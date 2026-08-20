Tout le monde peut désormais créer des agents dans Slack : découvrez la fonction « Ajouter dans Slack »

Points clés Développez avec vos outils préférés : créez un agent sur la plateforme partenaire de votre choix, cliquez sur « Ajouter dans Slack » et c’est fait, en quelques clics seulement.

Collaborez dans les canaux : les agents déployés s’intègrent directement dans vos canaux et collaborent avec votre équipe, comme n’importe quel autre membre.

Sécurisé par défaut : chaque agent hérite automatiquement des autorisations et des périmètres de données entreprise de Slack, laissant à votre service informatique un contrôle total.

Créez et déployez des agents IA dans votre flux de travail, sans code

Nous sommes ravis de permettre à chacun de devenir un développeur dans Slack avec le lancement de la fonctionnalité « Ajouter dans Slack », un parcours de déploiement de niveau entreprise développé avec 10 grandes plateformes de création d’IA, dont Hyperagent, LangChain, Lovable, n8n, NanoClaw, OpenAI, Runlayer, Skydive, Superhuman et Vercel.

« Ajouter dans Slack » est un pont sécurisé en un clic, intégré directement dans vos outils de création d’agents préférés. Il permet à tout le monde de déployer des agents personnalisés dans des canaux Slack en quelques secondes, sans code d’intégration sur mesure, sans Webhook complexe ni configuration technique.

Chaque jour, des équipes Marketing, RH, Ventes et Ingénierie travaillent dans Slack pour résoudre des problèmes et faire avancer l’entreprise. Alors que l’IA transforme la façon dont ce travail s’effectue, les équipes non techniques se tournent de plus en plus vers des plateformes no-code et low-code pour créer leurs propres agents capables de prendre en charge des tâches et des parties de leurs processus. Pour les responsables informatiques, cela soulève un défi bien connu : comment permettre aux équipes d’innover rapidement tout en maintenant une gouvernance complète sur les données de l’entreprise et les outils d’IA ?

La fonction « Ajouter dans Slack » résout ce problème en établissant un accès standardisé et sécurisé à l’espace de travail. Que vous soyez un responsable RH automatisant l’intégration des nouveaux collaborateurs, un membre du service marketing qui récupère des indicateurs de campagne, ou un ingénieur configurant une infrastructure de production, vous pouvez désormais intégrer un agent IA spécialisé à votre flux de travail quotidien en quelques clics. Les équipes commerciales bénéficient d’une automatisation immédiate au cœur de leur activité, tandis que le service informatique conserve une visibilité totale, le contrôle des autorisations et la maîtrise des données.

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Qu’est-ce que la fonction « Ajouter dans Slack » ?

« Ajouter dans Slack » est un pont sécurisé en un clic qui connecte vos plateformes de création d’IA préférées directement à Slack. Toute personne, qu’elle ait des compétences en développement ou non, qu’elle utilise un agent de codage ou une plateforme sans code, peut déployer un agent opérationnel dans l’espace de travail de son équipe en quelques secondes. Aucun code d’intégration personnalisé, flux d’authentification complexe ni migration de plateforme n’est requis.

Autorisation en un clic : créez un agent et ajoutez-le dans Slack directement depuis votre outil de création d’agents. La plateforme gère automatiquement la portée des autorisations multi-locataires et l’authentification. Pour en finir avec le shadow AI.

Gouvernance et contexte intégrés : chaque agent que vous déployez hérite automatiquement des autorisations et des limites de données de votre espace de travail, offrant à votre service informatique une visibilité centralisée via le Navigateur d’agents.

Collaboration dans le flux de travail : Vos coéquipiers peuvent immédiatement mentionner l’agent, lui confier des tâches et interagir avec lui dans des canaux ouverts, transformant ainsi des outils d’automatisation individuels en ressources collectives multi-utilisateurs.

Imaginez que vous puissiez développer un agent de FAQ client dans Lovable en texte libre, sans aucune compétence en codage. Cliquez sur « Ajouter dans Slack », et l’agent s’installe directement dans votre espace de travail, prêt à répondre aux questions de votre équipe dans les canaux où elle travaille déjà. Vous développez dans l’environnement qui vous convient, et votre agent apparaît exactement là où votre équipe travaille.

