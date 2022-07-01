Warum jeder in deinem Vertriebsteam von den fantastischen Funktionen unserer App profitieren wird

Die Kunden sind heute ungeduldiger und unvorhersehbarer denn je. Zunächst einmal wollen sie nicht mehr über Telefon und E-Mail kommunizieren. Laut Gartner werden bis 2025 voraussichtlich 80 % der B2B-Verkaufsinteraktionen über digitale Kanäle abgewickelt. Kunden erwarten auch von ihren Anbietern Unterstützung und nachhaltiges Engagement. Eine kürzlich durchgeführte Salesforce-Umfrage ergab, dass 87 % der Kunden ihre Vertriebsmitarbeiterin bzw. ihren Vertriebsmitarbeiter als vertrauenswürdigen Berater im Verkaufsprozess sehen.

Das bedeutet, dass Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter mehr Zeit in den Aufbau von Beziehungen investieren und auf die Wünsche der Kunden eingehen müssen, und die Vertriebsmanager und Sales Ops ihre Teams für die korrekte Dateneingabe verantwortlich machen müssen, damit sie den Überblick über die Geschäfte in der Pipeline behalten und die Leistung ihrer Projekt-Teams kontinuierlich optimieren können.

Salesforce und Slack haben mit Sales Cloud für Slack eine App entwickelt, die den umfangreichen Kontext von Salesforce direkt in Slack integriert. Stell dir Slack als eine Möglichkeit vor, Sales Cloud-Datensätze schnell zu aktualisieren oder relevante Informationen einzuholen, ohne deinen Arbeitsfluss zu stören. Es verändert dank Kundeninformationen aus Salesforce die Kommunikation, Zusammenarbeit und das Arbeiten der Vertriebsteams.

Mit Slack als digitalem Büro – einem zentralen Ort, an dem Remote- und Hybrid-Projekt-Teams online zusammenarbeiten können – haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Manager und Betriebsfachleute die Möglichkeit, schnell auf Geschäftsprozesse, funktionsübergreifende Partner und wertvolle Daten aus einem der führenden CRMs der Branche zuzugreifen: Salesforce.

Pipeline-Management wird so effizient wie nie

Mit Sales Cloud für Slack können Vertriesbmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in deinem digitalen Büro Opportunitys, Accounts, Kontakte und Leads in der Sales Cloud einfacher bearbeiten und aktualisieren: Slack. Dank dieser Integration sparen die Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter wertvolle Zeit, die sie in die Akquise von Leads und den Abschluss von Deals investieren können.

Wenn das Flow-Tool aktiviert ist (siehe unten), können Vertriebsmanager automatische Benachrichtigungen über große Veränderungen bei Accounts einrichten. In der Zwischenzeit kann Sales Ops alle Aktualisierungen des CRM direkt in Salesforce einsehen.

Zusammenarbeiten mit kontextorientierten Daten

Jetzt gehst du immer bestens vorbereitet in ein Meeting. Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter können Salesforce-Datensätze jetzt im Handumdrehen aufrufen und bearbeiten, sobald neue Informationen über einen Channel oder eine DM eintreffen, oder sogar während eines Anrufs. Dies unterstützt nicht nur eine bessere Organisation der Daten, sondern gibt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Möglichkeit, sich auf den Aufbau von Beziehungen zu konzentrieren, anstatt umständlich nach Informationen zu suchen.

Das Teilen von Kontext ist intern genauso wichtig. Mit Sales Cloud für Slack kannst du Datensätze teilen, indem du schnell Informationen abrufst und sie mit einer Nachricht in einen Kontext setzt, ohne Slack zu verlassen. Angenommen, du hast einen neuen Kontakt bei einem interessanten Account, über den schon länger nicht mehr gesprochen wurde – jetzt kannst du einfach in Slack nach den benötigten Informationen suchen und sie teilen.

Verlagerung der Arbeit aus E-Mails in die Channels

Wenn du damit beginnst, Unterhaltungen aus endlosen E-Mail-Ketten in Slack-Channels zu verlagern, entfaltet sich die wahre Magie der Verbindung von Salesforce und Slack. Mit unserer App kannst du direkt über Salesforce oder Slack-Channels für bestimmte Accounts einrichten, damit die wichtigsten Stakeholder für bestimmte Accounts auf dem Laufenden bleiben. Bei Fortschritten in den Kundenbeziehungen und bei Deals benachrichtigt die App das Projekt-Team aus der Sales Cloud oder Slack über alle Aktualisierungen der Datensätze, damit alle auf dem Laufenden bleiben.

Mit Salesforce Flow die Wahrnehmung automatisieren

Liebe Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, das ist für euch. Flow bietet Salesforce-Automatisierung für jede Slack-Unterhaltung und ist ein leistungsfähiges Tool, das du auf keinen Fall außer Acht lassen solltest, wenn dein Projekt-Team größer wird und zunehmend Benachrichtigungen für bestimmte Arten von Informationen aus Salesforce benötigt. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Workflows zwischen Slack und Salesforce zu automatisieren, damit du relevante Channels über große Deals oder Abschlüsse benachrichtigen und Opportunitys erkennen kannst.

Du kannst auch Workflows entwerfen, die Slack-Aktionen basierend auf Salesforce-Verhaltensweisen auslösen. So kannst du zum Beispiel einen Workflow einrichten, um einen Slack-Channel für Deals zu erstellen, die einen bestimmten Dollar-Betrag überschreiten. Ebenso wichtig für die Ordnung in Slack ist, dass du einen Workflow einrichten kannst, um Channels nach Abschluss eines Deals zu archivieren.

Mehr Deals gewinnen und die Effektivität deines Projekt-Teams maximieren

Mit einem digitalen Büro für den Vertrieb haben die Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter wertvolle Daten, Geschäftsprozesse und funktionsübergreifende Partner direkt zur Hand, und das auf einer einzigen Ebene – denn wenn die Arbeit reibungslos funktioniert, steigt der Umsatz. Lade noch heute die Sales Cloud für Slack-App aus dem App-Verzeichnis von Slack herunter.