Interessanter Fakt: Slack ist ein Akronym für Searchable Log of All Communication and Knowledge (durchsuchbares Protokoll aller Kommunikation und allen Wissens). Von Anfang an haben wir erkannt, dass alle Arbeitsgespräche an einem Ort zu haben, eine wertvolle Sammlung an Unternehmenswissen schaffen würde. Aber wie bei jeder Wissensdatenbank besteht das Paradoxon von Slack darin, dass es, wenn du Slack häufig verwendest, umso schwieriger erscheinen kann, die Informationen zu finden, die du brauchst, um deine Arbeit voranzubringen.

Um die Suche in all diesen unstrukturierten Daten zu ermöglichen, hat Slack die Keyword-Suche eingeführt, eine Technik, die verwendet wird, um spezifische Informationen innerhalb einer Datenbank mithilfe relevanter Wörter oder Phrasen zu finden. Die Keyword-Suche hat allen geholfen, Informationen in Gesprächen, Nachrichten und Dateien zu finden, die in Slack geteilt wurden. Die Suchleiste hat sich zu einer unserer am häufigsten genutzten Funktionen entwickelt.

Als Slack erweitert wurde, um Apps von Drittanbietern und Daten sowie Slack Connect für externe Unterhaltungen einzuschließen, wuchs das durchsuchbare Protokoll der Kommunikation und des Wissens erheblich. Uns war klar, dass sich auch die Suchfunktionen von Slack weiterentwickeln mussten.

Wie KI die Suche in Slack antreibt – und verbessert

Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) hat sich unsere Arbeitsweise völlig verändert; anstelle der Keyword-Suche sind Fragen die neue Art, Informationen zu finden. Benutzer:innen erwarten die Suche in natürlicher Sprache, bei der alltägliche Sprache verwendet wird, um Fragen zu stellen statt spezifischer Keywords oder Befehle. Sie stellen spezifische Fragen zu Arbeit oder Themen, um das zu finden, wonach sie suchen, und erhalten personalisierte Ergebnisse.

Slack ist auf die Benutzer:innen ausgerichtet, und um die Erfahrung auf Verbraucherebene noch weiter zu verbessern, haben wir die semantische Suche eingeführt. Die semantische Suche ist die nächste Ebene der Suchkomplexität, die die Bedeutung der Phrase oder Frage versteht, selbst wenn du nicht die richtigen Wörter verwendest, und dir eine intelligente Antwort gibt. Wenn du beispielsweise die Slack-Suchleiste fragst: „Was ist unser Kunden-SLA?", liefert die semantische Suche mehr als nur direkte Verweise auf den vertraglichen SLA. Sie bietet auch wichtige verwandte Kontexte, wie den neuesten Ausfallbericht, der sich auf die Servicelevel auswirkt, relevante Unternehmensvergleichsdaten oder aktuelle Ankündigungen zu geplanten Ausfallzeiten, die Kund:innen beeinflussen könnten.

Der nächste Schritt in der Entwicklung der Suche ist die Enterprise-Suche. Die Enterprise-Suche verknüpft sicher alle deine Enterprise-Datenanwendungen in Slack, sodass du nur eine Frage stellen musst und eine Antwort erhältst, die aus jeder dieser Apps von Drittanbietern stammt – ohne dass diese Informationen explizit in Slack geteilt werden müssen. Wenn du heute dieselbe Frage stellst, erhältst du eine deutlich umfangreichere, unternehmensspezifischere Antwort, die von deinen vernetzten Daten und Dokumenten beeinflusst wird. Die Suchergebnisse enthalten sogar Links, um direkt in Slack auf diese Dokumente zuzugreifen.

Mit dem Aufkommen digitaler Arbeitskräfte sind es nicht nur Menschen, die nach Informationen suchen. Du kannst Agentforce auch Zugriff auf die Enterprise-Suche geben und es digitalen Agenten ermöglichen, über deine vernetzten Quellen hinweg zu suchen und diese Ergebnisse direkt in deinen Unterhaltungen zu teilen. Du kannst diese Informationen nutzen, um Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Übergabe von Aufgaben an den Agenten, während du dich auf Strategie und hochwertige Arbeit konzentrierst.

