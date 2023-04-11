Unternehmen erleben derzeit große Veränderungen. Neue Technologien und innovative Tools revolutionieren den Arbeitsalltag

immer wieder aufs Neue. In Transformationsphasen fragen Mitarbeitende sich

jedoch häufig, was von ihnen erwartet wird und welche neuen Rollen sie in

digitalen Prozessen eigentlich einnehmen sollen. Vor allem

Teammitglieder, die ortsunabhängig zusammenarbeiten, wünschen sich von

Führungskräften Orientierung . Wir präsentieren dir sechs Führungstechniken, mit denen du deinen Mitarbeitenden einen persönlichen Sinn vermittelst und Unternehmensziele vorantreibst.

Erfolg beginnt mit effektiver Führung: In einer Welt, in der Kommunikation und Zusammenarbeit immer komplexer werden, sind moderne Führungstechniken unverzichtbar, um Teams auf Kurs zu halten. Dieser Artikel zeigt dir, wie du mit 6 bewährten Methoden, darunter Management by Objectives und Management by Motivation, deine Ziele erreichst, Prozesse optimierst und gleichzeitig dein Team motivierst. Entdecke, wie innovative Ansätze und Tools wie Slack dir dabei helfen, dein Unternehmen zukunftssicher aufzustellen und nachhaltigen Erfolg zu sichern.

Was sind Führungstechniken und warum sind sie wichtig?

Führungstechniken sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Teamarbeit und effektiven Projektumsetzung. Sie helfen dir, klare Strukturen zu schaffen, die Zusammenarbeit zu fördern und deine Ziele effizient zu erreichen. In diesem Abschnitt erfährst du, was Führungstechniken ausmacht, woher das Konzept „Management by“ stammt und welche Vorteile es deinem Team und deinen Projekten bietet.

Definition und Ursprung des „Management by“-Konzepts

Führungstechniken sind systematische Ansätze, die dir dabei helfen, Teams effektiv zu leiten und gemeinsame Ziele zu erreichen. Das Konzept „Management by“ entstand in den 1950er-Jahren und wurde vor allem durch Peter Drucker geprägt. Ziel war es, Führungskräften eine strukturierte Methode zu geben, um Verantwortung zu delegieren und den Fokus auf Ergebnisse statt auf Prozesse zu legen. Von „Management by Objectives“ (Führen durch Zielvereinbarung) bis hin zu „Management by Motivation“ (Führen durch Anreize) bieten diese Techniken dir eine Vielzahl an Werkzeugen, um deine Mitarbeitenden zu unterstützen und die Produktivität deines Unternehmens zu steigern.

Vorteile moderner Führungstechniken für Teams und Projekte

Moderne Führungstechniken sind ein unverzichtbarer Bestandteil erfolgreicher Zusammenarbeit. Sie ermöglichen es dir, klare Strukturen zu schaffen, die Kommunikation zu verbessern und die Motivation im Team zu fördern. Durch Techniken wie „Management by Delegation“ kannst du Verantwortung gezielt übertragen und das Vertrauen deiner Mitarbeitenden stärken. Gleichzeitig helfen Ansätze wie „Management by Exception“ dir, deine Energie auf kritische Entscheidungen zu konzentrieren, ohne dich in Details zu verlieren.

Der Einsatz dieser Methoden sorgt dafür, dass Projekte effizienter umgesetzt werden, weil alle Beteiligten wissen, was von ihnen erwartet wird. Mit Tools wie Slack kannst du diese Techniken noch besser in deinen Arbeitsalltag integrieren, indem du Kommunikation, Feedback und Fortschrittskontrolle zentralisierst. So legst du den Grundstein für ein erfolgreiches und motiviertes Team.

Die 6 wichtigsten Führungstechniken im Überblick

Moderne Führungstechniken sind der Schlüssel, um deine Teams effizient zu leiten und gemeinsame Ziele zu erreichen. Jede Methode bietet spezifische Vorteile, die dir helfen, Strukturen zu schaffen, Motivation zu fördern und Herausforderungen zu meistern. Im Folgenden erfährst du, wie du mit diesen sechs bewährten Ansätzen deinen Führungsstil optimierst und wie Tools wie Slack dich dabei unterstützen können.

