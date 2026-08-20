Ahora cualquier persona puede crear agentes en Slack: presentamos Agregar a Slack

Puntos clave Crea con tus herramientas favoritas: crea un agente en cualquier plataforma asociada, haz clic en Agregar a Slack y listo: todo en unos pocos clics.

Trabaja en equipo en el canal: los agentes implementados residen directamente en tus canales y colaboran junto al equipo como un integrante más.

Seguro por defecto: cada agente hereda automáticamente los permisos empresariales y los límites de datos de Slack, con lo que el equipo de TI mantiene un control pleno.

Crea e implementa agentes de IA en el flujo de trabajo sin necesidad de usar código

Estamos encantados de hacer posible que cualquier persona se convierta en desarrollador en Slack con el lanzamiento de Agregar a Slack, una vía de implementación de nivel empresarial que desarrollamos junto a 10 destacadas plataformas de creación con IA: Hyperagent, LangChain, Lovable, n8n, NanoClaw, OpenAI, Runlayer, Skydive, Superhuman y Vercel.

Agregar a Slack es una integración segura a la que puede accederse con un solo clic y que se incorpora directamente en tus herramientas favoritas de desarrollo de agentes. Con este recurso, cualquier persona puede implementar agentes personalizados directamente en canales de Slack en cuestión de segundos, sin necesidad de usar un código de integración personalizado, webhooks complejos ni configuración técnica.

Todos los días, equipos de áreas de marketing, recursos humanos, ventas e ingeniería trabajan en Slack para resolver problemas e impulsar el negocio. A medida que la IA transforma la manera en que se realiza ese trabajo, los equipos sin especialización técnica recurren cada vez más a plataformas en las que el uso de código es nulo o limitado para crear sus propios agentes que puedan encargarse de tareas y partes de sus procesos. Para los responsables de TI, esto plantea un desafío conocido: ¿cómo empoderar a los equipos para que innoven rápidamente y, al mismo tiempo, mantener una plena gobernanza sobre los datos corporativos y las herramientas de IA?

Agregar a Slack resuelve esto estableciendo una vía estandarizada y segura de vinculación con el espacio de trabajo. Tanto si eres un responsable de recursos humanos que quiere automatizar el proceso de incorporación, un especialista en marketing que necesita extrae métricas de campañas o un ingeniero que desea configurar la infraestructura de producción, ahora puedes incorporar un agente de IA especializado a tu flujo de trabajo diario con unos pocos clics. Los equipos empresariales obtienen una automatización instantánea en el flujo de trabajo, mientras que los equipos de TI mantienen una visibilidad total, control de los permisos y soberanía de datos.

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¿Qué es Agregar a Slack?

Agregar a Slack es una integración segura a la que puede accederse con un solo clic y que conecta tus plataformas favoritas de creación con IA directamente con Slack. Cualquier persona, ya sea que se dedique al desarrollo o no, que cree con un agente de programación o una plataforma de selección y clic, puede implementar un agente de trabajo en el espacio de trabajo de su equipo en segundos. No se necesita un código de integración personalizado, flujos de autenticación complejos ni migración de plataformas.

Autorización con un solo clic: crea un agente y agrégalo a Slack directamente desde tu herramienta de creación de agentes. La plataforma gestiona automáticamente la delimitación y autenticación de los permisos multiusuario. El uso de IA ya no debe estar en las sombras.

Gobernanza y contexto integrados: cada agente que implementas hereda automáticamente los permisos y límites de datos de tu espacio de trabajo, lo que le da al equipo de TI visibilidad centralizada a través del explorador de agentes.

Colaboración en el flujo de trabajo: los compañeros de equipo pueden mencionar, asignar tareas e interactuar con el agente de inmediato en canales abiertos, con lo que las herramientas de automatización que cada uno usa se convierten en recursos compartidos para todo el equipo.

Imagina crear un agente de preguntas frecuentes para clientes en Lovable con texto simple, sin necesidad de programar. Haz clic en Agregar a Slack y el agente se instala directamente en tu espacio de trabajo, listo para que tu equipo haga preguntas en los canales donde ya trabaja. Puedes desarrollar el agente en el entorno de tu preferencia, y este aparecerá exactamente en el entorno donde tu equipo trabaja.