Wie Slack KI einsetzt, um Suchergebnisse kontinuierlich zu verbessern

Slack ist der Ort, an dem all deine Mitarbeitenden Unternehmenswissen finden können. Es ist unerlässlich, dass dieses Wissen genau und relevant ist, damit alle Zeit sparen und schneller Entscheidungen treffen oder Maßnahmen ergreifen können. Und so verbessern wir kontinuierlich die Suchergebnisse:

Qualitätssicherung: Wir überwachen wichtige Kennzahlen und Kund:innen-Feedback genau, um eine hohe KI-Suchqualität zu gewährleisten. Dazu gehört das „Dogfooding” (also das interne Testen) innerhalb unserer internen Teams, die Durchführung kontrollierter Experimente zunächst in kleinen Gruppen und dann in größeren Zielgruppen, und schließlich die vollständige Freigabe für alle Kund:innen. Nach der Veröffentlichung setzen wir den Feedback-Zyklus mit Kund:innen und Partner:innen fort, um bei Bedarf Verfeinerungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Metriken: Unsere wichtigsten Qualitätsmetriken stellen sicher, dass wir die Erwartungen und hohen Standards unserer Kund:innen erfüllen. Um sicherzustellen, dass Slack jede Frage in der Suchleiste versteht (und darin immer besser wird), messen wir sowohl die Leistung als auch die Genauigkeit der Ergebnisse anhand interner Metriken und Benutzer:innen-Feedback. Und wir nehmen kontinuierlich Verbesserungen vor, damit sich jede Suche intuitiv anfühlt und jede Antwort zielgenau ist.

Sichere Enterprise-Suche über alle deine Unternehmensdaten hinweg

Wir wissen, dass deine Suchbedürfnisse nicht bei Slack-Daten enden, und wir haben mit der Enterprise-Suche direkt in der Slack-Suchleiste für dich vorgesorgt. Alle unstrukturierten Daten zentral durchsuchbar zu machen, ist unglaublich effektiv, aber wir wissen, dass Datensicherheit höchste Priorität hat.

Deshalb priorisieren wir in jeder Phase Vertrauen, Sicherheit und Compliance. Die Enterprise-Suche von Slack verwendet eine Echtzeit-Suche mit Berechtigungsabfrage über alle deine verknüpften Business-Apps und Kundendatenquellen hinweg, wie z. B. Salesforce-Datensätze, sodass Unternehmensdaten sicher bleiben.

Echtzeit-Suche bedeutet, dass wir deine Informationen in Echtzeit abfragen, wenn du deine Frage in die globale Suchleiste eingibst. Slack speichert deine externen Suchergebnisse nicht, was bedeutet, dass du beruhigt sein kannst. Deine Daten bleiben im externen System, und du erhältst bei der Suche immer die aktuellsten Berechtigungen und Inhalte. Wenn du nicht direkt in der verknüpften App auf etwas zugreifen kannst, wirst du es auch in der Slack-Suche nicht sehen können.

Dies ermöglicht es dir, natürliche Sprache für deine Abfragen zu verwenden und prägnante Zusammenfassungen sowie hochrelevante Ergebnisse zu erhalten – ähnlich den intuitiven Erlebnissen, die du von modernen KI-gestützten Consumer-Such-Tools erwartest – jetzt aber sicher auf alle deine vernetzten Unternehmensdaten angewendet.

Wenn du suchst, findet Slack relevante Informationen in all deinen verknüpften Apps, sendet sie an das Large Language Model (LLM), um eine hilfreiche Antwort zu erstellen, und vergisst diese Daten dann sofort wieder. Diese Technik wird als Retrieval-Augmented Generation (RAG) bezeichnet und macht die Enterprise-Suche sowohl effektiv als auch vertrauenswürdig. Und während unsere KI dir hilft, intelligenter zu arbeiten, nehmen wir Sicherheit ernst: Wir trainieren unsere Modelle nie mit Kundendaten und zeigen nur Informationen an, auf die du zugriffsberechtigt bist, wobei wir unsere vertrauenswürdigen Sicherheits- und Compliance-Standards auf Enterprise-Ebene einhalten.

Wenn du all das zusammen nimmst, ermöglicht es dir die Enterprise-Suche, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, wie zum Beispiel das Auffinden aller relevanten Informationen direkt im Arbeitsablauf, sodass du schneller handeln und intelligentere, datenbasierte Entscheidungen treffen kannst.

Das Versprechen von S.L.A.C.K. einlösen

Das Finden wichtiger Informationen, um deine Arbeit effektiv und effizient zu erledigen, wird mit einem heterogenen Datensatz zunehmend schwieriger. Im Laufe der Jahre hat Slack seine Suchfunktion weiterentwickelt, um diese Herausforderung anzugehen und es für alle einfacher zu machen, die genauen Informationen zu finden, die sie benötigen, um ihre Arbeit voranzutreiben – wann und wo sie sie brauchen. Mit KI ist Slack wirklich das optimale Betriebssystem für die Arbeit in der agentischen Ära und bietet eine dialogbasierte Schnittstelle für all deine arbeitsbezogenen Fragen.

Möchtest du die Enterprise-Suche ausprobieren? Kontaktiere noch heute unser Vertriebsteam.