Chiunque può ora creare agenti su Slack: ti presentiamo Aggiungi a Slack

Punti chiave Crea con i tuoi strumenti preferiti: crea un agente su qualsiasi piattaforma partner, clicca su “Aggiungi a Slack” e voilà, hai finito in pochi clic.

Collabora nel canale: gli agenti distribuiti operano direttamente nei tuoi canali, collaborando con il tuo team proprio come un qualsiasi altro collega.

Sicuro per impostazione predefinita: ogni agente eredita automaticamente le autorizzazioni aziendali e i confini dei dati di Slack, garantendo al reparto IT il pieno controllo.

Crea e distribuisci agenti di IA nel flusso di lavoro, senza bisogno di codice

Siamo entusiasti di offrire a chiunque la possibilità di diventare uno sviluppatore su Slack con il lancio di Aggiungi a Slack, un percorso di distribuzione di livello aziendale sviluppato insieme a 10 delle principali piattaforme di creazione di IA, tra cui Hyperagent, LangChain, Lovable, n8n, NanoClaw, OpenAI, Runlayer, Skydive, Superhuman e Vercel.

Aggiungi a Slack è un ponte sicuro e accessibile con un solo clic, integrato direttamente negli strumenti di creazione di agenti che già utilizzi. Consente a chiunque di distribuire agenti personalizzati direttamente nei canali Slack in pochi secondi, senza bisogno di codice di integrazione personalizzato, webhook complessi o configurazioni tecniche.

Ogni giorno, i team di Marketing, Risorse umane, Vendite e Progettazione lavorano su Slack per risolvere problemi e far crescere il business. Man mano che l’IA ridefinisce il modo in cui si lavora, i team non tecnici ricorrono sempre più spesso a piattaforme no-code e low-code per creare i propri agenti capaci di gestire attività e automatizzare parti dei loro processi. Per i responsabili IT, questo pone una sfida familiare: come consentire ai team di innovare rapidamente, garantendo al contempo il pieno controllo dei dati aziendali e degli strumenti di IA?

Aggiungi a Slack risolve questo problema creando un percorso standardizzato e sicuro verso l’area di lavoro. Che tu sia un responsabile delle Risorse umane che automatizza l’onboarding, un addetto al marketing che raccoglie le metriche di campagna o un ingegnere che configura l’infrastruttura di produzione, ora puoi portare un agente di IA specializzato nel tuo flusso di lavoro quotidiano in pochi clic. I team aziendali ottengono un’automazione immediata e integrata nel flusso di lavoro, mentre il reparto IT mantiene piena visibilità, controllo delle autorizzazioni e sovranità sui dati.

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Cos’è Aggiungi a Slack?

Aggiungi a Slack è un ponte sicuro e accessibile con un solo clic che connette le tue piattaforme di creazione di IA preferite direttamente a Slack. Chiunque, che sia uno sviluppatore o meno, che utilizzi un agente di programmazione o una piattaforma “punta e clicca”, può distribuire un agente funzionante nell’area di lavoro del proprio team in pochi secondi. Non servono codici di integrazione personalizzati, flussi di autenticazione complessi o migrazioni di piattaforma.

Autorizzazione in un clic: crea un agente e aggiungilo a Slack direttamente dal tuo strumento di creazione degli agenti. La piattaforma gestisce automaticamente la definizione delle autorizzazioni multi-tenant e l’autenticazione. Niente più shadow AI.

Governance e contesto integrati: ogni agente che distribuisci eredita automaticamente le autorizzazioni e i confini dei dati della tua area di lavoro, offrendo al reparto IT una visibilità centralizzata tramite il Browser degli agenti.

Collaborazione nel flusso di lavoro: i colleghi possono immediatamente taggare, assegnare compiti e interagire con l’agente nei canali aperti, trasformando gli strumenti di automazione individuali in risorse condivise del team.

Immagina di creare un agente per le domande frequenti dei clienti in Lovable usando un linguaggio naturale, senza bisogno di codice. Clicca su “Aggiungi a Slack” e l’agente si installa direttamente nella tua area di lavoro, pronto per rispondere alle domande del tuo team nei canali in cui i membri lavorano già ogni giorno. Lo crei dove preferisci e il tuo agente viene visualizzato esattamente dove lavora il tuo team.

