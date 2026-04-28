Was ist Silodenken?

„Das ist ein Problem der anderen Abteilung.“ „Dafür sind wir nicht zuständig.“ „Das haben wir schon immer so gemacht.“ Kommt dir das bekannt vor? Solche Sätze sind kein Zufall –

sie sind das hörbare Symptom von Silodenken und kosten Unternehmen mehr, als die meisten ahnen. Es bezeichnet die Tendenz von Teams oder Abteilungen, isoliert zu agieren, Informationen zurückzuhalten und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu vermeiden. Silodenken ist das sichtbare Handeln und Denken im Alltag und Silomentalität die grundlegende Einstellung, die oft über längere Zeit gewachsen ist. Silos sind kein Versagen von Einzelpersonen, sondern das natürliche Ergebnis von Strukturen, die nicht mit der Organisation mitgewachsen sind.

Warum Silos so hartnäckig überleben

Die Ursachen für Silodenken spielen sich auf einer strukturellen und einer kulturellen Ebene ab. Die strukturelle Ebene ist die häufigste und für Mitarbeitende als Ursache am leichtesten erkennbar. Typische Auslöser sind strikte Abteilungsstrukturen, Zielsysteme, in denen jede Einheit sich selbst optimiert, unklare Verantwortlichkeiten an Schnittstellen sowie getrennte Tools und Datensysteme. Gerade in Deutschland ist diese Ursache noch weit verbreitet, da die Unternehmen historisch stark funktional organisiert sind. Es gibt klare Verantwortlichkeiten und Prozesse – das schafft Effizienz, aber auch Silos.

Die kulturelle Ebene ist subtiler, aber entscheidend. Auslöser sind ein „Wir vs. die“-Denken zwischen den Abteilungen, geringes Vertrauen, Fehlervermeidung statt Zusammenarbeit, Belohnung von Einzel- statt Gemeinschaftserfolg und Angst vor Kontroll- oder Machtverlust. Im Alltag drückt sich das in Schuldzuweisungen, dem Zurückhalten von Informationen und einer geringen Bereitschaft zur Unterstützung anderer Bereiche aus. Die kulturelle Ebene ist noch sehr verbreitet, da in vielen Organisationen Menschen oft unbewusst darauf konditioniert werden, sich um den persönlichen Bereich zu kümmern, keine Fehler zu machen und die eigenen Ergebnisse abzusichern.

Strukturelle Ursachen: Wenn Abteilungsziele gegeneinander arbeiten

Unternehmen steuern ihre Mitarbeitenden über KPIs und Boni, wobei jede Abteilung ihr Verhalten an ihren KPIs ausrichtet. Problematisch wird es, wenn diese KPIs nicht aufeinander abgestimmt sind, denn dann entstehen Zielkonflikte. Diese Konkurrenz ist nicht geplant und entsteht automatisch durch das System. Ein typisches Beispiel dafür sind Vertrieb und Produktion: Der Vertrieb will möglichst viel verkaufen, verspricht schnelle Lieferzeiten und nimmt auch Sonderwünsche an. Der Gedanke dabei ist, dass mehr Umsatz gut für das Unternehmen ist. Die Produktion hingegen will stabile, planbare Prozesse, vermeidet Varianten und kurzfristige Änderungen und optimiert auf große, gleichartige Mengen. Dahinter steht der Gedanke, dass niedrige Kosten gut für das Unternehmen sind. Kommunizieren beide Abteilungen nicht miteinander, entstehen durch jene Silos Reibungen, unrealistische Liefertermine, mehr Abstimmungsaufwand und eine schlechtere Gesamtleistung. Das Ergebnis sind höhere Gesamtkosten und eine schlechtere Kundenerfahrung.

Die Wurzeln für dieses Denken liegen im sogenannten Taylorismus. Der Begriff kommt von Frederick Winslow Taylor, der Anfang des 20. Jahrhunderts das Konzept des „Scientific Management” entwickelte. Das Konzept beinhaltete die Zerlegung der Arbeit in kleine, klar definierte Schritte, die Trennung von Denken (Management) und Ausführen (Arbeitende) sowie die Spezialisierung: Jede Person macht genau eine Aufgabe; hinzu kommen Standardisierung und Messbarkeit (Zeit, Leistung). Daraus entstand die heutige typische Struktur der funktionalen Organisation, in der Abteilungen nach Funktionen getrennt sind (z. B. Vertrieb, Produktion, Einkauf, Controlling). Jede Einheit optimiert ihren eigenen Teilprozess. Für die Industrie jener Zeit resultierte das Konzept in enormen Produktivitätssteigerungen. Was damals sinnvoll war, führt heute jedoch oft zu Silos.Eine weitere bedeutende Ursache für bestehende Silostrukturen ist das sogenannte „Herrschaftswissen“: Spezialwissen macht Personen unersetzlich, Informationen steuern Entscheidungen, und wer Wissen teilt, gibt ein Stück Macht ab. Das führt dazu, dass Abteilungen Informationen zurückhalten, Schnittstellen bewusst intransparent gehalten werden und echte Zusammenarbeit ausgebremst wird.

