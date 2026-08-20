Jetzt können alle in Slack Agenten entwickeln – mit der neuen Funktion „Zu Slack hinzufügen“

Das Wichtigste auf einen Blick Mit deinen bevorzugten Tools entwickeln: Erstelle einen Agenten auf einer beliebigen Partnerplattform, klicke auf „Zu Slack hinzufügen“ – und fertig.

Im Channel zusammenarbeiten: Bereitgestellte Agenten sind direkt in deinen Channels aktiv und arbeiten mit deinem Team zusammen – genau wie ein weiteres Teammitglied.

Standardmäßig sicher: Jeder Agent übernimmt automatisch die Enterprise-Berechtigungen und Datengrenzen von Slack, sodass die IT-Abteilung die volle Kontrolle behält.

KI-Agenten direkt im Arbeitsfluss entwickeln und bereitstellen – ganz ohne Code

Mit der Einführung von „Zu Slack hinzufügen“ ermöglichen wir es allen, selbst Lösungen für Slack zu entwickeln. Dafür haben wir gemeinsam mit zehn führenden Plattformen für die KI-Entwicklung – darunter Hyperagent, LangChain, Lovable, n8n, NanoClaw, OpenAI, Runlayer, Skydive, Superhuman und Vercel – eine Bereitstellungslösung auf Enterprise-Ebene entwickelt.

„Zu Slack hinzufügen“ stellt direkt in deinen bevorzugten Tools zur Agentenerstellung mit nur einem Klick eine sichere Verbindung zu Slack her. Damit können alle innerhalb weniger Sekunden benutzerdefinierte Agenten direkt in Slack-Channels bereitstellen – ganz ohne eigenen Integrationscode, komplexe Webhooks oder technische Einrichtung.

Täglich arbeiten Teams aus Marketing, HR, Vertrieb und Entwicklung in Slack, um Probleme zu lösen und ihr Unternehmen voranzubringen. Da KI ihre Arbeitsweise grundlegend verändert, greifen nicht-technische Teams zunehmend auf No-Code- und Low-Code-Plattformen zurück, um eigene Agenten zu erstellen, die Aufgaben übernehmen und Teile ihrer Prozesse abwickeln können. Für IT-Verantwortliche stellt sich dabei eine bekannte Herausforderung: Wie können Teams schnell Innovationen vorantreiben und gleichzeitig die volle Kontrolle über Unternehmensdaten und KI-Tools behalten?

„Zu Slack hinzufügen“ löst dieses Problem mit einem einheilichen, sicheren Zugang zum Workspace. Ob du als HR-Verantwortliche:r das Onboarding automatisierst, im Marketing Kampagnenkennzahlen abrufst oder als Entwickler:in eine Produktionsinfrastruktur einrichtest – mit nur wenigen Klicks kannst du jetzt einen spezialisierten KI-Agenten direkt in deine täglichen Workflows integrieren. Teams profitieren von sofort verfügbarer Automatisierung direkt im Arbeitsfluss, während die IT jederzeit den vollständigen Überblick und die Kontrolle über Berechtigungen und Datenhoheit behält.

Animation pausieren Animation abspielen

Was ist „Zu Slack hinzufügen“?

„Zu Slack hinzufügen“ stellt mit nur einem Klick eine sichere Verbindung zwischen deinen bevorzugten KI-Entwicklungsplattformen und Slack her. Alle können innerhalb weniger Sekunden einen einsatzbereiten Agenten im Workspace ihres Teams bereitstellen – unabhängig von Programmierkenntnissen und davon, ob sie einen Coding-Agenten oder eine Point-and-Click-Plattform verwenden. Ganz ohne eigenen Integrationscode, komplexe Authentifizierungsprozesse oder Plattformmigration.

Autorisierung mit nur einem Klick: Baue einen Agenten und füge ihn direkt aus deinem Agent-Builder-Tool zu Slack hinzu. Die Plattform übernimmt automatisch die mandantenfähige Berechtigungsverwaltung und Authentifizierung – und verhindert damit Schatten-IT.

Integrierte Governance und Kontext: Jeder Agent, den du bereitstellst, übernimmt automatisch die Berechtigungen und Datengrenzen deines Workspace und bietet der IT-Abteilung über den Agenten-Browser zentrale Transparenz.

Zusammenarbeit im Arbeitsfluss: Teammitglieder können den Agenten sofort in Offenen Channels erwähnen, Aufgaben zuweisen und mit ihm interagieren – so werden aus individuellen Automatisierungstools gemeinsame Assets für das gesamte Team.

Stell dir vor, du erstellst in Lovable mit einfachem Text einen FAQ-Agenten für Kund:innen – ganz ohne Programmierkenntnisse. Ein Klick auf „Zu Slack hinzufügen“, und der Agent wird direkt in deinem Workspace installiert, und dein Team kann ihm direkt in den Channel Fragen stellen, in denen es ohnehin schon arbeitet. Du entwickelst an dem Ort, an dem du dich wohlfühlst, und dein Agent erscheint genau dort, wo dein Team arbeitet.