Lovable permette già a chiunque di creare un agente semplicemente descrivendolo. Ora puoi distribuire quell’agente direttamente in Slack, pronto all’uso, senza che il tuo team debba configurare nulla o imparare nuove abitudini. Perché creare qualcosa di straordinario ha senso solo se le persone lo usano davvero. Alexandre Pesant Responsabile di prodotto, Lovable

Crea utilizzando la tua piattaforma preferita di programmazione o di creazione IA

Siamo entusiasti di lanciare Aggiungi a Slack con 10 piattaforme di creazione: Hyperagent, LangChain, Lovable, n8n, NanoClaw, OpenAI, Runlayer, Skydive, Superhuman e Vercel. Collegale tramite Slack Marketplace e inizia a creare agenti direttamente nel tuo flusso di lavoro.

Hyperagent

Hyperagent è una piattaforma per creare agenti di IA che lavorano in background per trovare lead, costruire campagne e gestire le operazioni al posto tuo. Con “Aggiungi a Slack”, questi agenti si distribuiscono in pochi clic e senza alcuna migrazione di piattaforma, così il valore che creano viene visualizzato immediatamente dove tu e il tuo team lavorate già, e dove possono collaborare con te e tra di loro.

Su Hyperagent, gli agenti autonomi operano in background 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando devono fornire un aggiornamento o richiedere un’approvazione, Slack è il posto più naturale per coinvolgere le persone nel processo. Con “Aggiungi a Slack”, quella connessione è a pochi clic di distanza, così i clienti passano da un agente operativo a uno collaborativo in pochi secondi. Andrew Busse Direttore operativo, Hyperagent

Skydive

Skydive ti permette di assumere agenti di IA che si occupano di lavoro concreto nei tuoi strumenti esistenti: gestiscono ticket di sviluppo e richieste di pull, smaltiscono le code di supporto analizzando log e dati di fatturazione, e si occupano della valutazione di posta in arrivo e calendari. Con Aggiungi a Slack, installa un agente Skydive in pochi clic e inizia a lavorarci direttamente nel tuo canale Slack.

Slack è il luogo in cui si svolge effettivamente il lavoro, quindi è lì che gli agenti dovrebbero trovarsi. Aggiungi a Slack elimina l’ultimo ostacolo tra la creazione di un agente e la sua messa in funzione ed è esattamente il futuro per cui stiamo sviluppando Skydive. Marcus Cofondatore, Skydive, Skydive

LangChain

LangChain consente ai team di creare agenti con un linguaggio naturale e di distribuirli su Slack con un solo clic. Dagli assistenti esecutivi che gestiscono calendari e brief, agli agenti GTM che analizzano account e redigono comunicazioni in uscita, fino agli agenti tecnici che valutano i problemi e riassumono le richieste di pull.

Fleet semplifica la creazione di agenti attorno alle attività che i team svolgono già quotidianamente e la loro integrazione in Slack. Poiché Slack è già il luogo in cui i team si coordinano, prendono decisioni e portano avanti il lavoro, i dipendenti possono collaborare con gli agenti direttamente nel flusso di lavoro, con la sicurezza e il controllo di cui le aziende hanno bisogno per gestire gli agenti su larga scala. Brace Sproul Responsabile dell’IA applicata, LangChain

Lovable

Lovable ti permette di trasformare le idee in software usando un linguaggio naturale. Ora chiunque può creare un agente semplicemente descrivendo ciò che desidera e implementarlo direttamente su Slack con la configurazione e le autorizzazioni adeguate, in modo da poterlo utilizzare dove già lavori.

n8n

n8n è la piattaforma in cui i team creano agenti di IA personalizzati e workflow per automatizzare le attività di routine, come rispondere alle domande relative all’assistenza e alle operazioni attingendo dalla base di conoscenza, avviare su richiesta l’arricchimento dei lead o l’onboarding e pubblicare riepiloghi programmati da Linear o CRM. Con Aggiungi a Slack, connettere un agente al tuo team richiede solo un paio di clic.

