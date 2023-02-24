Los malos hábitos pueden afectar a tu concentración, productividad y a tu puesto de trabajo. Si cuentas con las herramientas y las estrategias adecuadas, podrás olvidarte de estos malos hábitos y sustituirlos por buenas prácticas.

La pandemia de la COVID-19 cambió la forma de trabajar y, a la velocidad a la que todo está cambiando, está claro que el teletrabajo ha llegado para quedarse. De acuerdo con una encuesta de Pew Research, solo el 20 % de los trabajadores de Estados Unidos teletrabajaban antes de la pandemia. Ahora, cerca del 71 % trabaja desde casa, y el 54 % quieren seguir haciéndolo.

El teletrabajo permite mejorar la productividad sin poner en riesgo la seguridad de los empleados. Sin embargo, puede conllevar distracciones que impiden que los trabajadores se centren en sus tareas. Además, si a esto le sumamos los malos hábitos en el trabajo, obtenemos una plantilla remota que está distraída constantemente.

Malos hábitos que se deben evitar

La manera en la que te comportas en el lugar de trabajo puede afectar significativamente a tu productividad, a las relaciones con tus compañeros y a tu desarrollo profesional. Unos buenos hábitos laborales fomentan las experiencias positivas, mientras que los malos hábitos minan la confianza, aumentan los niveles de estrés y, además, pueden hacer que una persona pierda su trabajo.

Si hablamos de todos los malos hábitos que se deben evitar, tenemos mucho de lo que hablar. Los tres que aparecen a continuación, si no se remedian, pueden agotar la concentración y la energía, dos recursos que se necesitan para sacar el trabajo adelante.

Multitasking

El concepto de multitasking también se conoce como el cambio entre tareas o “la realización de acciones en una sucesión rápida”, afirma la neuropsicóloga Cynthia Kubu en un artículo de la Cleveland Clinic que trata los motivos por los que el multitasking no funciona.

Kevind Madore y Anthony Wagner, investigadores de Stanford, explican en un estudio publicado por la U.S. National Library of Medicine que “el multitasking es un concepto equivocado, ya que el cerebro humano no tienen la arquitectura necesaria para realizar dos o más tareas a la vez”.

En resumen, nuestros cerebros están diseñados de tal manera que se pueden centrar en solo una tarea al mismo tiempo.

Aunque parece que el multitasking afecta positivamente a la productividad, tal y como afirman investigadores de Microsoft que analizaron el multitasking durante las reuniones en remoto, los efectos en la salud pueden ser negativos, ya que puede generar fatiga mental y pérdida de atención y compromiso.

Trabajar durante periodos de descanso

Cuando te cuesta completar proyectos complejos o cumplir plazos, es muy tentador trabajar sin parar hasta terminarlos. Sin embargo, no tomarse un descanso o comer en tu escritorio para terminar tus tareas no es nada beneficioso.

De acuerdo con un informe de CNBC sobre los efectos de rechazar los descansos para comer, “tratar a la comida como un momento prescindible” puede afectar negativamente a la moral y crear una atmósfera laboral opresiva que aumentará la fatiga de los trabajadores que, muy probablemente, acabarán dejando su trabajo.

Mirar constantemente tu teléfono o tus redes sociales

Un estudio de Statista afirma que las redes sociales y los smartphones fueron las dos distracciones principales de los teletrabajadores durante la pandemia.

Los smartphones han pasado a ser herramientas esenciales en el trabajo, porque son muy útiles y eficientes. Sin embargo, también pueden ser adictivos. Un uso excesivo puede convertirse en un problema muy rápido.

Si no se tiene cuidado, un pequeño vistazo en Twitter puede convertirse en una hora de tiempo perdido en redes sociales. Consultar tu teléfono para leer tus nuevos correos mientras haces otra cosa, como cruzar una calle o bajar las escaleras, puede conllevar accidentes y lesiones.

La importancia de la concentración

Para terminar proyectos, la concentración es esencial. La resolución de problemas, la toma de decisiones, el razonamiento, la memoria y la percepción (en resumen, todas las formas de pensamiento) comienzan por la concentración.

Completar un informe financiero requiere concentrarse en los números de una hoja de cálculo. Para crear un boletín de noticias por correo electrónico, se debe prestar atención al público, al mensaje que se quiere enviar y al producto o servicio que se quiere ofrecer.

Para completar las tareas a tiempo, es necesario apartar las distracciones y centrar toda la energía y atención en completar el trabajo.