Mit Lovable können alle einen Agenten erstellen, indem sie einfach beschreiben, was er tun soll. Jetzt kannst du diesen Agenten direkt in Slack bereitstellen und sofort nutzen, ohne dass dein Team etwas einrichten oder sich an eine neue Arbeitsweise gewöhnen muss. Denn selbst die beste Lösung bringt nur dann etwas, wenn sie auch tatsächlich genutzt wird. Alexandre Pesant Head of Product, Lovable

Entwickle mit deiner bevorzugten Coding- oder KI-Kreationsplattform

Wir freuen uns, „Zu Slack hinzufügen“ gemeinsam mit zehn Entwicklungsplattformen einzuführen: Hyperagent, LangChain, Lovable, n8n, NanoClaw, OpenAI, Runlayer, Skydive, Superhuman und Vercel. Verbinde sie über den Slack Marketplace und entwickle Agenten direkt in deinem Arbeitsfluss.

Hyperagent

Hyperagent ist eine Plattform zum Entwickeln von KI-Agenten, die im Hintergrund laufen, Leads suchen, Kampagnen aufbauen und Abläufe für dich steuern. Mit „Zu Slack hinzufügen“ lassen sich diese Agenten mit wenigen Klicks einsetzen – ganz ohne Plattformwechsel. So entfalten sie ihren Mehrwert sofort dort, wo du und dein Team bereits arbeiten und wo ihr gemeinsam und untereinander zusammenarbeiten könnt.

Auf Hyperagent laufen autonome Agenten rund um die Uhr im Hintergrund. Wenn sie ein Update liefern oder eine Freigabe anfragen müssen, ist Slack der natürlichste Ort, um Personen wieder in den Prozess einzubeziehen. Mit „Zu Slack hinzufügen“ ist diese Verbindung nur wenige Klicks entfernt, sodass Kund:innen in Sekundenschnelle von einem eigenständigen Agenten zu einem kollaborativen wechseln können. Andrew Busse Head of Operations, Hyperagent

Skydive

Mit Skydive kannst du KI-Agenten einsetzen, die echte Aufgaben in deinen bestehenden Tools übernehmen – sie bearbeiten Entwicklungs-Tickets und Pull Requests, leeren Support-Warteschlangen durch die Analyse von Logs und Abrechnungsdaten und übernehmen die Triage von E-Mail-Posteingängen und Kalendern. Mit „Zu Slack hinzufügen“ installierst du einen Skydive-Agenten mit wenigen Klicks und arbeitest direkt in deinem Slack-Channel mit ihm zusammen.

In Slack findet die Arbeit statt. Deshalb sollten Agenten genau dort leben. „Zu Slack hinzufügen“ beseitigt die letzte Hürde zwischen dem Erstellen eines Agenten und seinem tatsächlichen Einsatz, und genau für diese Zukunft bauen wir Skydive. Marcus Mitgründer, Skydive, Skydive

LangChain

LangChain ermöglicht es Teams, Agenten mit natürlicher Sprache zu erstellen und sie mit einem Klick in Slack bereitzustellen. Von Assistenten für Führungskräfte, die Kalender und Briefings verwalten, über GTM-Agenten, die Accounts recherchieren und ausgehende Nachrichten verfassen, bis hin zu Entwicklungs-Agenten, die Issues per Triage priorisieren und Pull Requests zusammenfassen.

Fleet erleichtert es Teams, Agenten rund um ihre tägliche Arbeit aufzubauen und sie in Slack einzubinden. Da Teams sich in Slack bereits abstimmen, Entscheidungen treffen und ihre Arbeit erledigen, können Mitarbeitende direkt im Arbeitsfluss mit Agenten zusammenarbeiten – mit der Sicherheit und Kontrolle, die Unternehmen benötigen, um Agenten in großem Umfang zu verwalten. Brace Sproul Head of Applied AI, LangChain

Lovable

Mit Lovable kannst du Ideen mithilfe von einfachem Text in Software verwandeln. Jetzt können alle einen KI-Agenten erstellen, indem sie einfach beschreiben, was gewünscht wird, und ihn direkt in Slack mit der richtigen Konfiguration und den passenden Berechtigungen bereitstellen – so nutzt du ihn genau dort, wo du bereits arbeitest.

n8n

Mit n8n entwickeln Teams benutzerdefinierte KI-Agenten und Workflows, um Routineaufgaben zu automatisieren – etwa Support- und operative Fragen anhand von Wissensdatenbanken zu beantworten, bei Bedarf die Anreicherung von Lead-Daten oder das Onboarding anzustoßen und geplante Zusammenfassungen aus Linear oder CRM-Systemen zu posten. Mit „Zu Slack hinzufügen“ lässt sich ein solcher Agent mit nur wenigen Klicks mit deinem Team vernetzen.

