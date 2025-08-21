Slack est l'acronyme de Searchable Log of All Communication and Knowledge (journal consultable de toutes les communications et connaissances). Très tôt, nous avons compris que la centralisation de toutes les conversations de l’entreprise créerait un corpus inestimable de savoirs. Mais comme pour toute base de connaissances, le paradoxe de Slack est que plus vous l'utilisez, plus il peut sembler difficile de trouver les informations dont vous avez besoin pour progresser dans votre travail.

Pour qu’il soit possible à l’utilisateur de chercher dans toutes ces données non structurées, Slack a commencé par proposer une recherche par mot-clé, une technique utilisée pour localiser des informations spécifiques dans une base de données en utilisant des phrases ou des mots pertinents. La recherche par mot-clé a aidé les utilisateurs à trouver des informations dans les conversations, les messages et les fichiers qui avaient été partagés dans Slack. La barre de recherche est devenue dès lors l'une de nos fonctionnalités les plus utilisées.

Progressivement, le journal consultable des communications et des connaissances s'est considérablement enrichi parallèlement à l’expansion de Slack pour inclure des applications tierces et des données, ainsi que Slack Connect pour les conversations externes. Dès lors, nous savions que les capacités de recherche de Slack devaient également évoluer.

Comment l'IA alimente (et améliore) la recherche dans Slack

À l’ère de l'intelligence artificielle (IA), les méthodes de travail ont complètement changé. La recherche par mots-clés a cédé la place aux questions, qui sont devenues le nouveau moyen de trouver des informations. La recherche basée sur le langage naturel plutôt que sur des mots-clés ou des commandes spécifiques répond aux attentes des utilisateurs. Ceux-ci posent des questions précises sur leur travail ou sur des sujets pour trouver ce qu'ils cherchent et obtenir des résultats personnalisés.

Slack est conçu pour l'utilisateur. Ainsi, afin d’offrir une expérience encore plus proche de celle d'un produit grand public, nous avons lancé la recherche sémantique. D’un niveau de complexité supérieur, celle-ci comprend le sens de la phrase ou de la question posée même si vous n'utilisez pas les bons mots, et fournit une réponse intelligente. Par exemple, lorsque vous demandez à la barre de recherche Slack : « Quel est notre SLA client ? », la recherche sémantique fournit plus que de simples références directes au SLA contractuel. Elle apporte également un contexte connexe crucial, comme le dernier rapport de panne affectant les niveaux de service, les données de référence pertinentes de l'entreprise à des fins de comparaison, ou les annonces récentes concernant des interruptions planifiées qui pourraient affecter les clients.

La dernière étape dans l’évolution de la recherche est la recherche d'entreprise. Celle-ci connecte de manière sécurisée toutes vos applications de données d'entreprise dans Slack. Ainsi, il vous suffit de poser une question pour obtenir une réponse qui puise dans n'importe laquelle de ces applications tierces, sans que ces informations n'aient besoin d’être explicitement partagées dans Slack. Poser une question aujourd'hui donne une réponse nettement plus riche et spécifique à l'entreprise, enrichie de vos données et documents connectés. Les résultats de recherche incluent même des liens pour accéder directement à ces documents dans Slack.

Avec l'essor du travail numérique, les humains ne sont plus les seuls à rechercher des informations. Vous pouvez également donner à Agentforce l'accès à la recherche d'entreprise, lui permettant ainsi d'effectuer des recherches dans vos sources connectées et de partager ces résultats directement dans vos conversations. Vous pouvez utiliser ces informations pour agir, notamment en confiant des tâches à l'agent, tandis que vous vous concentrez sur la stratégie et le travail à haute valeur ajoutée.

Comment Slack utilise l'IA pour améliorer continuellement les résultats de recherche

Slack est l'endroit où tous vos collaborateurs peuvent trouver les connaissances de l'entreprise. Il est impératif que ces connaissances soient précises et pertinentes, aidant les personnes à gagner du temps et à prendre des décisions ou à agir plus rapidement. Voici comment nous améliorons continuellement les résultats de recherche :

Assurance qualité. Nous surveillons de près les indicateurs clés et les retours des clients pour garantir que la qualité de la recherche par IA reste élevée. Cela inclut le « dogfooding » au sein de nos équipes internes, le déploiement d'expériences contrôlées d'abord auprès de petits groupes puis de publics plus larges, et enfin la diffusion complète à tous les clients. Une fois que la publication a eu lieu, nous poursuivons le cycle de retours avec les clients et les partenaires pour affiner et améliorer selon les besoins.

