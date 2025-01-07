趣闻：Slack 是一个首字母缩写词，代表 Searchable（可搜索的）Log（日志），记录 All（所有）Communication（沟通）与 Knowledge（知识）。我们很早就意识到，如果将所有工作对话集中在一个地方，就能建立一个弥足珍贵的公司知识库。然而，与所有知识库一样，Slack 存在一个矛盾：你使用得越频繁，反而越难找到推进工作所需的信息。

为了实现对所有非结构化数据的搜索，Slack 最初推出了关键字搜索技术，即通过相关字词或短语在数据库中查找特定信息。关键字搜索帮助用户在 Slack 的对话记录、消息和共享文件中查找信息，使得搜索栏成为我们最常用的功能之一。

随着 Slack 扩展到包含第三方应用和数据，以及用于外部对话的 Slack Connect，可搜索的沟通与知识日志也显著增长。我们深知 Slack 的搜索功能也必须与时俱进。

AI 如何驱动 Slack 的搜索功能并使其更加出色

在人工智能 (AI) 时代，人们的工作方式已经彻底改变；提问取代关键字搜索，成为查找信息的新方式。自然语言搜索使用日常用语（而非特定的关键字或命令）提问，满足用户需求。用户只需针对工作或话题提出具体问题，即可获得所需信息和个性化搜索结果。

Slack 在设计时始终考虑用户需求，因此，为进一步提升消费者级别的体验，我们推出了语义搜索功能。语义搜索是更高级的搜索方式，能理解短语或问题的含义，即使你使用的字词不准确，也能给出智能化的回复。例如，当你在 Slack 搜索栏中输入“我们的客户 SLA 是什么？”时，语义搜索不仅提供对合同 SLA 的直接引用，还能提供重要的关联信息，例如影响服务水平的最新故障报告、可供对比的相关公司基准数据，或者最近可能影响客户服务的预期宕机维护公告。

搜索功能的下一个演进阶段是企业搜索。企业搜索可安全地关联 Slack 中的所有企业数据应用；因此，你只需要提出问题，即可获得从任何第三方应用中提取的答案，而无需在 Slack 中清楚明确地共享这些信息。如今，提出相同的问题，依托你关联的数据和文档，会得到内容更丰富、更贴合公司实际情况的回复。搜索结果甚至包含可直接在 Slack 中访问这些文档的链接。

随着数字劳动力的兴起，搜索信息的不再只有人类。你也可以为 Agentforce 授予企业搜索访问权限，使其能够在关联的数据来源中进行搜索，并直接在对话中分享搜索结果。你可以利用这些信息采取行动，包括将任务转交给代理，而自己则专注于战略规划和高价值工作。

Slack 如何利用 AI 持续改进搜索结果

Slack 是所有员工查找公司知识的地方。当务之急是确保知识的准确性和相关性，帮助员工节省时间并更快地做出决策或采取行动。以下是我们持续改进搜索结果的方式：

质量保障。 我们密切监控关键指标和客户反馈，确保 AI 搜索的质量始终保持在高水平。其中包括在内部团队中进行“自我试用”，首先在小范围内进行受控实验，然后逐步扩大测试群体，最终向所有客户正式发布。功能上线后，我们会继续与客户和合作伙伴进行反馈循环，按需持续完善和改进。

指标。 我们的“北极星”质量指标可确保我们始终满足客户的期望和高标准。为了确保 Slack 理解搜索栏中输入的每一个问题（并不断提升理解能力），我们通过内部指标和用户反馈来评估搜索结果的质量和准确度。同时，我们持续改进，力求让每一次搜索都直观流畅、每个回答都精准到位。

确保企业搜索在所有企业数据中的安全性

我们深知你的搜索需求不会止于 Slack 数据，因此我们直接在 Slack 搜索栏中提供了企业搜索功能。集中搜索所有非结构化数据的功能非常强大，但我们也知道，数据安全才是重中之重。

正因如此，我们始终将信任、安全与合规性放在每个环节的首位。Slack 的企业搜索解决方案可在所有关联业务应用和 Salesforce 记录等客户数据源中进行实时、基于权限感知的搜索，从而确保公司数据的安全。

实时搜索意味着当你在全局搜索栏中输入问题时，系统会实时查询你的信息。Slack 不会存储你的外部搜索结果，该机制使得你高枕无忧。你的数据将保留在外部系统中，搜索时你将始终获得最新的权限和内容。如果你无法直接访问已关联应用中的某些内容，则同样无法通过 Slack 搜索查看该信息。

借助该功能，你可以使用自然语言进行查询，并获得简明的摘要和高度相关的结果，类似于你期望从现代 AI 驱动的消费者搜索工具中获得的直观体验，但现在可以安全地应用于所有已关联的企业数据。

当你搜索时，Slack 会在所有已关联应用中检索相关信息，将其发送至大型语言模型 (LLM) 生成有效回复，然后立即遗忘这些数据。这项技术称为检索增强生成 (RAG)，正是企业搜索功能强大且可靠的核心所在。在 AI 帮助你更智能地工作的同时，我们也非常重视安全问题：绝不使用客户数据训练模型，仅呈现你有权访问的信息，恪守你信赖的企业级安全与合规标准。

综上所述，企业搜索可让你交付更好的业务成果，例如直接在工作流程中找到所需的所有背景信息，从而可以更快地采取行动并做出更明智的数据驱动型决策。

兑现 S.L.A.C.K. 的承诺

在数据集分散的情况下，获取关键信息来高效完成工作变得越来越困难。为了应对该挑战，多年来，Slack 不断改进其搜索体验，使用户随时随地更轻松地找到推动工作所需的精准信息。借助 AI 技术，Slack 已然成为代理时代的工作操作系统，通过对话式界面为你解答所有工作相关问题。

准备好尝试企业搜索了吗？现在就联系我们的销售团队。