1. Management by Objectives (Führen durch Zielvereinbarung)

„Management by Objectives“ (MbO) ist eine der bekanntesten und bewährtesten Führungstechniken. Sie basiert darauf, klare, gemeinsam vereinbarte Ziele zu setzen, die sowohl die individuellen Fähigkeiten deiner Mitarbeitenden als auch die übergeordneten Unternehmensziele berücksichtigen. Durch diese Methode schaffst du nicht nur Orientierung, sondern motivierst dein Team, sich aktiv an der Zielerreichung zu beteiligen. Entscheidend ist, dass die Ziele spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden (SMART) formuliert sind. Regelmäßige Überprüfungen sorgen dafür, dass Fortschritte sichtbar werden und bei Bedarf Anpassungen vorgenommen werden können, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

Slack kann dich dabei unterstützen, deine Ziele strukturiert zu verfolgen. Du kannst Channels nutzen, um Zielvorgaben mit deinem Team zu teilen, und Meilensteine mit Tools wie Trello oder Asana synchronisieren. Automatische Erinnerungen sorgen dafür, dass niemand wichtige Deadlines aus den Augen verliert, während die Kommunikation in Echtzeit die Zusammenarbeit erleichtert.

2. Management by Exception (Führen im Ausnahmefall)

Diese Methode bietet dir als Führungskraft die Möglichkeit, Ressourcen effizient zu nutzen, indem du dich auf kritische Situationen konzentrierst und dein Team in alltäglichen Aufgaben eigenständig arbeiten lässt. Der Ansatz von „Management by Exception“ sieht vor, dass du nur dann eingreifst, wenn Abweichungen von definierten Standards oder Zielen auftreten. Das schafft eine Kultur des Vertrauens und fördert die Eigenverantwortung deiner Mitarbeitenden. Gleichzeitig bleibt dir mehr Zeit, dich auf strategische Entscheidungen und die langfristige Entwicklung deines Unternehmens zu fokussieren. Diese Technik ist besonders hilfreich in dynamischen Arbeitsumfeldern, in denen schnelles Handeln bei Problemen gefragt ist.

Mit Slack kannst du dieses Prinzip ideal umsetzen. Durch automatische Benachrichtigungen bleibst du stets informiert, wenn bestimmte Schwellenwerte oder Meilensteine nicht erreicht werden. So kannst du frühzeitig reagieren, ohne ständig Prozesse überwachen zu müssen. Diese Alerts helfen dir, deine Zeit effizienter zu nutzen und dich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

3. Management by Delegation (Führen durch Aufgabenübertragung)

„Management by Delegation“ bedeutet mehr als nur das Übertragen von Aufgaben – es geht darum, Verantwortung zu teilen und die Kompetenzen deiner Mitarbeitenden gezielt zu fördern. Diese Technik setzt voraus, dass du als Führungskraft ein Umfeld schaffst, in dem deine Mitarbeitenden selbstbewusst Entscheidungen treffen und ihre Fähigkeiten erweitern können. Dabei ist es wichtig, die Zuständigkeiten klar zu definieren und regelmäßig Feedback zu geben, um sicherzustellen, dass Erwartungen und Ziele verstanden werden. Durch Delegation schaffst du nicht nur Entlastung für dich selbst, sondern stärkst auch das Vertrauen und die Motivation im Team.

Slack bietet dir die passenden Werkzeuge, um die Delegation von Aufgaben zu erleichtern. In projektbezogenen Channels kannst du Verantwortlichkeiten transparent festlegen und Fortschritte in Echtzeit überwachen. Funktionen wie Mentions helfen dir, Teammitglieder direkt anzusprechen, während geteilte Dokumente und Updates sicherstellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

4. Management by Results (Führen durch Ergebnisse)

Bei „Management by Results“ (MbR) liegt der Fokus auf dem, was erreicht wird, und nicht darauf, wie es erreicht wird. Diese Methode gibt deinem Team die Freiheit, kreative Wege zu finden, um vorgegebene Ziele zu erreichen, während du die Ergebnisse anhand klar definierter Key Performance Indicators (KPIs) misst. Dies fördert nicht nur die Innovationskraft, sondern auch die Eigenverantwortung deiner Mitarbeitenden. Gleichzeitig ermöglicht dir dieser Ansatz, Fortschritte objektiv zu bewerten und fundierte Entscheidungen auf Basis von Daten zu treffen. Diese Technik ist ideal für Unternehmen, die Wert auf Flexibilität und Agilität legen.