Dahinter steckt aber oft kein böser Wille, denn Wissen ist auch ein psychologisches Sicherheitsnetz. Viele Mitarbeitende haben verinnerlicht, dass Wissen Macht ist und dass sie sich durch das Zurückhalten von Informationen unersetzbar machen, ohne dass ihnen bewusst ist, dass sie damit das Silo aktiv am Leben erhalten.

Der menschliche Faktor: Abteilungsdenken und interne Vorbehalte

In vielen Unternehmen entsteht ein starkes „Wir-Gefühl“ innerhalb von Teams oder Abteilungen. Gleichzeitig werden andere Bereiche oft kritischer gesehen oder weniger einbezogen. Dadurch kommt es leicht vor, dass Ideen oder Lösungen von außen abgelehnt werden – nicht unbedingt, weil sie schlechter sind, sondern weil sie nicht aus dem eigenen Team stammen. Warum Silos in wachsenden Organisationen ein natürliches Verhalten sind, kann auch mit den Forschungen des britischen Anthropologen Robin Dunbar erklärt werden. Die sogenannte Dunbar-Zahl liegt bei ca. 150 stabilen sozialen Beziehungen – die maximale Anzahl, die das menschliche Gehirn kognitiv verwalten kann. Ab einer gewissen Unternehmensgröße kennt niemand mehr alle anderen persönlich, Vertrauen sinkt und Gruppen ziehen sich auf das Vertraute zurück: das eigene Team.

Was Silodenken Unternehmen wirklich kostet

Mitarbeitende verbringen bis zu 25 % ihrer Arbeitszeit damit, Informationen zu suchen oder Wissen aufzubauen, das irgendwo im Unternehmen in einem anderen Silo bereits vorhanden ist. Für dein Unternehmen bedeutet das: Wenn ein Team von 50 Personen wöchentlich zehn Stunden durch fehlenden Informationsfluss verliert, sind das mit einer konservativen Schätzung 1,25 Mio. € pro Jahr für reines Suchen, Abstimmen und Nachbauen. Der Grund dafür ist fast immer, dass Wissen zu stark verteilt ist, dass die Transparenz fehlt und dass die Teams nicht wissen, was andere bereits gelöst haben. Die Folgen sind doppelte Arbeit, unnötige Abstimmung und langsame Entscheidungen.

Eine der weiteren Konsequenzen ist die Innovationsbremse. Gute Ideen entstehen zwar, aber sie bleiben im Silo hängen. Die Lösungen werden nur lokal optimiert und das Wissen verbreitet sich nicht darüber hinaus. Teams erfinden immer wieder neu, statt aufeinander aufzubauen. Das bremst langfristig das Unternehmen aus. Eine weitere Folge von Silodenken ist die Digitalisierungsblockade. Moderne Digitalisierungsprojekte scheitern daran, dass KI zugängliche und konsistente Daten braucht. Automatisierung braucht End-to-End-Prozesse, während Silos fragmentierte Datenlandschaften erzeugen. Silos sind also nicht nur ineffizient, sie machen viele Digitalisierungsinitiativen unwirksam. Was früher schlicht ein Problem der Zusammenarbeit war, ist heute ein strategischer Engpass: Durch den Fachkräftemangel wird Zeit zum kritischen Faktor. KI braucht integriertes Wissen und Geschwindigkeit wird zum Wettbewerbsvorteil. Unternehmen konkurrieren nicht mehr nur am Markt gegeneinander, sondern auch gegen ihre eigene interne Ineffizienz.

Was du gegen Silos tun kannst

Silos sind glücklicherweise kein unlösbares Problem. Mit einigen effektiven Maßnahmen kannst du ihm entgegenwirken und Silos langfristig aufbrechen.

Sofort umsetzbar

Richte offene, abteilungsübergreifende Channels ein (z. B. #projekt-alpha oder #frage-an-alle), damit Informationen nicht in privaten E-Mail-Threads verschwinden. Immerhin wünschen sich 87 % der Mitarbeitenden laut der „Future of Work-Umfrage 2018“ von Slack mehr Transparenz von ihrem Unternehmen. Offene Wissensflüsse erhöhen messbar die Produktivität, weil Mitarbeitende weniger Zeit mit Suchen und Abstimmen verbringen und schneller auf vorhandenes Wissen zugreifen können.

