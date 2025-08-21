Dato curioso: Slack es el acrónimo de Searchable Log of All Communication and Knowledge (registro consultable de todas las comunicaciones y conocimientos). Desde un principio, supimos que tener todas las conversaciones del trabajo en un solo lugar crearía un corpus de conocimientos de la empresa de valor incalculable. Pero, como cualquier base de conocimientos, la paradoja de Slack es que, cuanto más lo usas, más difícil puede parecer encontrar la información que necesitas para sacar el trabajo adelante.

Para activar la búsqueda en todos esos datos no estructurados, Slack comenzó con la búsqueda por palabras clave, una técnica utilizada para localizar información específica dentro de una base de datos utilizando palabras o frases relevantes. La búsqueda por palabras clave ayudó a las personas a encontrar información en conversaciones, mensajes y archivos que se habían compartido en Slack. La barra de búsqueda se convirtió en una de nuestras funciones más utilizadas.

A medida que Slack se expandió para incluir aplicaciones de terceros y datos, y Slack Connect para conversaciones externas, el repositorio consultable de todas las comunicaciones y conocimientos creció ampliamente. Sabíamos que las capacidades de búsqueda de Slack tenían que evolucionar también.

Cómo la IA impulsa y mejora la búsqueda en Slack

En la era de la inteligencia artificial (IA), la forma en que las personas trabajan ha cambiado por completo. En vez de la búsqueda por palabras clave, las preguntas son la nueva forma de encontrar información. La búsqueda en lenguaje natural, que utiliza el lenguaje cotidiano para hacer preguntas en vez de palabras clave o comandos específicos, responde a las expectativas de las personas. Los usuarios hacen preguntas concretas sobre el trabajo o temas para encontrar lo que buscan y obtener resultados personalizados.

Slack se ha diseñado pensando en el usuario. Así que, para ofrecer una experiencia aún mejor a la que están acostumbrados, lanzamos la búsqueda semántica. La búsqueda semántica representa el siguiente nivel de complejidad en las búsquedas: comprende el significado de una frase o pregunta, incluso si no usas las palabras exactas, y te ofrece una respuesta inteligente. Por ejemplo, cuando preguntas a la barra de búsqueda de Slack: “¿Cuál es nuestro ANS para clientes?”, la búsqueda semántica ofrece algo más que referencias directas al ANS contractual. También proporciona contexto importante relacionado, como el último informe de fallos que afecta a los niveles de servicio, datos de referencia relevantes de la empresa para comparar o anuncios recientes acerca de interrupciones planificadas que podrían afectar a los clientes.

El siguiente paso en la evolución de la búsqueda es la búsqueda empresarial. La búsqueda empresarial conecta de forma segura todas tus aplicaciones de datos de la empresa en Slack para que tú solo tengas que hacer una pregunta y recibir una respuesta que sale de cualquiera de esas aplicaciones de terceros, todo ello sin necesidad de que esa información se haya compartido explícitamente en Slack. Hacer la misma pregunta hoy en día arrojaría una respuesta mucho más completa y específica para la empresa, basada en tus datos y documentos conectados. Los resultados de búsqueda hasta incluyen enlaces para acceder directamente a esos documentos en Slack.

Con el auge del trabajo digital, los humanos no son los únicos que buscan información. También puedes conceder acceso a Agentforce a la búsqueda empresarial, lo que le permite buscar entre tus fuentes conectadas y compartir los resultados directamente en tus conversaciones. Puedes basarte en esa información para tomar medidas, como delegar tareas en el agente para poder centrarte en la estrategia y el trabajo de mayor valor.

Cómo Slack utiliza la IA para mejorar continuamente los resultados de búsqueda

Slack es donde todos tus empleados pueden encontrar conocimientos de la empresa. Es fundamental que el contenido sea preciso y relevante para ayudar a las personas a ahorrar tiempo y tomar decisiones o actuar más rápido. Así es como mejoramos los resultados de búsqueda continuamente:

Control de calidad: vigilamos de cerca las métricas clave y las sugerencias de los clientes para asegurar que la búsqueda con IA mantenga una alta calidad. Esto incluye probar el producto con nuestros equipos internos, implementando primero experimentos controlados en grupos pequeños, luego en audiencias más amplias y, finalmente, lanzándolo completamente a todos los clientes. Una vez publicado, continuamos el ciclo de sugerencias con clientes y socios para ajustar y mejorar según sea necesario.

