最近的事实告诉我们，人们可以在任何地方以具有创造性和富有成效地方式开展工作，即使受到全球疫情的影响也是如此。

我们采取了弹性工作时间，重新选择了工作地点，接受了与 Zoom 的不期而遇，并在更人性化的层面认识了好久不见的同事。我们知道这种全新的工作方式是行之有效的，而且员工会期待将这种灵活的工作方式维持下去。来自“未来论坛”的研究显示，93% 的知识型工作者希望采用弹性的工作时间，而 76% 的接受调查者希望有更灵活的工作地点。

各行各业、各种规模的组织都在抓住这一时机，重塑大家的工作方式。有些组织会继续采用完全远程的工作方式，有些组织会固守办公室模式，而许多组织都会采用混合模式。但是，引领这一趋势的人，他们都有一个共同的诉求，那就是需要一个灵活且包容的数字总部，以适应随处办公的环境。

转移到数字总部并不意味着放弃办公室。 “数字为先”的重点是，让人们能够因时制宜，因地制宜地开展工作。办公室只是我们建立人际关系和营造专注工作空间的其中一种工具。有了数字总部，你可以超越物理空间和时区的限制，围绕共同的目标和优先事项，将相关团队、工具、合作伙伴和客户聚集在一起。

“我们采用了像共享文档和在线聊天这类数字通信工具，让员工能够在推进工作进度的同时灵活安排时间。” Zillow 组织运营副总裁 Meghan Reibstein

我们与同行们分享了在向完全数字总部过渡期间获得的经验及教训。 为了帮助你的公司顺利过渡，我们将最成功的小窍门整理成了“数字总部工具包”。 在这个工具包中，你可以了解到下列公司领导者的见解：

Expedia 集团

纽约时报

TIBCO

马萨诸塞湾交通局

Free Now

1-800-Flowers.com

Zillow

Up

Cookpad Inc.

“我们正专注于在 Slack 中构建适合自身需求的数字为先的解决方案，以期将简单枯燥的工作实现自动化，让我们的员工能够专注于最重要的事情——进行深度工作或者增进公司内部的关键联系。” Up 技术主管 Chris Aitchison

立即下载免费的工具包副本。这种数字为先的转变不会在一夜之间发生，它将在全球各地和不同团队中以不同面貌呈现出来。但是 Slack 的团队对我们正在构建的未来感到非常乐观，这种转变不仅会改善我们的工作方式，还会改善我们的生活方式。