Dank der Integration von Slack mit Tools wie Tableau oder Google Analytics kannst du Fortschritte und Ergebnisse leicht nachverfolgen. Indem du Dashboards und Berichte direkt in Slack teilst, bleibst du immer informiert und kannst wichtige Entscheidungen auf der Basis aktueller Daten treffen. Dies macht es einfacher, den Überblick über die Leistungen deines Teams zu behalten und die Zielerreichung sicherzustellen.

5. Management by Systems (Führen durch Systemsteuerung)

„Management by Systems“ ist eine strukturierte Methode, die darauf abzielt, effiziente Prozesse und Systeme zu etablieren, um die Arbeitsabläufe zu optimieren. Indem du Systeme implementierst, die wiederkehrende Aufgaben automatisieren und standardisieren, kannst du die Zusammenarbeit innerhalb deines Teams verbessern und gleichzeitig die Fehlerquote minimieren. Diese Methode eignet sich besonders für Unternehmen mit komplexen Prozessen, da sie Transparenz schafft und sicherstellt, dass alle Beteiligten die gleichen Informationen haben. Ein gut funktionierendes System ist der Grundpfeiler für nachhaltigen Erfolg und langfristige Effizienz.

Mit Slack kannst du Prozesse automatisieren, indem du den Workflow-Builder nutzt, um wiederkehrende Aufgaben wie Statusberichte oder Anfragen zu standardisieren. Integrationen mit Tools wie Jira oder SAP erleichtern es, wichtige Prozesse zu zentralisieren und den Überblick zu behalten. So kannst du sicherstellen, dass Projekte effizient ablaufen, ohne dass du ständig eingreifen musst.

6. Management by Motivation (Führen durch Anreizsysteme)

„Management by Motivation“ zielt darauf ab, die individuellen Antriebskräfte deiner Mitarbeitenden zu erkennen und gezielt zu fördern. Dabei werden sowohl intrinsische als auch extrinsische Motivationsfaktoren berücksichtigt. Intrinsische Motivation entsteht durch sinnvolle Aufgaben, Anerkennung und ein positives Arbeitsumfeld, während extrinsische Anreize wie Boni oder Aufstiegsmöglichkeiten zusätzliche Leistungsanreize schaffen. Diese Technik ist besonders wirksam, um die langfristige Bindung von Mitarbeitenden an das Unternehmen zu stärken und die Produktivität nachhaltig zu steigern. Eine wertschätzende Kommunikation und regelmäßiges Feedback sind dabei entscheidend.

Slack bietet dir zahlreiche Möglichkeiten, Motivation zu fördern. Du kannst Feedback direkt in Channels teilen, um Erfolge sichtbar zu machen, oder spezielle Anerkennungs-Channels einrichten, in denen Kolleg:innen ihre Wertschätzung ausdrücken können. Diese Maßnahmen tragen nicht nur zu einer positiven Arbeitsatmosphäre bei, sondern stärken auch die Bindung der Mitarbeitenden an das Unternehmen.

So implementierst du Management-by-Techniken in deinem Unternehmen

Management-by-Techniken können dein Unternehmen transformieren – vorausgesetzt, sie werden strategisch und an die Bedürfnisse deines Teams angepasst umgesetzt. Im Folgenden erfährst du, wie du durch eine gezielte Analyse, digitale Anpassungen und Schulungen die besten Ergebnisse erzielst.

Analyse der Teamstruktur und Auswahl der passenden Techniken

Der erste Schritt zur erfolgreichen Implementierung besteht darin, die Struktur deines Teams genau zu analysieren. Jedes Team hat individuelle Stärken, Herausforderungen und Arbeitsweisen, die berücksichtigt werden müssen. Identifiziere, welche Aufgaben delegiert werden können, welche Mitarbeitenden Eigenverantwortung übernehmen möchten und wo Unterstützung benötigt wird. Basierend auf dieser Analyse kannst du die geeigneten Führungstechniken auswählen, die deinen Zielen und der Dynamik deines Teams am besten entsprechen.