Métricas: nuestras métricas de calidad, que son como nuestra estrella polar, garantizan que estamos cumpliendo con las expectativas y altos estándares de nuestros clientes. Para asegurarnos de que Slack entienda cada pregunta formulada en la barra de búsqueda (y la mejore), medimos tanto el rendimiento como la precisión de los resultados utilizando métricas internas y comentarios de los usuarios.

Mantener la seguridad de la búsqueda empresarial en todos los datos de la empresa

Somos conscientes de que tus necesidades de búsqueda no se limitan a los datos de Slack, por lo que te ofrecemos la posibilidad de utilizar la búsqueda empresarial directamente en la barra de búsqueda de Slack. Realizar búsquedas centralizadas de todos los datos no estructurados es muy útil, pero sabemos que la seguridad de los datos es una cuestión de suma importancia.

Por eso siempre priorizamos la confianza, la seguridad y la conformidad en cada etapa. La solución de búsqueda empresarial de Slack utiliza una búsqueda en tiempo real y consciente de los permisos a través de todas tus aplicaciones empresariales conectadas y fuentes de datos del cliente, como los registros de Salesforce, por lo que los datos de la empresa se mantienen seguros.

La búsqueda en tiempo real significa que cuando escribes una pregunta en la barra de búsqueda global, consultamos la información en tiempo real. Slack no almacena tus resultados de búsqueda externos, así que no tienes por qué preocuparte. Tus datos permanecen en el sistema externo, y siempre obtendrás los permisos y el contenido más actualizados cuando realices una búsqueda. Si no puedes acceder directamente a algo en la aplicación conectada, tampoco podrás verlo en la búsqueda de Slack.

De este modo, puedes utilizar el lenguaje natural para tus consultas y recibir resúmenes concisos y resultados muy relevante; es decir, algo similar a las experiencias intuitivas que cabe esperar de las modernas herramientas de búsqueda para consumidores basadas en IA, pero ahora aplicadas de forma segura a todos los datos conectados de tu empresa.

Cuando haces una búsqueda, Slack encuentra información relevante en todas tus aplicaciones conectadas, la envía al modelo extenso de lenguaje (LLM) para crear una respuesta útil y, después, olvida inmediatamente esos datos. Esta técnica se denomina generación aumentada por recuperación (RAG) y es lo que hace que la búsqueda empresarial sea tan eficaz y fiable. Además, nuestra IA no solo te ayuda a trabajar de forma más inteligente, sino también más segura, pues nos tomamos en serio la seguridad: nunca entrenamos nuestros modelos con datos de clientes y solo mostramos la información a la que puedes acceder de forma autorizada, con lo que mantenemos los estándares de seguridad y cumplimiento normativo de nivel empresarial en los que confías.

En resumen, la búsqueda empresarial te permite obtener mejores resultados empresariales, como encontrar todo el contexto que necesitas, justo en el flujo de trabajo, para que puedas actuar más rápido y tomar decisiones más inteligentes basadas en datos.

Cumplimos la promesa de S.L.A.C.K.

Encontrar información esencial para realizar el trabajo de forma eficaz y eficiente es cada vez más difícil debido a la existencia de un conjunto de datos dispares. A lo largo de los años, Slack ha desarrollado su experiencia de búsqueda para hacer frente a este reto y facilitar la búsqueda de la información precisa que se requiere para sacar adelante el trabajo cuando y donde se necesite. Slack, con tecnología de IA, es el sistema operativo de trabajo definitivo para la era de los agentes, ya que ofrece una única interfaz de conversación para todas las preguntas relacionadas con el trabajo.

¿Quieres probar la búsqueda empresarial? Contacta con nuestro equipo de ventas hoy mismo.