이 별도로 설정하거나 새로운 방식을 익히지 않아도 바로 사용할 수 있죠. 멋진 것을 만드는 건, 사람들이 실제로 사용할 때라야 비로소 의미가 있으니까요. Lovable 제품 부문 책임자 Alexandre Pesant

즐겨 사용하는 코딩 또는 AI 생성 플랫폼으로 구축하기

10개의 제작 플랫폼과 함께 ‘Slack에 추가’ 기능을 출시하게 되어 기쁩니다. 함께한 파트너들은 Hyperagent, LangChain, Lovable, n8n, NanoClaw, OpenAI, Runlayer, Skydive, Superhuman, Vercel 등이 있죠. Slack Marketplace를 통해 이 플랫폼들을 연결하고 업무 흐름 속에서 바로 에이전트를 만들어 보세요.

Hyperagent

Hyperagent는 백그라운드에서 리드를 찾고, 캠페인을 계획하고, 운영을 관리하는 AI 에이전트를 구축하는 플랫폼입니다. ‘Slack에 추가’를 통해 이러한 에이전트를 몇 번의 클릭만으로 배포할 수 있고, 플랫폼 마이그레이션도 필요 없습니다. 덕분에 에이전트가 만들어 내는 가치를 여러분과 팀이 이미 일하고 있는 곳에서 바로 확인할 수 있으며, 서로 협업할 수도 있죠.

Hyperagent에서 자율 에이전트는 24시간 365일 백그라운드에서 실행됩니다. 업데이트를 전달하거나 승인을 요청해야 할 때, Slack은 사람을 다시 업무 과정에 참여시키기에 가장 자연스러운 공간입니다. ‘Slack에 추가’를 통해 몇 번만 클릭하면 연결이 가능하며, 고객들은 홀로 작동하는 에이전트를 협업형 에이전트로 순식간에 전환할 수 있죠. Hyperagent 운영 부문 총괄 Andrew Busse

Skydive

Skydive는 기존에 사용하던 도구 전반에서 실제 업무를 처리하는 AI 에이전트를 고용할 수 있게 해줍니다. 엔지니어링 티켓과 PR을 처리하고, 로그와 청구 내역을 살펴 지원 대기열에 있는 건들을 해결하며, 받은 편지함과 캘린더를 분류하는 것도 가능합니다. Slack에 추가 기능으로 Skydive 에이전트를 클릭 몇 번에 설치하고, Slack 채널에서 바로 함께 일해보세요.

Slack은 업무가 실제로 이루어지는 공간입니다. 그래서 에이전트도 바로 그곳에 있어야 하죠. Slack에 추가는 에이전트를 구축하는 일과 실제로 활용하는 일 간의 마지막 장벽을 없애줍니다. 그것이 바로 저희가 Skydive로 만들고자 하는 미래죠. Skydive 공동 창업자, Skydive Marcus

LangChain

LangChain을 사용하면 팀이 일상의 언어로 에이전트를 만들고 클릭 한 번으로 Slack에 배포할 수 있습니다. 캘린더와 브리핑을 관리하는 임원 보좌 에이전트부터, 계정을 조사하고 아웃바운드 초안을 작성하는GTM(출시) 에이전트, 이슈를 분류하고 PR을 요약하는 엔지니어링 에이전트까지 다양하게 활용할 수 있습니다.

Fleet을 사용하면 팀이 이미 하고 있는 업무를 중심으로 쉽게 에이전트를 만들고 Slack에 연결할 수 있습니다. Slack은 팀이 이미 협업하고, 의사 결정을 내리고, 업무를 진행하는 공간인 만큼, 직원들은 업무 흐름 속에서 바로 에이전트와 협력할 수 있습니다. 기업이 에이전트를 대규모로 관리하는 데 필요한 보안과 통제 기능도 갖추고 있죠. LangChain 응용 AI 부문 총괄 Brace Sproul

Lovable

Lovable을 사용하면 일상의 언어로 아이디어를 소프트웨어로 만들 수 있습니다. 이제 누구든 원하는 것을 설명하는 것만으로 에이전트를 만들고, 올바른 설정과 권한을 갖춰 Slack에 바로 배포할 수 있죠. 이미 일하고 있는 공간에서 바로 사용할 수 있습니다.

n8n

n8n은 팀이 맞춤형 AI 에이전트와 워크플로를 구축해 반복 업무를 자동화하는 플랫폼입니다. 지식 베이스를 활용해 지원 및 운영 관련 질문에 응답하는 일, 요청에 따라 리드 데이터 보강 또는 온보딩을 트리거하는 일, Linear나 CRM에서 예약된 다이제스트를 포스팅하는 일 등 다양한 작업을 처리할 수 있죠. ‘Slack에 추가’ 기능을 활용하면 클릭 몇 번만으로 팀과 연결할 수 있습니다.