Einen KI-Agenten in n8n zu erstellen und zu veröffentlichen ist einfach – doch das gesamte Team dazu zu bringen, ihn auch wirklich zu nutzen, kann eine Herausforderung sein. „Zu Slack hinzufügen“ erleichtert genau das mit nur wenigen Klicks. Du entwickelst den Agenten in n8n, bindest die Workflows und Integrationen ein, die du bereits für deine Arbeit nutzt, und schon kann dein Team in Slack mit ihm interagieren. Sindhuja Jeyabal Produktmanagerin, n8n

NanoClaw

NanoClaw ist ein Open-Source-Framework für Agenten, denen du vertrauen kannst. Jeder läuft isoliert in seiner eigenen Sandbox mit eigenem Speicher, eigenen Vorlagen und einer eigenen Persona. Mit „Zu Slack hinzufügen“ kann eine einzige Nachricht ein ganzes Team von Agenten aufstellen – einen Texter, einen Entwickler, einen Designer –, die deinen Channels beitreten, klar definierte Rollen übernehmen und gemeinsam in einem geteilten Canvas zusammenarbeiten.

Wir wollen, dass das Einrichten eines Agenten in Slack nur wenige Klicks erfordert – und ein ganzes Team von Agenten genauso einfach zusammenzustellen ist. Mit „Zu Slack hinzufügen“ stellt eine einzige Nachricht eine ganze Crew von NanoClaw-Agenten auf, jeder isoliert in seiner eigenen Sandbox, jeder direkt dort einsatzbereit, wo dein Team bereits arbeitet. So schaffen Agenten den Sprung von der Demo in den Arbeitsalltag. Gavriel Cohen Entwickler des NanoClaw-Frameworks

Runlayer

Runlayer ist die Plattform, auf der Unternehmen KI-Agenten entwickeln und betreiben, die wie Teammitglieder arbeiten. Jeder von ihnen verfügt über eine eigene Identität, den vollständigen Kontext und einen geregelten, auditierten Zugriff auf Unternehmenstools, und alle werden für ganze Projekte wie Support-Triage oder On-Call-Analyse erstellt. Mit „Zu Slack hinzufügen“ werden sie mit nur einem Klick in einem Workspace bereitgestellt und können direkt per @Erwähnung oder Direktnachricht eingebunden werden und mit dem restlichen Team zusammenarbeiten.

In den fortschrittlichsten Unternehmen im Bereich KI arbeiten Menschen und Agenten Seite an Seite – und in Slack beginnt diese Zusammenarbeit. Mit „Zu Slack hinzufügen“ können unsere Kund:innen ihrem gesamten Unternehmen eine ganze Reihe von Runlayer-Agenten zur Verfügung stellen, jeweils mit eigener Identität, eigenen Berechtigungen und eigenem Audit-Protokoll. Mit Runlayer-Agenten lässt sich noch mehr Arbeit direkt in Slack erledigen. Andy Berman Mitgründer & CEO, Runlayer

Superhuman (Superhuman Go for Slack)

Superhuman Go ermöglicht es Teams, maßgeschneiderte KI-Agenten zu erstellen, die mit ihrem Wissen, ihren Tools und Workflows verknüpft sind – von einem Priorisierungs-Agenten, der die wichtigsten Accounts hervorhebt, über einen Produkt-Agenten, der Fragen zum Roadmap beantwortet, bis hin zu einem Support-Agenten, der sofort auf Unternehmens-Docs zugreift. Mit „Zu Slack hinzufügen“ interagieren Teams gmit diesen Agenten und anderen Teammitgliedern – ganz ohne App-Wechsel.

Slack teilt unser Ziel, Kund:innen dabei zu unterstützen, mit KI effektiver zu arbeiten. Deshalb freuen wir uns, benutzerdefinierte Superhuman Go-Agenten in Slack verfügbar zu machen. So können Teams noch einfacher direkt dort mit KI zusammenarbeiten, wo ihre Arbeit ohnehin stattfindet: in ihren Unterhaltungen in Slack. Jessica Gates Director, ISV Partnerships, Superhuman

Vercel

Nach unserer Vorschau am Dev Day können Entwickler:innen und technische Verantwortliche mit dem Agenten-Framework von Vercel innerhalb weniger Minuten Produktionsinfrastruktur, automatisiertes Monitoring und Deployment-Bots in Slack einrichten. So können sie spezialisierte Agenten entwickeln und direkt in ihre täglichen Workflows integrieren.

Bereit, deine Agenten in den Arbeitsfluss einzubinden?

Kein benutzerdefinierter Code. Kein Shadow AI. Nur schnelle, sichere Innovation genau dort, wo dein Team zusammenarbeitet. Ob du als Entwickler:in Produktions-Workflows managst oder im HR-Bereich das Mitarbeiter-Onboarding automatisierst – mit „Zu Slack hinzufügen“ kannst du spezialisierte Agenten nahtlos direkt in deine täglichen Unterhaltungen integrieren.

Bist du bereit, die Arbeitsweise deines Teams zu verändern? Besuche den Slack Marketplace und entdecke unsere Launch-Partner, erstelle deinen ersten Agenten und stelle ihn mit nur wenigen Klicks in deinem Workspace bereit.