Lovable permet déjà à tout le monde de créer un agent simplement en le décrivant. Vous pouvez désormais déployer cet agent directement dans Slack, prêt à l’emploi, sans que votre équipe n’ait besoin de configurer quoi que ce soit ni d’adopter de nouvelles habitudes. Car créer quelque chose d’exceptionnel n’a de sens que si les gens l’utilisent vraiment. Alexandre Pesant Responsable produit, Lovable

Créez avec votre plateforme de développement ou de création par IA préférée

Nous sommes ravis de lancer « Ajouter dans Slack » avec 10 plateformes de création : Hyperagent, LangChain, Lovable, n8n, NanoClaw, OpenAI, Runlayer, Skydive, Superhuman, Vercel. Connectez-les via Slack Marketplace et commencez à créer des agents directement dans votre flux de travail.

Hyperagent

Hyperagent est une plateforme de création d’agents IA qui fonctionnent en arrière-plan pour trouver des leads, élaborer des campagnes et gérer vos opérations à votre place. Avec « Ajouter dans Slack », ces agents se déploient en quelques clics, sans migration de plateforme, et la valeur qu’ils génèrent apparaît immédiatement là où vous et votre équipe travaillez déjà, et là où vous pouvez collaborer entre vous et avec eux.

Sur Hyperagent, des agents autonomes fonctionnent 24h/24, 7j/7 en arrière-plan. Lorsqu’ils doivent fournir une mise à jour ou demander une approbation, Slack est l’endroit le plus naturel pour réintégrer des personnes dans la boucle. Avec « Ajouter dans Slack », cette connexion se fait en quelques clics, permettant aux clients de passer d’un agent autonome à un agent collaboratif en quelques secondes. Andrew Busse Responsable des opérations, Hyperagent

Skydive

Skydive vous permet de recruter des agents IA qui prennent en charge de véritables tâches dans vos outils existants : gestion des tickets d’ingénierie et des pull requests, traitement des files d’attente de l’assistance en analysant les logs et la facturation, et priorisation des boîtes de réception et des calendriers. Avec « Ajouter dans Slack », installez un agent Skydive en quelques clics et commencez à travailler avec lui directement dans votre canal Slack.

Slack est là où le travail se passe vraiment, c’est donc là que les agents doivent être. « Ajouter dans Slack » supprime le dernier obstacle entre la création d’un agent et sa mise en œuvre, et c’est précisément dans cette perspective que nous construisons Skydive. Marcus Co-fondateur, Skydive, Skydive

LangChain

LangChain permet aux équipes de créer des agents en langage naturel et de les déployer dans Slack en un clic ; des assistants de direction qui gèrent agendas et synthèses aux agents go-to-market qui analysent des comptes et rédigent des messages sortants, en passant par les agents d’ingénierie qui trient les problèmes par priorité et résument les pull requests.

Fleet permet aux équipes de créer facilement des agents autour des tâches qu’elles effectuent déjà et de les intégrer dans Slack. Comme Slack est déjà l’espace où les équipes se coordonnent, prennent des décisions et font avancer les projets, les collaborateurs peuvent travailler avec des agents directement dans leur flux de travail, avec la sécurité et le contrôle dont les entreprises ont besoin pour gérer les agents à grande échelle. Brace Sproul Responsable de l’IA appliquée, LangChain

Lovable

Lovable vous permet de transformer des idées en logiciels grâce au langage naturel. Désormais, n’importe qui peut créer un agent IA simplement en décrivant ce qu’il souhaite, puis le déployer directement dans Slack avec la bonne configuration et les bonnes autorisations, pour l’utiliser là où vous travaillez déjà.

n8n

n8n est la plateforme sur laquelle les équipes créent des agents IA personnalisés et des flux de travail pour automatiser les tâches récurrentes : répondre aux questions d’assistance et d’exploitation à partir de bases de connaissances, déclencher l’enrichissement de leads ou l’intégration de nouveaux collaborateurs à la demande, ou encore publier des récapitulatifs planifiés depuis Linear ou des CRM. Avec « Ajouter dans Slack », connecter un agent à votre équipe ne prend que quelques clics.

