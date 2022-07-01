Slack 앱의 우수한 기능을 통해 영업 팀 모두가 혜택을 얻는 이유

구매자는 그 어느 때보다 마음이 급하며, 예측하기가 힘들어졌습니다. 우선 고객들은 더이상 전화와 이메일로 소통하기를 원치 않습니다. Gartner에 따르면 2025년까지 B2B 영업과 관련된 상호 작용의 80%가 디지털 채널에서 이루어질 것으로 예상됩니다. 또 고객들은 벤더들이 지원하며, 의미 있게 참여하길 원합니다. 최근 Salesforce 설문 조사에 따르면, 비즈니스 구매자의 87%는 영업 담당자가 영업 절차에서 신뢰할 수 있는 조언자가 되어 주길 기대합니다.

즉, 영업 담당자는 고객과의 관계를 구축하고 고객의 계약 조건을 충족시키는 데 더 많은 시간을 할애하고, 영업 관리자와 영업 운영자는 팀의 데이터 입력을 책임져야 진행 중인 거래를 제대로 파악하고 최상의 성과를 위해 팀을 계속 최적화할 수 있습니다.

Salesforce와 Slack은 Salesforce의 풍부한 업무 맥락을 Slack으로 직접 가져오는 앱인 Sales Cloud for Slack을 통해 업무를 더욱 수월하게 만듭니다. Slack은 업무의 흐름을 유지하면서 Sales Cloud의 기록을 빠르게 업데이트하거나 관련 정보를 가져오는 방식으로 사용될 수 있습니다. 이를 통해 영업 팀이 소통하고 협업하며 Salesforce의 고객 정보를 처리하는 방식을 바꿉니다.

원격 및 하이브리드 팀이 온라인에서 협력할 수 있는 단일 중심 공간인 Digital HQ로서 Slack을 사용하면, 담당자, 관리자, 운영 전문가가 업계 최고의 CRM 중 하나인 Salesforce의 비즈니스 프로세스, 부서 간 협업 파트너, 가치 있는 데이터를 신속하게 활용할 수 있습니다.

그 어느 때보다 더 효율적으로 관리되는 파이프라인

영업 담당자는 Sales Cloud for Slack을 통해 Digital HQ인 Slack에서 Sales Cloud의 기회, 계정, 연락처, 잠재 고객을 더 쉽게 편집하고 업데이트할 수 있습니다. 이런 통합 기능으로 담당자는 잠재 고객을 모색하고 거래 체결에 소중한 시간을 사용할 수 있습니다.

플로 도구가 켜져 있으면(아래 참조), 영업 관리자는 계정의 커다란 변화에 대해 자동 알림을 설정할 수 있습니다. 한편, 영업 운영자는 Salesforce에서 바로 CRM에 대한 모든 업데이트를 확인할 수 있습니다.

풍부한 맥락을 갖춘 데이터를 사용한 협업

이제 준비되지 않은 채로 회의에 참석하지 않아도 됩니다. 앞으로 담당자는 새로운 정보가 채널 또는 DM에 업데이트되자마자, 심지어 통화 중에도 Salesforce 기록을 신속히 검색하고 편집할 수 있습니다. 이는 더 나은 데이터를 구성하게 할 뿐 아니라, 담당자가 정보를 찾기 위해 여기저기 헤매는 대신 관계 구축에 집중할 수 있는 여유를 줍니다.

업무에 대한 맥락 공유는 내부적으로도 중요합니다. Sales Cloud for Slack을 사용하면 사용자는 Slack을 떠나지 않고도 정보를 빠르게 불러오고 메시지와 이를 맥락화하여 기록을 공유합니다. 한동안 논의가 없던 주요 잠재 고객 계정에 새로 연락을 취하는 경우를 예로 들어 보겠습니다. 사용자는 Slack에서 필요한 정보를 검색하여 이를 공유하기만 하면 됩니다.

이메일에서 채널로 업무 공간 이동

Salesforce와 Slack의 결합, 그 이상의 놀라운 점은 끝없는 이메일의 수렁에서 대화를 꺼내 Slack 채널로 옮길 때 시작됩니다. Slack 앱을 사용하면 Salesforce 또는 Slack에서 바로 전용 계정 채널을 개설할 수 있어 전용 계정의 주요 관계자와 최신 정보를 공유할 수 있습니다. 고객과의 관계나 거래가 진행됨에 따라, Sales Cloud 또는 Slack에서 기록이 업데이트가 되면 앱에서 자동으로 알림이 표시되어 모든 사람이 최신 정보를 공유할 수 있습니다.

Salesforce 플로를 통한 인식 자동화

이것은 영업 운영자를 위한 기능입니다. 플로는 Slack에서 이뤄지는 대화에 Salesforce 자동화를 제공하며, 팀이 확장되고 팀에서 Salesforce에 있는 특정 정보에 대해 점점 더 많은 알림이 필요할 것을 염두에 두고 개발된 강력한 도구입니다. Slack과 Salesforce 간에 워크플로를 자동화하는 방법은 무궁무진하여, 대규모 거래 또는 성사를 관련 채널에 알리거나 기회를 드러낼 수 있습니다.

뿐만 아니라 Salesforce 내 행동을 기반으로 하여 Slack 작업을 트리거하는 플로도 설계할 수 있습니다. 예를 들어, 일정 금액 이상의 거래에 대한 Slack 채널을 생성하는 플로를 설정할 수 있습니다. Slack을 깔끔히 유지하는 것도 중요하기에, 거래가 성사되고 나면 채널을 보관하는 플로도 생성할 수 있습니다.

더 많은 거래 성사와 팀 효율성 극대화

업무가 원활할 때 매출도 올라가므로, 담당자가 영업 팀을 위한 Digital HQ를 사용하면 단일 참여층에서 중요한 데이터, 비즈니스 프로세스, 부서 간 협업 파트너를 즉시 관리할 수 있습니다. Slack 앱 디렉터리에서 Sales Cloud for Slack 앱을 다운로드하세요.