Uma curiosidade: Slack é um acrônimo para Searchable Log of All Communication and Knowledge (Registro pesquisável de toda a comunicação e conhecimento). Desde o início, entendemos que reunir todas as conversas de trabalho em um só lugar formaria um corpus inestimável de conhecimento da empresa. Mas, como acontece com qualquer base de conhecimento, o paradoxo do Slack é este: quanto mais ele é usado, mais difícil pode ser encontrar as informações necessárias para avançar no trabalho.

Para tornar possível a pesquisa em meio a todos esses dados não estruturados, o Slack começou com a pesquisa por palavras-chave, uma técnica utilizada para localizar informações específicas em um banco de dados usando palavras ou expressões relevantes. Essa abordagem ajudou as pessoas a encontrar conteúdos em conversas, mensagens e arquivos compartilhados no Slack. A barra de pesquisa acabou se tornando um dos recursos mais utilizados da plataforma.

À medida que o Slack passou a incluir dados e apps de terceiros, além do Slack Connect para conversas externas, o registro pesquisável de comunicação e conhecimento cresceu significativamente. Sabíamos que os recursos de pesquisa do Slack também precisavam evoluir.

Como a IA potencializa a pesquisa no Slack — e a aprimora

Na era da inteligência artificial (IA), a forma como as pessoas trabalham mudou completamente. Em vez da tradicional pesquisa por palavras-chave, as perguntas passaram a ser a nova maneira de encontrar informações. A pesquisa de linguagem natural, que usa a linguagem cotidiana para fazer perguntas em vez de palavras-chave ou comandos específicos, atende melhor às expectativas dos usuários. Eles fazem perguntas específicas sobre o trabalho ou algum assunto para encontrar exatamente o que procuram e obter resultados personalizados.

O Slack foi projetado com foco no usuário e, para aprimorar ainda mais essa experiência, lançamos a pesquisa semântica. A pesquisa semântica é a próxima camada de complexidade da pesquisa, que entende o significado das frases ou das perguntas, mesmo quando as palavras exatas não são usadas, e oferece respostas inteligentes. Por exemplo, ao digitar na barra de pesquisa do Slack “Qual é o SLA do nosso cliente?”, a pesquisa semântica vai além das referências diretas ao contrato de SLA. Ela também apresenta um contexto essencial, como o último relatório de interrupção que impactou os níveis de serviço, dados de referência relevantes para comparação ou comunicados recentes sobre períodos de inatividade planejada que podem afetar os clientes.

O próximo passo na evolução da pesquisa é a pesquisa empresarial. Ela conecta com segurança todos os seus apps de dados empresariais no Slack. Assim, basta fazer uma pergunta para receber uma resposta que usa informações desses apps de terceiros, sem que elas precisem ser compartilhadas explicitamente no Slack. Hoje, fazer a mesma pergunta geraria uma resposta muito mais rica e específica para a sua empresa, baseada nos seus dados e documentos conectados. Os resultados da pesquisa ainda incluem links que permitem acessar esses documentos diretamente no Slack.

Com o aumento do trabalho digital, os seres humanos não são os únicos em busca de informações. Você também pode permitir que o Agentforce acesse a pesquisa empresarial, dando a ele a capacidade de pesquisar suas fontes conectadas e compartilhar os resultados diretamente nas conversas. Assim, é possível usar essas informações para agir, incluindo delegar tarefas ao agente, enquanto você se concentra na estratégia e nas atividades de maior valor.

Como o Slack usa IA para melhorar continuamente os resultados da pesquisa

O Slack é onde todos os seus funcionários encontram o conhecimento da empresa. É fundamental que esse conhecimento seja preciso e relevante, ajudando as pessoas a economizar tempo e a tomar decisões ou agir com mais rapidez. Confira como estamos melhorando continuamente os resultados da pesquisa:

Garantia de qualidade. Monitoramos de perto as principais métricas e o feedback dos clientes para garantir que a qualidade da pesquisa com IA permaneça alta. Isso inclui a realização de testes internos, a implementação de experimentos controlados, inicialmente em grupos pequenos e depois em públicos maiores, e finalmente a liberação total para todos os clientes. Após o lançamento, mantemos um ciclo contínuo de feedback com clientes e parceiros para refinar e aprimorar o sistema conforme necessário.