n8n에서 AI 에이전트를 구축하고 게시하는 일은 쉽습니다. 하지만 팀 전체가 실제로 사용하게 만드는 건 쉽지 않을 수 있죠. Slack에 추가 기능이 바로 그 문제를 클릭 몇 번만으로 해결해 줍니다. n8n에서 에이전트를 만들고, 이미 비즈니스에 사용 중인 워크플로와 통합을 연결하면, 팀이 Slack에서 바로 대화를 시작할 수 있습니다. n8n 제품 관리자 Sindhuja Jeyabal

NanoClaw

NanoClaw는 신뢰할 수 있는 에이전트를 위한 오픈소스 프레임워크로, 각 에이전트가 자체 샌드박스에서 독립적으로 실행되며 고유한 메모리, 스킬, 페르소나를 갖추고 있습니다. Slack에 추가 기능을 사용하면 메시지 하나로 작가, 개발자, 디자이너 등 에이전트 팀 전체를 구축할 수 있죠. 이 에이전트들은 여러분의 채널에 합류해 각자의 역할을 맡고, 공유된 캔버스에서 함께 협업합니다.

에이전트 하나를 몇 번만 클릭해 Slack에 배포하고, 에이전트 팀 전체를 구성하는 것도 마찬가지로 쉽게 만들고 싶었습니다. Slack에 추가 기능을 활용하면 메시지 하나로 NanoClaw 에이전트 팀을 바로 구성할 수 있습니다. 각 에이전트는 자체 샌드박스에서 독립적으로 실행되면서, 여러분의 팀이 이미 일하고 있는 공간에서 바로 협업하죠. 이렇게 에이전트는 데모에서 벗어나 매일 쓰는 도구로 자리잡게 됩니다. NanoClaw 개발자 Gavriel Cohen

Runlayer

Runlayer는 기업이 팀원처럼 일하는 AI 에이전트를 구축하고 운영하는 플랫폼입니다. 각 에이전트는 고유한 정체성과 완전한 콘텍스트를 갖추고, 회사 도구에 대한 관리되고 감사된 접근 권한을 보유하며, 지원 건 분류나 비상 대기 조사 같은 전체 프로젝트를 위해 만들어집니다. Slack에 추가 기능을 사용하면 클릭 한 번으로 워크스페이스에 에이전트를 배포할 수 있고, @멘션이나 DM을 통해 팀의 누구와도 같이 일할 수 있습니다.

가장 앞서가는 AI 기업에서는 사람과 에이전트가 나란히 일하고 있고, 그 시작점은 Slack입니다. ‘Slack에 추가’를 통해 고객들은 Runlayer 에이전트 전체를 회사에 배포할 수 있습니다. 각 에이전트는 고유한 정체성과 권한, 감사 추적을 갖추고 있습니다. Runlayer 에이전트 덕분에 Slack에서 더 많은 일을 처리할 수 있게 됐죠. Runlayer 공동 창업자 겸 CEO Andy Berman

Superhuman(Superhuman Go for Slack)

Superhuman Go를 사용하면 팀이 자신들의 지식, 도구, 워크플로와 연결된 맞춤형 AI 에이전트를 구축할 수 있습니다. 주요 계정을 찾아주는 우선순위 에이전트부터 로드맵 관련 질문에 답하는 제품 에이전트, 회사 문서를 바탕으로 즉시 응답하는 지원 에이전트까지 다양하게 활용할 수 있습니다. ‘Slack에 추가’ 기능을 통해 팀원들은 앱을 전환하지 않고도 동료들과 함께 이러한 에이전트들을 활용할 수 있습니다.

Slack은 고객이 AI를 활용해 더 효과적으로 일할 수 있도록 지원하는 저희의 목표와 뜻을 함께합니다. 그렇기 때문에 맞춤형 Superhuman Go 에이전트를 Slack에 도입하게 된 것이 정말 기대됩니다. 이를 통해 조직이 팀과 함께하는 대화 속에서, 즉 실제 업무가 이루어지는 공간에서 AI와 더욱 원활하게 협업할 수 있게 될 것입니다. Superhuman ISV 파트너십 부문 이사 Jessica Gates

Vercel

Dev Day에서 미리 소개한 내용에 이어, Vercel의 에이전트 프레임워크를 활용하면 개발자와 기술 리드가 몇 분 만에 Slack에서 프로덕션 인프라, 자동화된 모니터링, 배포 봇을 구성할 수 있습니다. 전문화된 에이전트를 구축하고 직접 일상적인 워크플로에 불러올 수 있습니다.

이제 에이전트를 업무 흐름 속으로 바로 가져와 볼까요?

맞춤형 코드도 필요 없고, 섀도 AI를 걱정할 일도 없습니다. 팀이 협업하는 바로 그 공간에서 빠르고 안전하게 혁신을 실현하세요. 프로덕션 워크플로를 오케스트레이션하는 엔지니어든, 직원 온보딩을 자동화하는 HR 책임자든, Slack에 추가 기능을 활용하면 전문화된 에이전트를 일상적인 대화 가운데 쉽게 가져올 수 있습니다.

팀의 업무 방식을 혁신할 준비가 됐나요? 지금 바로 Slack Marketplace를 방문해 출시 파트너를 살펴보고, 첫 번째 에이전트를 구축한 후 단 몇 번만 클릭해 워크스페이스에 배포해 보세요.