Indicateurs. Nos indicateurs phares de qualité garantissent que nous répondons aux attentes et aux normes élevées de nos clients. Pour s'assurer que Slack comprend chaque question posée dans la barre de recherche (et s'améliore constamment), nous mesurons à la fois la performance et la précision des résultats en utilisant des indicateurs internes et les retours des utilisateurs. Et nous apportons continuellement des améliorations pour que chaque recherche soit intuitive et chaque réponse pertinente.

Sécuriser la recherche d'entreprise à travers toutes vos données d'entreprise

Nous savons que vos besoins de recherche ne se limitent pas aux données Slack, c’est pourquoi nous proposons la recherche d'entreprise directement dans la barre de recherche Slack. Centraliser la recherche de toutes les données non structurées est une fonctionnalité extrêmement puissante. Néanmoins, nous savons que la sécurité des données est cruciale.

C'est pourquoi la confiance, la sécurité et la conformité sont primordiales pour nous, à chaque étape. La solution de recherche d'entreprise de Slack utilise une recherche en temps réel, en accord avec les autorisations, à travers toutes vos applications métier connectées et vos sources de données clients, comme les enregistrements Salesforce, afin que les données de l'entreprise restent sécurisées.

La recherche en temps réel signifie que lorsque vous tapez votre question dans la barre de recherche globale, nous interrogeons vos informations en temps réel. Slack ne stocke pas vos résultats de recherche externes, ce qui signifie que vous pouvez être tranquille. Vos données restent dans le système externe, et vous obtiendrez toujours les autorisations et le contenu les plus à jour lorsque vous effectuez une recherche. Si vous ne pouvez pas accéder à quelque chose directement dans l'application connectée, vous ne pourrez pas non plus le voir dans la recherche de Slack.

Cela vous permet d'utiliser un langage naturel pour vos requêtes et de recevoir des résumés concis et des résultats très pertinents – similaires aux expériences intuitives attendues des outils de recherche modernes basés sur l'IA – mais désormais appliqués de manière sécurisée à toutes vos données d'entreprise connectées.

Lorsque vous effectuez une recherche, Slack trouve des informations pertinentes dans toutes vos applications connectées, les envoie au grand modèle de langage (LLM) pour créer une réponse pertinente, puis oublie immédiatement ces données. Cette technique s'appelle la génération augmentée de récupération (RAG), et c'est ce qui rend la recherche d'entreprise à la fois puissante et fiable. Et bien que notre IA vous aide à travailler plus intelligemment, la sécurité est primordiale pour nous : nous n'entraînons jamais nos modèles sur les données des clients et ne présentons que les informations auxquelles vous êtes autorisé à accéder. Nous maintenons ainsi nos normes de sécurité et de conformité de niveau entreprise, dans lesquelles vous avez confiance.

En combinant tous ces éléments, la recherche d'entreprise vous permet d'augmenter votre efficacité commerciale, comme trouver tout le contexte dont vous avez besoin directement dans le flux de travail, afin d'agir plus rapidement et de prendre des décisions plus éclairées, basées sur les données.

Tenir la promesse de S.L.A.C.K.

Il est de plus en plus difficile de trouver les informations nécessaires pour effectuer le travail de manière efficace avec un ensemble de données disparates. Au fil des ans, Slack a fait évoluer la recherche sur sa plateforme pour relever ce défi et faciliter la recherche des informations précises dont les utilisateurs ont besoin pour avancer dans leur travail, quand et où ils en ont besoin. Propulsé par l'IA, Slack est le système d'exploitation professionnel à l'ère des agents IA, offrant une interface conversationnelle pour toutes vos questions liées au travail.

Prêt à essayer la recherche d'entreprise ? Contactez notre équipe commerciale dès aujourd'hui.