Creare e pubblicare un agente di IA in n8n è semplice, ma convincere l’intero team a usarlo davvero può essere una sfida. Aggiungi a Slack risolve questo problema in un paio di clic. Basta creare l’agente in n8n, configurarlo con i flussi di lavoro e le integrazioni già in uso nella tua azienda e il tuo team potrà iniziare a interagirci su Slack. Sindhuja Jeyabal Product Manager, n8n

NanoClaw

NanoClaw è un framework open source per agenti di cui puoi fidarti: ognuno opera in modo isolato nel proprio sandbox, con memoria, skill e identità proprie. Con Aggiungi a Slack, un solo messaggio può attivare un intero team di agenti (un copywriter, uno sviluppatore, un designer) che si uniscono ai tuoi canali, assumono ruoli distinti e collaborano in un Canvas condiviso.

Vogliamo che mettere in funzione un agente su Slack richieda solo qualche clic e che creare un intero team di agenti sia altrettanto semplice. Con Aggiungi a Slack, un singolo messaggio attiva un gruppo di agenti di NanoClaw, ognuno isolato nel proprio sandbox, ognuno pronto a collaborare esattamente dove il tuo team già lavora. È così che gli agenti passano dalla fase di demo all'uso quotidiano. Gavriel Cohen creatore di NanoClaw

Runlayer

Runlayer è la piattaforma in cui le aziende creano e gestiscono agenti di IA che lavorano come veri membri del team, ognuno con la propria identità, il contesto completo e un accesso governato e verificato agli strumenti aziendali; creati per interi progetti come la valutazione delle richieste di assistenza o le indagini in regime di reperibilità. Aggiungi a Slack li distribuisce in un’area di lavoro con un solo clic, pronti per essere @taggati, contattati in MD e operativi come qualsiasi altro membro del team.

Nelle aziende più all’avanguardia sull’IA, persone e agenti lavorano fianco a fianco e Slack è il punto di partenza. “Aggiungi a Slack” permette ai nostri clienti di mettere a disposizione dell’intera azienda un intero arsenale di agenti Runlayer, ciascuno con la propria identità, le proprie autorizzazioni e il proprio registro di controllo. Con gli agenti di Runlayer si riesce a fare ancora di più in Slack. Andy Berman Cofondatore e CEO, Runlayer

Superhuman (Superhuman Go per Slack)

Superhuman Go permette ai team di creare agenti di IA personalizzati collegati alle proprie conoscenze, strumenti e workflow: da un agente di prioritizzazione che mette in evidenza i principali account, a un agente di prodotto che risponde alle domande sulla roadmap, fino a un agente di supporto che risponde istantaneamente attingendo alla documentazione aziendale. Con Aggiungi a Slack, i team interagiscono con questi agenti insieme ai propri colleghi senza dover cambiare app.

Slack condivide il nostro impegno nell’aiutare i clienti a usare l’IA per lavorare in modo più efficace. Per questo siamo entusiasti di portare gli agenti personalizzati di Superhuman Go su Slack, rendendo più semplice per le organizzazioni collaborare con l’IA accanto ai propri team, nelle conversazioni in cui il lavoro prende forma. Jessica Gates Direttrice, Partnership ISV, Superhuman

Vercel

Dopo l’anteprima al Dev Day, il framework per agenti di Vercel consente a sviluppatori e responsabili tecnici di avviare infrastrutture di produzione, monitoraggio automatizzato e bot di distribuzione in Slack in pochi minuti, permettendo loro di creare e integrare agenti specializzati direttamente nei propri workflow quotidiani.

Sei pronto a portare i tuoi agenti nel flusso di lavoro?

Nessun codice personalizzato. Niente shadow AI. Solo innovazione rapida e sicura, esattamente dove il tuo team collabora. Che tu sia un ingegnere che gestisce workflow di produzione o un responsabile delle Risorse umane che automatizza l’onboarding dei nuovi dipendenti, Aggiungi a Slack rende più semplice integrare gli agenti specializzati direttamente nelle tue conversazioni quotidiane.

Sei pronto a trasformare il modo in cui lavora il tuo team? Visita Slack Marketplace oggi stesso per scoprire i nostri partner di lancio, creare il tuo primo agente e distribuirlo nella tua area di lavoro in pochi clic.