Nutze Tools wie Slack, um die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team zu fördern. Channels für spezifische Projekte oder Themen erleichtern den Überblick und helfen dir, die Bedürfnisse deiner Mitarbeitenden klarer zu erkennen.

Führungstechniken an digitale Arbeitsweisen anpassen

Im digitalen Zeitalter ist es essenziell, Führungstechniken an moderne Arbeitsumfelder anzupassen. Viele Teams arbeiten remote oder hybrid, was neue Herausforderungen für die Kommunikation und das Management mit sich bringt. Mit Tools wie Slack kannst du Transparenz und Zusammenarbeit fördern, unabhängig davon, wo sich deine Teammitglieder befinden. Automatisierte Workflows, Erinnerungen und gemeinsame Dokumente erleichtern es, Prozesse zu strukturieren und die Zielerreichung im Blick zu behalten.

Wähle Führungstechniken, die besonders gut mit digitalen Tools harmonieren. Zum Beispiel kann „Management by Objectives“ durch digitale Fortschrittsanalysen ergänzt werden, während „Management by Delegation“ durch klare Verantwortlichkeiten in Channels unterstützt wird.

Schulung und Training von Führungskräften

Eine erfolgreiche Umsetzung von Management-by-Techniken erfordert, dass Führungskräfte gut geschult und vorbereitet sind. Organisiere regelmäßige Trainings, in denen du die Prinzipien der Techniken erklärst und praktische Beispiele gibst, wie sie im Alltag angewendet werden können. Dies hilft, Unsicherheiten abzubauen und das Vertrauen in die neuen Methoden zu stärken.

Nutze digitale Plattformen wie Slack, um Schulungsmaterialien zentral bereitzustellen und den Fortschritt der Teilnehmenden zu verfolgen. Mit speziellen Feedback-Channels kannst du den Austausch zwischen Führungskräften und Mentor:innen fördern und sicherstellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Indem du diese Schritte umsetzt, kannst du sicherstellen, dass Management-by-Techniken nicht nur eingeführt, sondern auch langfristig in deinem Unternehmen verankert werden. Passe die Methoden flexibel an und nutze digitale Tools, um maximale Effizienz und eine positive Teamdynamik zu erreichen.

Am erfolgreichsten setzt du Führungstechniken in einem kommunikativen Umfeld ein

Führungstechniken entfalten ihr volles Potenzial in einem Umfeld, das von offener Kommunikation und Zusammenarbeit geprägt ist. In diesem Abschnitt erfährst du, wie du mit Slack die Transparenz, das Feedback und die Einbindung deines Teams verbessern kannst, um gemeinsame Ziele effektiver zu erreichen.

Slack als Plattform für transparente und effektive Kommunikation

Eine offene und transparente Kommunikation ist die Grundlage für den Erfolg moderner Führungstechniken. Mit Slack schaffst du einen zentralen Ort für den Austausch, in dem alle Teammitglieder stets über den aktuellen Stand von Projekten informiert sind. Channels für spezifische Themen fördern nicht nur die Übersichtlichkeit, sondern auch den Austausch zwischen Kolleg:innen, unabhängig von Zeit und Ort. So kannst du sicherstellen, dass keine wichtigen Informationen verloren gehen.

Tools für Feedback, Meetings und Zusammenarbeit

Effektive Führung erfordert regelmäßiges Feedback und gut organisierte Meetings. Slack bietet dir Tools wie integrierte Feedback-Optionen, Umfragen und Funktionen zur Terminplanung, die den Austausch in deinem Team vereinfachen. Auch spontane Abstimmungen oder schnelle Rückmeldungen per Direktnachricht fördern die Zusammenarbeit und sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Einbindung der Teammitglieder in Entscheidungsprozesse

Motivierte Mitarbeitende entstehen durch aktive Einbindung. Nutze Slack, um Entscheidungen kollaborativ zu treffen, indem du Meinungen einholst und Diskussionen in Channels moderierst. Transparenz in Entscheidungsprozessen stärkt nicht nur das Vertrauen, sondern fördert auch die Innovationskraft, da sich jede:r einbringen kann.

Ein kommunikativer Ansatz ist der Schlüssel, um Führungstechniken erfolgreich umzusetzen und eine produktive Teamkultur zu schaffen.