La pandemia sanitaria por la Covid-19 obligó a muchas empresas a implementar políticas de trabajo remoto para mantener a sus empleados seguros y fuera de riesgo de contagio. Sin ir más lejos, según datos de Eurofound, antes de la pandemia, solo el 15% de los trabajadores de Europa teletrabajaba, pero, como resultado de la pandemia, este número se incrementó de manera significativa y cerca del 40% de los profesionales en Europa comenzó a trabajar desde su casa a tiempo completo. Desde entonces, el teletrabajo se ha vuelto una modalidad de trabajo más común.

No obstante, la idea del teletrabajo no es tan reciente, ya que se originó durante la crisis del petróleo en la década de los 70 en Estados Unidos. La gran demanda de gasolina y los altos precios obligaron a algunas empresas a buscar formas de reducir los costos y mejorar la eficiencia. Fue entonces cuando se introdujo el concepto de trabajo en casa o remoto.

Actualmente, esta modalidad se ha transformado en una práctica totalmente posicionada a nivel mundial. De hecho, cada vez más empresas utilizan tecnologías de la información y la comunicación para mantener tanto la productividad de su negocio como a los empleados conectados. Sin embargo, como cualquier otro modelo laboral, existen ventajas y desventajas del teletrabajo. A continuación, te explicamos cuáles son sus beneficios e inconvenientes para que puedas decidir si esta es la modalidad más adecuada para ti.

Ventajas y desventajas del teletrabajo

El teletrabajo o trabajo remoto es la práctica de trabajar desde casa u otro lugar fuera de la oficina. Para ello, es imprescindible utilizar la tecnología para mantenerse conectado y productivo y para cumplir con los objetivos de la empresa.

Como hemos mencionado, se trata de una modalidad de trabajo que presenta tanto ventajas como desventajas.

Ventajas del teletrabajo

A medida que se ha ido demostrando que existen ciertos beneficios del trabajo remoto tanto para los empleadores como para los trabajadores, esta práctica se ha vuelto más común y aceptada.

Entre las principales ventajas del teletrabajo, podemos destacar las siguientes:

Flexibilidad: el teletrabajo permite que los empleados puedan trabajar desde cualquier lugar donde cuenten con conexión a Internet. Incluso, pueden establecer su propio horario, siempre que se cumpla con las tareas a realizar, algo que mejora su satisfacción y calidad de vida.

Ahorro de tiempo y dinero: con el trabajo en remoto, se ahorra tiempo y dinero en desplazamientos hasta la oficina, lo que, a su vez, también contribuye a reducir la congestión del tráfico y la huella de carbono. Por otro lado, esto también genera beneficios a las empresas, ya que estas no tienen que asumir gastos en oficinas, servicios básicos, internet, etc. De hecho, una encuesta de Global Workplace Analytics establece que las empresas ahorran hasta 10.000 euros por año por empleado en gastos relacionados con la oficina.

Productividad: por lo general, en casa hay menos distracciones e interrupciones que en una oficina abierta. Esto conlleva un aumento de la productividad y eficiencia de hasta en un 13%, según un estudio realizado por la Universidad de Stanford .

Autonomía y responsabilidad: otra de las ventajas del teletrabajo es que mejora el sentido de responsabilidad de los empleados. Al no contar con una supervisión tan constante por parte de los superiores, los cuales deben confiar en el equipo, los trabajadores tienen una mayor autonomía.

Diversidad de talentos: el teletrabajo permite a los empleadores contratar y retener a trabajadores de diferentes lugares geográficos, lo que les da acceso a más talento.

Equilibrio entre vida laboral y personal: debido a que los empleados ahorran tiempo en desplazamientos, estos mismos pueden dedicarse a más actividades personales y familiares, lo que, además, contribuye a mejorar su bienestar general. Sin ir más lejos, un estudio de Randstad señala que, en promedio, los trabajadores que teletrabajan en España ahorran unos 57 minutos al día en desplazamientos, lo que equivale a más de 5 horas a la semana o 17 horas al mes.

Trabaja desde donde quieras y mantén tu productividad con Slack

Como puedes ver, algunas de las ventajas del teletrabajo son una mayor flexibilidad, ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos o una mayor productividad. Sin embargo, también presenta algunas desventajas, como una mayor sensación de aislamiento, falta de desconexión y la posibilidad de que los empleados trabajen más horas.

Por esta razón, para garantizar la salud y el bienestar de los empleados que trabajan de forma remota, es importante que las empresas tomen medidas para solucionar sus posibles inconvenientes. En este sentido, deben buscar métodos o tecnologías que permitan a los trabajadores tener las mismas condiciones que tendrían si acudieran de forma presencial, como una buena gestión de su tiempo o conexión con el resto de miembros del equipo.

En este punto, plataformas como Slack resultan útiles para el teletrabajo, ya que proporcionan una forma eficaz de comunicación en tiempo real, herramientas de colaboración y una mayor transparencia, lo que puede mejorar la eficiencia y la productividad del equipo.

Sin ir más lejos, Slack ha sido ampliamente adoptada por empresas en régimen de teletrabajo, hasta el punto de que se ha transformado en una de las herramientas digitales claves para colaborar en proyectos y compartir información. Esta plataforma de comunicación empresarial posee funciones como:

Comunicación en tiempo real: proporciona un canal de comunicación en tiempo real para los empleados que trabajan de forma remota, lo que facilita la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo.

Herramientas de colaboración: ofrece herramientas para colaborar en proyectos, como la capacidad de compartir archivos, crear listas de tareas y hacer anotaciones en documentos compartidos.

Integraciones con otras herramientas: se integra con muchas otras herramientas que las empresas utilizan para el trabajo remoto, como Trello, Google Drive y Zoom, lo que facilita tener todo en una misma plataforma.

Mayor transparencia: Slack puede hacer que la comunicación y la información sean más accesibles y transparentes para todos los miembros del equipo, independientemente de su ubicación geográfica.

Reducción del correo electrónico: reduce la necesidad de enviar correos electrónicos, lo que puede simplificar la comunicación.

¿Estás listo para una nueva manera de trabajar? Con Slack, los equipos tienen la flexibilidad que necesitan, reúnen todas las herramientas en el mismo lugar y mantienen la productividad, independientemente de dónde y cuándo estén trabajando.