Métricas. Nossas principais métricas de qualidade garantem que estamos atendendo às expectativas e aos altos padrões dos nossos clientes. Para garantir que o Slack entenda cada pergunta feita na barra de pesquisa (e melhore continuamente nesse aspecto), medimos o desempenho e a precisão dos resultados por meio de métricas internas e do feedback dos usuários. Além disso, realizamos melhorias constantes para que as pesquisas sejam cada vez mais intuitivas e as respostas, sempre corretas.

Mantendo a segurança da pesquisa empresarial em todos os dados da sua empresa

Sabemos que suas necessidades de pesquisa vão além dos dados do Slack. Por isso, oferecemos a pesquisa empresarial diretamente na barra de pesquisa do Slack. Tornar todos os dados não estruturados pesquisáveis de forma centralizada é incrivelmente poderoso, mas sabemos que a segurança dos dados é uma prioridade.

Por isso, priorizamos a confiança, a segurança e a conformidade em todas as etapas. A pesquisa empresarial do Slack realiza pesquisas em tempo real, com reconhecimento de permissões, em todos os apps comerciais conectados e fontes de dados dos clientes, como os registros do Salesforce, garantindo a segurança das informações da empresa.

A pesquisa em tempo real significa que, quando você digita sua pergunta na barra de pesquisa global, nós consultamos suas informações em tempo real. O Slack não armazena os resultados de pesquisas externas, o que garante mais segurança. Seus dados permanecem no sistema externo, e você sempre terá acesso às permissões e ao conteúdo mais atualizados durante a pesquisa. Se você não tiver acesso direto a algum conteúdo no app conectado, também não poderá vê-lo na pesquisa do Slack.

Isso permite o uso de linguagem natural nas consultas e oferece resumos concisos e resultados altamente relevantes, semelhantes às experiências intuitivas que você espera das ferramentas modernas de pesquisa com IA voltadas ao consumidor, mas agora aplicadas com segurança a todos os dados corporativos conectados.

Quando você faz uma pesquisa, o Slack encontra informações relevantes em todos os seus apps conectados, envia-as para o grande modelo de linguagem (LLM) para gerar uma resposta útil e, em seguida, descarta imediatamente essas informações. Essa técnica, chamada de geração aumentada de recuperação (RAG), é o que torna a pesquisa empresarial tão poderosa e confiável. E, embora nossa IA ajude você a trabalhar de forma mais inteligente, a segurança continua sendo prioridade: nunca treinamos nossos modelos com dados de clientes e só apresentamos informações que você tem autorização para acessar, mantendo nossos padrões de segurança e conformidade de nível empresarial nos quais você confia.

Juntando tudo isso, a pesquisa empresarial permite alcançar melhores resultados para os negócios, reunindo todo o contexto necessário diretamente no fluxo de trabalho. Isso ajuda você a agir com mais rapidez e a tomar decisões mais inteligentes, orientadas por dados.

Cumprindo a promessa do S.L.A.C.K.

Encontrar informações essenciais para realizar o trabalho de forma eficaz e eficiente torna-se cada vez mais difícil diante de conjuntos de dados desconectados. Ao longo dos anos, o Slack evoluiu a experiência de pesquisa para enfrentar esse desafio e facilitar o acesso às informações exatas de que as pessoas precisam para impulsionar o trabalho, no momento e no lugar certos. Otimizado pela IA, o Slack é, de fato, o sistema operacional de trabalho na era dos agentes, oferecendo uma interface conversacional para todas as perguntas relacionadas ao trabalho.

Tudo pronto para experimentar a pesquisa empresarial? Entre em contato com a nossa equipe de vendas hoje mesmo.