Con Lovable, cualquier persona ya puede crear un agente con solo describirlo. Ahora puedes implementar ese agente directamente en Slack, listo para usar, sin que tu equipo tenga que hacer ninguna configuración ni aprender nuevos hábitos. Crear algo genial solo es importante si las personas realmente lo usan. Alexandre Pesant Jefe de Producto, Lovable

Desarrolla con tu plataforma favorita de programación o creación con IA

Nos entusiasma lanzar Agregar a Slack con 10 plataformas de creación: Hyperagent, LangChain, Lovable, n8n, NanoClaw, OpenAI, Runlayer, Skydive, Superhuman y Vercel. Conéctalas a través del Slack Marketplace y empieza a crear agentes en tu flujo de trabajo.

Hyperagent

Hyperagent es una plataforma para crear agentes de IA que trabajan en segundo plano buscando prospectos, preparando campañas y gestionando operaciones por ti. Con Agregar a Slack, esos agentes se implementan con pocos clics y sin necesidad de efectuar migraciones de plataformas, con lo que el valor que aportan se hace efectivo de inmediato donde tú y tu equipo ya trabajan, y donde los agentes pueden colaborar contigo y entre sí.

En Hyperagent, los agentes autónomos operan en segundo plano las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando necesitan compartir una actualización o solicitar una aprobación, Slack es el lugar más natural para involucrar a las personas en el proceso. Con Agregar a Slack, esa conexión está a pocos clics de distancia, de modo que los clientes pasan de un agente funcional a uno colaborativo en segundos. Andrew Busse Jefe de Operaciones, Hyperagent

Skydive

Con Skydive, puedes contratar agentes de IA que se hacen cargo de tareas reales en tus herramientas actuales: se ocupan de tickets de ingeniería y solicitudes de incorporación de cambios, despejan colas del servicio de soporte analizando registros y facturación, y hacen el triaje de bandejas de entrada y calendarios. Con Agregar a Slack, instala un agente de Skydive con unos pocos clics y empieza a trabajar con él directamente en tu canal de Slack.

Slack es donde el trabajo realmente sucede, por lo que es allí donde los agentes deben residir. Agregar a Slack elimina el último obstáculo entre crear un agente y ponerlo a trabajar, y ese es exactamente el futuro para el que estamos construyendo Skydive. Marcus Cofundador, Skydive, Skydive

LangChain

Con LangChain, los equipos pueden crear agentes con lenguaje natural e implementarlos en Slack con un solo clic. Desde asistentes ejecutivos que gestionan calendarios e informes hasta agentes de lanzamiento al mercado que investigan cuentas y redactan mensajes de prospección, pasando por agentes de ingeniería que hacen el triaje de incidencias y resumen solicitudes de incorporación de cambios.

Fleet facilita que los equipos creen agentes en torno al trabajo que ya realizan y los integren en Slack. Dado que Slack es el lugar donde los equipos ya se coordinan, toman decisiones y hacen avanzar el trabajo, los empleados pueden colaborar con los agentes directamente en el flujo de trabajo, con la seguridad y el control que las empresas necesitan para administrar agentes a escala. Brace Sproul Jefe de IA Aplicada, LangChain

Lovable

Lovable te permite convertir ideas en software con texto simple. Ahora cualquier persona puede crear un agente solo con describir lo que quiere, e implementarlo directamente en Slack con la configuración y los permisos correctos, para que puedas usarlo donde ya trabajas.

n8n

n8n es la plataforma donde los equipos crean agentes de IA y flujos de trabajo personalizados para automatizar tareas rutinarias, como responder preguntas de soporte y operaciones a partir de bases de conocimiento, desencadenar el enriquecimiento de prospectos o realizar incorporaciones a demanda, y publicar resúmenes programados desde Linear o sistemas de CRM. Con Agregar a Slack, conectar uno de estos elementos a tu equipo solo toma un par de clics.

