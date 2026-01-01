趣聞：Slack 是 Searchable (可搜尋) Log (記錄) of All (全部) Communication (通訊) 和 Knowledge (知識庫) 的縮寫。我們在早期就意識到，將所有工作對話集中在同一處，能建立出一套無價的公司知識庫。但就像所有知識庫一樣，Slack 的矛盾在於，越是使用，反而越難找到推動工作進度所需的資訊。

為了能夠搜尋這些非結構化資料，Slack 一開始採用的是關鍵字搜尋技術，透過使用相關字詞或詞組，在資料庫中找到特定資訊。關鍵字搜尋可幫助使用者在對話、訊息及檔案中找到曾在 Slack 中分享過的資訊。搜尋列也因此成為最常用的功能之一。

隨著 Slack 擴展，納入第三方應用程式和資料，並推出 Slack Connect 支援外部對話，通訊與知識庫的可搜尋記錄大幅增加。我們意識到，Slack 的搜尋能力也必須同步進化。

AI 如何在 Slack 中強化搜尋，並進一步改善

在人工智慧 (AI) 時代，工作方式已經徹底改變；不再使用關鍵字搜尋，而是改用「提問」來尋找資訊。所謂的自然語言搜尋，是透過日常語言提出問題，而非輸入特定關鍵字或指令，這更貼近使用者的期待。使用者可以針對關於工作或主題提出具體問題，找到正在尋找的內容以及更個人化的搜尋結果。

Slack 的設計以使用者為核心；為了提供更貼近消費級產品的體驗，我們推出了語意搜尋。語意搜尋的複雜程度更加提升，能理解詞組或問題的意思，即使用詞不太正確，也能提供具有智慧的回應。舉例來說，當你在 Slack 搜尋列詢問「我們的客戶 SLA 是什麼？」，語意搜尋不僅會提供合約 SLA 的直接參考內容，還會提供關鍵的相關資訊，例如影響服務層級的最新服務中斷報告、可供比較的相關公司指標資料，或是近期可能影響客戶的預定停機公告等。

搜尋技術的下一個進化階段是企業搜尋。這項功能可以在 Slack 中安全連結你所有的企業資料應用程式；只需提出問題，就能從這些第三方應用程式中調用相關資訊並獲得答案，不需要事先在 Slack 中明確分享這些資訊。現在提出相同的問題後，會根據連結的資料和文件，提供更豐富、更貼近公司脈絡的回應。搜尋結果甚至會包含可直接在 Slack 中存取這些文件的連結。

隨著數位勞動力的興起，搜尋資訊的不再只有人類。你也可以授予 Agentforce 企業搜尋的權限，使其能夠在已連結的來源中搜尋，並直接在你的對話中分享搜尋結果。你就能運用這些資訊採取行動，包括將任務交給代理，讓你專注在策略規劃與高價值的工作上。

Slack 如何使用 AI 持續改善搜尋結果

Slack 是所有員工尋找公司知識庫的地方。確保知識庫的準確與關聯性至關重要，這能幫助員工節省時間，並更迅速地做出決策或採取行動。以下是我們持續改善搜尋結果的方式：

品質保證。我們密切監控關鍵指標與客戶意見回饋，確保 AI 搜尋品質始終維持高水準。這包括在內部團隊進行自家產品測試、先在小群組中推出對照實驗，接著擴大到更廣泛的使用者群，最後全面推出給所有客戶。產品上市後，我們持續與客戶及合作夥伴維持意見回饋循環，依需求不斷調整與改善。

指標。我們的北極星指標 (North Star) 品質指標可確保持續符合客戶期待與高標準。為了確保 Slack 能夠理解在搜尋列中提出的每個問題 (甚至進一步提升)，我們透過內部指標與使用者意見回饋，同時評估搜尋結果的效能與準確度。我們持續改善，致力於讓每次搜尋都更加直覺，讓每個答案都更加精準。

確保企業搜尋在存取所有企業資料時的安全性

我們了解你的搜尋需求不只限於 Slack 的資料，因此我們在 Slack 搜尋列中直接整合了企業搜尋功能。將所有非結構化資料集中搜尋可創造極高的效益，但我們也明白資料安全始終是最需關切的重點。

因此，我們在每個階段始終優先考量信任、安全性及合規性。Slack 的企業搜尋解決方案採用即時且需要權限的搜尋機制，能夠搜尋所有連結的企業應用程式與客戶資料來源 (例如 Salesforce 記錄)，因此可確保公司資料安全無虞。

即時搜尋是指當你在全域搜尋列輸入問題時，我們會即時查詢你的資訊。Slack 不會儲存外部搜尋結果，無須擔心。你的資料會保留在外部系統中，你在搜尋時隨時可取得最新權限和內容。如果你無法直接在連結的應用程式中存取資料，在 Slack 的搜尋中也看不到。

這項功能可讓你使用自然語言進行查詢，並獲得簡潔摘要和高度相關的搜尋結果，如同現代消費級 AI 搜尋工具所帶來的直覺體驗一樣，並且安全地應用在你所有已連結的企業資料上。

搜尋時，Slack 會從所有已連結的應用程式中尋找相關資訊，並傳送到大型語言模型 (LLM) 建立有用的回應，然後立即刪除這些資料。這項技術稱為檢索增強生成 (RAG)，是企業搜尋能夠兼具效能與可信度的關鍵。雖然我們的 AI 協助你更聰明地工作，但我們相當重視安全性：我們絕不會使用客戶資料來訓練模型，也只會顯示你有權限存取的資訊，維護你信賴的企業級安全與合規標準。

綜合以上各項優勢，企業搜尋可讓你在工作流程中尋找所需的完整脈絡資訊，提供更優異的業務成果，讓你更快速地採取行動，做出更聰明、以資料為導向的決策。

實現 S.L.A.C.K. 的承諾

面對多元的資料集，想要取得關鍵資訊並有效又有效率地完成工作，變得越來越困難。多年來，Slack 持續改善搜尋體驗來因應這項挑戰，幫助使用者在需要的時間與地點，更輕鬆地找到推動工作進度所需的精準資訊。在 AI 技術支援下，Slack 真正成為了代理時代的工作作業系統，提供對話式介面，回應與工作相關的所有問題。

準備試用企業搜尋功能了嗎？請立即聯絡我們的銷售團隊。