Führe Rituale ein: Organisiere interdisziplinäres „Lean Coffee“ oder zweiwöchentliche Skill-Sharing-Sessions. Offene Slack-Channels sind ein geeigneter Ort dafür, da die Channels öffentlich, durchsuchbar und für alle zugänglich sind – auch für Personen, die nicht Teil der ursprünglichen Unterhaltung waren. Ein regelmäßiger Wissensaustausch fördert nachweislich Zusammenarbeit, bessere Entscheidungen und Innovation.

Mittelfristig umsetzbar

Führe gemeinsame KPIs und OKRs ein: Wenn Abteilungen nicht mehr nur ihre eigenen Ziele verfolgen, sondern sich an gemeinsamen Ergebnissen messen, verändert sich das Verhalten sofort. Bei Vertrieb und Produktion gibt es dann beispielsweise eine gemeinsame Optimierung bezüglich Lieferfähigkeit, Kundenzufriedenheit oder Marge.

Sorge für interdisziplinäre Teams: Anstatt die Arbeit entlang von Abteilungsgrenzen zu organisieren, setzen Unternehmen Teams bewusst übergreifend zusammen. Das Wissen fließt direkt im Arbeitsprozess und nicht mehr über Schnittstellen, Doppelarbeit sinkt und Entscheidungen werden schneller und robuster.

Die beiden mittelfristig umsetzbaren Maßnahmen brauchen Unterstützung von oben, aber können mit den Kostendaten aus dem vorherigen Abschnitt auch von unten angestoßen werden.

Wie du den Erfolg misst

Der Abbau von Silodenken ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Was fehlt, ist oft nicht nur der Wille zur Veränderung, sondern die sichtbare Messbarkeit von Fortschritt. Entscheidend ist es daher, eigene, einfache Indikatoren zu etablieren, die zeigen, ob die Zusammenarbeit tatsächlich besser wird.

Drei beobachtbare KPIs, die ohne komplexe Tools auskommen:

Häufigkeit bereichsübergreifender Zusammenarbeit in Projekten: Wie viele Projekte sind bewusst interdisziplinär besetzt? Arbeiten Teams regelmäßig über Abteilungsgrenzen hinweg oder nur im Ausnahmefall?

Reaktionszeit auf abteilungsübergreifende Anfragen: Wie lange dauert es, bis andere Bereiche reagieren? Wird schnell geholfen oder verzögert sich alles an Schnittstellen?

Anzahl aktiver gemeinsamer Kommunikationsräume: Gibt es offene, abteilungsübergreifende Channels oder Workspaces? Werden diese aktiv genutzt?

Am Ende entscheidet weniger das System als das Verhalten der Führungskraft. Denn wer Informationen proaktiv teilt, schafft Vertrauen. Wer Transparenz lebt, etabliert sie als Norm. Und Führungskräfte, die bereichsübergreifend denken, erlauben es anderen auch. So wirken Führungskräfte nicht durch Vorgaben, sondern durch ihr Vorbild. Bei den meisten wichtigen Entscheidungen ist die Führungskraft leider die am schlechtesten informierte Person im Raum. Eine Kultur ohne Silos ändert genau das.

Fazit

Silos sind eine strukturelle Konsequenz in vielen Unternehmen, die sich gezielt umkehren lässt. Der erste Schritt, um dieses Denken zu überwinden, braucht kein Budget und kein Transformationsprojekt, sondern einfach bewusste Transparenz, Offene Channels und die Entscheidung, Informationen auszutauschen. Beim nächsten Meeting könntest du beispielsweise deinen Kolleg:innen vorschlagen, ob ihr nicht mal einen abteilungsübergreifenden Channel ausprobieren wollt.

Was versteht man unter Silodenken, und was ist der Unterschied zur Silo-Mentalität? Silos beschreiben die Tendenz von Teams oder Abteilungen, isoliert zu agieren, Informationen zurückzuhalten und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu vermeiden. Silodenken ist das sichtbare Handeln und Denken im Alltag, und Silomentalität die grundlegende Einstellung, die sich über längere Zeit entwickelt hat. Wie kann man Silodenken aufbrechen, wenn die Führungsebene nicht mitzieht? Auch ohne Rückenwind von oben lässt sich Silodenken aufbrechen. Der pragmatische Einstieg: Richte Offene, abteilungsübergreifende Channels ein und schaffe sichtbare Erfolge im Kleinen. Willst du die Führungsebene überzeugen, liefert dir die Kostenrechnung aus diesem Artikel das stärkste Argument: Was kostet das Silo konkret? Welche Nachteile hat Silodenken konkret für die Digitalisierung und den Einsatz von KI? Silodenken führt zu einer Digitalisierungsblockade. KI braucht zugängliche und konsistente Daten sowie End-to-End-Prozesse, während Silos fragmentierte Datenlandschaften erzeugen. Silos sind also nicht nur ineffizient, sie machen viele Digitalisierungsinitiativen unwirksam.