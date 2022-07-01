Por qué todos en tu equipo de ventas se beneficiarán de las excelentes funciones de nuestra aplicación

Los compradores son más impacientes e impredecibles que nunca. Para empezar, los clientes ya no eligen comunicarse por teléfono o correo electrónico. Según Gartner, se espera que para el 2025 el 80 % de las interacciones de ventas B2B se realicen a través de canales digitales. Los clientes también esperan recibir un gran nivel de atención y participación de parte de los proveedores. Una encuesta de Salesforce reciente descubrió que el 87 % de los compradores de negocios buscan que el representante de ventas sea un asesor confiable durante el proceso de ventas.

Por lo tanto, los representantes deben pasar más tiempo construyendo las relaciones y poniéndose de acuerdo con los términos de los clientes, y los gerentes de ventas y los empleados de las operaciones de ventas deben controlar el ingreso de datos que realizan sus equipos para garantizar que estén siempre al día en el proceso de los acuerdos y para optimizar continuamente el rendimiento de esos equipos.

Salesforce y Slack acaban de simplificar las cosas con Sales Cloud para Slack, una aplicación que ofrece el contexto completo de Salesforce directamente en Slack. Puede usarse Slack para realizar actualizaciones rápidas a los registros de Sales Cloud o para buscar contexto que sea relevante, todo sin salir del flujo de trabajo. Transforma la forma en la que los equipos de ventas se comunican, colaboran y realizan acciones relacionadas con la información de los clientes desde Salesforce.

Con Slack como tu sede digital (es decir, el lugar central desde el que colaboran los equipos híbridos remotos en línea), representantes, administradores y expertos en operaciones pueden acceder rápidamente a los procesos comerciales, a los socios multidisciplinarios y a datos valiosos desde uno de los CRM más importantes de la industria: Salesforce.

Haz que la administración de los procesos sea más eficaz que nunca

Sales Cloud para Slack hace que sea más sencillo para los representantes editar y actualizar oportunidades, cuentas, contactos y clientes potenciales en Sales Cloud en tu sede digital: Slack. Esta integración ahorra a los representantes mucho tiempo valioso, el cual pueden usar para interactuar con clientes potenciales y cerrar acuerdos.

Cuando se enciende la herramienta de Flow (ver más abajo), los gerentes de ventas pueden establecer notificaciones automáticas para avisar sobre grandes cambios en cuentas. Mientras tanto, el personal de operaciones de ventas puede ver todas las actualizaciones en el CRM directamente en Salesforce.

Colabora usando datos con contexto

Nunca volverás a sentir que no estás lo suficientemente preparado para una reunión. Ahora, los representantes pueden buscar y editar registros de Salesforce rápidamente apenas ingresa nueva información a través de un canal o mensaje directo, o incluso mientras están en una llamada. Esto no solo fomenta una mejor organización de los datos, sino que ofrece a los representantes el espacio necesario para que puedan concentrarse en construir las relaciones en lugar de tener que distraerse buscando información.

Compartir el contexto es igual de importante internamente. Con Sales Cloud para Slack, puedes compartir registros rápidamente al extraer información y darle contexto con un mensaje sin tener que abandonar Slack. Digamos que te contactaste con alguien nuevo de una cuenta objetivo con la que hace tiempo que no se interactuaba. Solo tienes que buscar lo que necesitas de Slack y compartirlo.

Traslada el trabajo de los correos electrónicos a los canales

La verdadera magia detrás de la unión de Salesforce y Slack puede notarse cuando comienzas a trasladar conversaciones de cadenas interminables de correo electrónico a los canales de Slack. Con nuestra aplicación, puedes lanzar canales de cuentas dedicadas directamente desde Salesforce o Slack, para que las partes interesadas más importantes de las cuentas dedicadas puedan mantenerse al día. A medida que avanzan las relaciones y los acuerdos con los clientes, la aplicación notifica automáticamente al equipo sobre las actualizaciones realizadas a los registros, ya sea desde Sales Cloud o desde Slack, para que todos conozcan las novedades.

Automatiza el envío de información con Salesforce Flow

Esto es para el personal de operaciones de ventas. Flow le brinda a Salesforce automatización para cualquier conversación en Slack y es una herramienta poderosa a tener en cuenta a medida que tu equipo crece y necesita más alertas para tipos específicos de información de Salesforce. Hay muchísimas formas de automatizar flujos de trabajo entre Slack y Salesforce para que notifiques a los canales correspondientes cuando se realicen acuerdos importantes y surjan nuevas oportunidades.

También puedes diseñar flujos que activen acciones de Slack con base en comportamientos en Salesforce. Por ejemplo, puedes establecer un flujo de trabajo para crear un canal de Slack para acuerdos que superen un cierto monto en dólares. También se puede establecer un flujo para archivar canales cuando se cierren los acuerdos, lo que es igualmente importante para mantener el orden en Slack.

Consigue más acuerdos y maximiza la eficacia de tu equipo

Con una sede digital para las ventas, los representantes cuentan con datos valiosos, procesos comerciales y socios multidisciplinarios al alcance de la mano y en una única capa de comunicación, porque cuando el trabajo fluye, los ingresos aumentan. Descarga la aplicación de Sales Cloud para Slack desde el Directorio de aplicaciones de Slack.