Crear y publicar un agente de IA en n8n es sencillo, aunque lograr que todo el equipo lo adopte puede ser un desafío. Esto se simplifica con Agregar a Slack, que involucra tan solo un par de clics. Construyes el agente en n8n, le asignas los flujos de trabajo e integraciones que ya ejecutas en tu empresa, y tu equipo empieza a interactuar con el agente directamente en Slack. Sindhuja Jeyabal Gerente de productos, n8n

NanoClaw

NanoClaw es un marco de código abierto para agentes en los que puedes confiar: cada uno de los cuales se ejecuta de forma aislada en su propio sandbox y tiene su propia memoria, habilidades y personalidad. Con Agregar a Slack, un solo mensaje puede poner en marcha todo un equipo de agentes (un escritor, un desarrollador, un diseñador) que se unen a tus canales, asumen roles distintos y colaboran en un Canvas compartido.

Queremos que poner un agente en funcionamiento en Slack tome unos pocos clics, y que desplegar todo un equipo de ellos sea igual de sencillo. Con Agregar a Slack, un solo mensaje pone en marcha un grupo de agentes de NanoClaw, cada uno de los cuales está aislado en su propio sandbox y colabora precisamente en el entorno donde tu equipo ya trabaja. Así es como los agentes pasan de ser una demostración a convertirse en parte del día a día. Gavriel Cohen Creador de NanoClaw

Runlayer

Runlayer es la plataforma donde las empresas crean y ejecutan agentes de IA que trabajan como compañeros de equipo, cada uno con su propia identidad, contexto completo y acceso gobernado y auditado a las herramientas de la empresa. Estos agentes se diseñan para proyectos completos, como el triaje de soporte o las investigaciones de guardia. Agregar a Slack los incorpora a un espacio de trabajo con un solo clic, donde están listos para interactuar con @menciones o mensajes directos y trabajar como cualquier otro miembro del equipo.

En las empresas más avanzadas en materia de IA, las personas y los agentes trabajan codo a codo, y Slack es donde todo comienza. Agregar a Slack permite a nuestros clientes poner a disposición de toda su empresa un conjunto completo de agentes de Runlayer, cada uno con su propia identidad, permisos y registro de auditoría. Con los agentes de Runlayer, se completan aún más tareas en Slack. Andy Berman Cofundador y director general, Runlayer

Superhuman (Superhuman Go for Slack)

Con Superhuman Go, los equipos pueden desarrollar agentes de IA personalizados que se conectan a su conocimiento, herramientas y flujos de trabajo: desde un agente de priorización que muestra las cuentas más importantes, hasta un agente de producto que responde preguntas sobre la hoja de ruta, o un agente de soporte que responde al instante a partir de los documentos de la empresa. Con Agregar a Slack, los equipos interactúan con estos agentes junto a sus compañeros sin tener que cambiar de aplicación.

Slack comparte nuestro compromiso de ayudar a los clientes a usar la IA para trabajar de manera más eficaz. Por eso nos entusiasma llevar los agentes personalizados de Superhuman Go a Slack, facilitando que las organizaciones colaboren con la IA junto a sus equipos en las conversaciones donde se efectúa el trabajo. Jessica Gates Directora de Alianzas con ISV, Superhuman

Vercel

Tras el adelanto presentado en Dev Day, el marco de agentes de Vercel permite a desarrolladores y responsables técnicos poner en marcha infraestructura de producción, monitoreo automatizado y bots de implementación en Slack en minutos, lo que les permite crear agentes especializados e integrarlos directamente en sus flujos de trabajo diarios.

¿Tienes todo listo para incorporar tus agentes en el flujo de trabajo?

Sin código personalizado. Sin el uso de IA en las sombras. Solo innovación rápida y segura justo donde tu equipo colabora. Tanto si eres un ingeniero que orquesta flujos de trabajo de producción como un responsable de RR. HH. que automatiza la incorporación de empleados, Agregar a Slack hace que sea muy sencillo incorporar agentes especializados directamente en tus conversaciones cotidianas.

¿Tienes todo listo para transformar la manera en que trabaja tu equipo? Ve al Slack Marketplace hoy mismo para explorar nuestros socios de lanzamiento, crear tu primer agente e implementarlo en tu espacio de trabajo con solo unos pocos clics.