Cómo permanecer concentrados en el trabajo

Si cambias de aplicación, tarea o de pestaña del navegador habitualmente, estos consejos te ayudarán a mantener la concentración.

Planifica tu día

Crea una lista de tareas y ordénalas por su prioridad (qué se debe hacer primero, qué se puede programar para otro día, delegar o, directamente, no hacer). Asigna la cantidad de tiempo adecuada para cada tarea, en función de tus capacidades para resolverla y su nivel de complejidad.

Reserva un tiempo de contingencia para los problemas inesperados que puedan surgir. También es conveniente reservar algo de tiempo en tu calendario para tareas específicas, como reunirte con los directores del proyecto los lunes de 8:00 a 8:30 o enviar y responder correos electrónicos de 15:00 a 16:00 cada día.

Limita tus notificaciones

Si no puedes dejar tu teléfono a un lado, limita las notificaciones para solo atender a las importantes. Silencia las notificaciones del correo electrónico y las alertas innecesarias de las aplicaciones. Informa a tus compañeros a través de la función de estado y disponibilidad de Slack de que estás en una reunión, trabajando a tope o ausente. Informa sobre en cuánto tiempo podrás responder a los mensajes, para que lo sepan de antemano.

Tómate unos descansos

Tu cerebro y tu cuerpo necesitan algo de tiempo para recargar pilas, sobre todo cuando el estrés empieza a acumularse. Come algo, da un paseo, juega a algo, charla con un compañero o llama a un amigo. Desconecta un poco de la tecnología si lo necesitas. El objetivo es que vuelvas con las pilas cargadas.

Cómo mejorar los hábitos laborales

Los hábitos son rutinas, rituales o comportamientos que se realizan de forma repetida durante un tiempo. Se encuentran integrados en tu subconsciente, por lo que es normal que sea difícil cambiarlos. Sin embargo, se puede conseguir.

Identifica tus malos hábitos

¿Procrastinas demasiado? ¿Miras tus redes sociales durante las reuniones? ¿No puedes decir que no a un favor, aunque la tarea te complique la vida? Revisa tus hábitos. Supervisa cómo gastas tu tiempo a lo largo de dos semanas usando herramientas como RescueTime o Toggl.

Empieza con pequeños cambios

Es posible que encuentres pequeños malos hábitos que agotan tu tiempo y tu concentración. Cambiar todos estos hábitos a la vez solo hará que te frustres, así que céntrate en solucionarlos uno a uno. Pasa al siguiente mal hábito cuando consigas los resultados que quieras.

Busca buenos sustitutos

Los malos hábitos se tienen por una razón. Es posible que siempre mires el correo electrónico cuando enciendes tu ordenador, para no perderte nada. Sin embargo, tu atención se divide y te abrumas, por lo que acabas procrastinando. En lugar de mirar los correos a primera hora, dedica una hora al día solo a los correos electrónicos.

Date un capricho

Las recompensas refuerzan el buen rendimiento, así que elige un sistema que sea ideal para ti. Las recompensas deben ser acordes a la tarea completada, es decir, pequeñas recompensas para tareas pequeñas, y recompensas más grandes para tareas más complejas o importantes.

También puedes tomarte el proceso como un juego, usando lo que Chris Bailey (autor de Hyperfocus y The Productivity Project) llama estrategia de puntos por hábitos. Por cada buen hábito que desarrolles o tarea que completes, ganas puntos que puedes canjear para hacer algunas actividades más adelante.

Pide ayuda

Acabar con un mal hábito es complicado si las personas de tu alrededor no te echan una mano. Si estás intentando dejar atrás la comida basura y empezar a comer sano, es importante que informes a tus compañeros de trabajo o de piso, para que no te ofrezcan constantemente comidas grasas y dulces.

Usa las herramientas tecnológicas

Algunas herramientas, como Freedom y Forest, bloquean algunos sitios, como redes sociales, mientras trabajas. Moment registra el uso del teléfono y te envía notificaciones si superas el límite diario. Las herramientas de Kanban, como Kanban Flow o Trello, te ayudan a controlar tus proyectos, mientras que Slack te permite configurar tu estado como No molestar para que tus compañeros sepan que te estás concentrando en tu trabajo.

Acaba con los malos hábitos para mantener la concentración

La concentración es esencial para terminar tareas, pero algunos malos hábitos pueden impedirlo. Identifica qué hábitos de tu lugar de trabajo están saboteando tus capacidades de alcanzar el éxito y busca maneras para sustituirlos por buenos hábitos.