Créer et publier un agent IA dans n8n est simple, mais convaincre toute l’équipe de l’utiliser au quotidien peut s’avérer plus difficile. C’est là qu’« Ajouter dans Slack » change tout, en quelques clics seulement. Vous créez l’agent dans n8n, vous lui connectez les flux de travail et les intégrations sur lesquels vous faites déjà tourner votre activité, et votre équipe commence à lui parler directement dans Slack. Sindhuja Jeyabal Cheffe de produit, n8n

NanoClaw

NanoClaw est un framework open-source pour des agents fiables, chacun s’exécutant de manière isolée dans son propre sandbox, avec sa propre mémoire, ses compétences et sa personnalité. Avec « Ajouter dans Slack », un seul message suffit à déployer toute une équipe d’agents – un rédacteur, un développeur, un designer – qui rejoignent vos canaux, endossent des rôles distincts et collaborent dans un canevas partagé.

Notre objectif est qu’il suffise de quelques clics pour déployer un agent dans Slack, et qu’il soit tout aussi simple de mettre en place toute une équipe d’agents. Avec « Ajouter dans Slack », un seul message déploie un groupe d’agents NanoClaw, chacun isolé dans son propre sandbox, et tous collaborant là où votre équipe travaille déjà. C’est ainsi que les agents passent du stade de la démo à un usage quotidien. Gavriel Cohen créateur de NanoClaw

Runlayer

Runlayer est la plateforme sur laquelle les entreprises créent et font fonctionner des agents IA qui travaillent comme de véritables collaborateurs : chacun possède sa propre identité, un contexte complet et un accès contrôlé et audité aux outils de l’entreprise. Conçus pour des projets d’envergure tels que la gestion des demandes d’assistance ou les investigations en cas d’incident, ces agents sont provisionnés dans votre espace de travail en un seul clic grâce à « Ajouter dans Slack », prêts à être mentionnés avec @, contactés par message direct et opérationnels comme n’importe quel autre membre de l’équipe.

Dans les entreprises les plus avancées en matière d’IA, collaborateurs et agents travaillent côte à côte, et tout commence dans Slack. « Ajouter dans Slack » permet à nos clients de mettre à la disposition de toute leur entreprise une véritable équipe d’agents Runlayer, chacun doté de sa propre identité, de ses autorisations et de sa piste d’audit. Avec les agents Runlayer, encore plus de travail s’accomplit dans Slack. Andy Berman co-fondateur & PDG, Runlayer

Superhuman (Superhuman Go pour Slack)

Superhuman Go permet aux équipes de créer des agents IA personnalisés connectés à leurs connaissances, outils et flux de travail : d’un agent de priorisation qui met en avant les comptes clés à un agent produit qui répond aux questions sur la feuille de route, en passant par un agent support qui répond instantanément à partir des documents de l’entreprise. Grâce à « Ajouter dans Slack », les équipes interagissent avec ces agents aux côtés de leurs collègues, sans changer d’application.

Slack partage notre engagement à aider les clients à utiliser l’IA pour travailler plus efficacement. C’est pourquoi nous sommes ravis d’intégrer les agents IA personnalisés de Superhuman Go dans Slack, pour permettre aux entreprises de collaborer avec l’IA aux côtés de leurs équipes, dans les conversations où le travail s’effectue réellement. Jessica Gates Directrice, Partenariats ISV, Superhuman

Vercel

Suite à notre aperçu lors du Dev Day, le framework d’agents de Vercel permet aux développeurs et aux responsables techniques de déployer en quelques minutes dans Slack des infrastructures de production, des systèmes de monitoring automatisé et des bots de déploiement, afin de créer des agents spécialisés et de les intégrer directement dans leurs flux de travail quotidiens.

Prêt à intégrer vos agents là où vous travaillez ?

Aucun code personnalisé. Pas de shadow AI. Juste une innovation rapide et sécurisée, là où votre équipe collabore déjà. Que vous soyez un ingénieur en charge d’orchestrer des flux de travail en production ou un responsable RH souhaitant automatiser l’intégration des nouveaux collaborateurs, « Ajouter dans Slack » vous permet d’intégrer facilement des agents spécialisés directement dans vos conversations quotidiennes.

Prêt à transformer la façon dont votre équipe travaille ? Rendez-vous dès aujourd’hui sur Slack Marketplace pour découvrir nos partenaires de lancement, créer votre premier agent et le déployer dans votre espace de travail en quelques clics seulement.