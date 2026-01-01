Descubra por que a sua equipe de vendas só vai obter vantagens com os recursos imbatíveis do nosso app

Os compradores estão mais impacientes e imprevisíveis do que nunca. Para começar, os clientes não querem mais se comunicar por telefone ou por e-mail. De acordo com a Gartner, 80% das interações de vendas B2B vão ocorrer em canais digitais até 2025. Além disso, os clientes esperam obter apoio de atendimento e uma interação significativa com os fornecedores. Uma recente pesquisa da Salesforce revelou que 87% dos compradores empresariais esperam que seus representantes de vendas atuem como um consultor confiável no processo de vendas.

Isso significa que os representantes precisam dedicar mais tempo para desenvolver as relações e reunir-se com os clientes em seus próprios termos, enquanto os gerentes de vendas e operadores de vendas precisam que suas equipes sejam responsáveis pela inserção de dados, para que possam ficar a par do pipeline e otimizar continuamente o desempenho das equipes.

O Salesforce e o Slack simplificaram as coisas com o Sales Cloud para Slack, um app que reúne informações detalhadas de contexto do Salesforce direcionando-as diretamente para o Slack. Pense no Slack como um modo de fazer atualizações rápidas dos registros do Sales Cloud ou obter informações relevantes de contexto, tudo isso sem perder o ritmo do fluxo de trabalho. Assim, é possível transformar a maneira como as equipes de vendas se comunicam, colaboram e atuam no processo de informações dos clientes a partir do Salesforce.

Com o Slack como sua sede digital, um local central onde as equipes remotas e híbridas podem colaborar on-line, os representantes, gerentes e especialistas em operações podem rapidamente ter acesso a processos empresariais, parceiros multifuncionais e dados valiosos a partir de um sistema de CRM líder no setor: o Salesforce.

Torne o gerenciamento de pipeline mais eficiente do que nunca

O Sales Cloud para Slack faz com que seja mais fácil para os representantes editar e atualizar oportunidades, contas, contatos e leads no Sales Cloud na sua sede digital: o Slack. Esta integração permite que os representantes economizem um tempo valioso que pode ser usado para conquistar leads e fechar negócios.

Quando a ferramenta Fluxo é ativada (confira abaixo), os gerentes de vendas podem configurar notificações automáticas sobre mudanças importantes nas contas. Enquanto isso, os operadores de vendas podem consultar todas as atualizações no sistema de CRM diretamente no Salesforce.

Colabore utilizando dados que oferecem informações detalhadas de contexto

Você nunca mais vai sentir que não está preparado para uma reunião. Agora, os representantes podem encontrar e editar os registros do Salesforce rapidamente, assim que a informação é enviada ao canal ou à MD, ou até mesmo durante uma chamada de áudio. Além de garantir uma melhor organização dos dados, isso também permite que os representantes fiquem focados no desenvolvimento de relações, sem a necessidade de dispersar a atenção em busca de informações.

O compartilhamento de contexto também é muito importante no âmbito interno. Com o Sales Cloud para Slack, é possível compartilhar registros localizando rapidamente a informação e contextualizando-a em uma mensagem, sem sair do Slack. Digamos que você conseguiu um novo contato em uma target account importante que já não é discutida há algum tempo; basta pesquisar a informação necessária no Slack e compartilhá-la.

Transfira o trabalho dos e-mails para os canais

A grande magia na união entre o Salesforce e o Slack acontece quando você começa a transferir as conversas das sequências de e-mail sem fim para os canais do Slack. Com o nosso app, você pode criar canais de contas específicas, diretamente do Salesforce ou do Slack, para que as principais partes interessadas nas contas se mantenham em sintonia. À medida que as relações com os clientes e os negócios evoluem, o app notifica automaticamente a equipe sobre atualizações dos registros, quer sejam no Sales Cloud ou no Slack, garantindo que todos acompanhem o processo.

Automatize o reconhecimento de informações com o Salesforce Fluxo

Operador de vendas, isso é para você. A ferramenta Fluxo oferece ao Salesforce o recurso de automação para qualquer conversa do Slack. Trata-se de uma ferramenta eficaz a ser considerada para apoiar o processo de expansão da sua equipe e a consequente necessidade de cada vez mais alertas para tipos específicos de informações do Salesforce. Existem infinitas formas de automatizar os fluxos de trabalho entre o Slack e o Salesforce, permitindo notificar os canais relevantes sobre os grandes negócios ou conquistas, e também chamar a atenção para as oportunidades.

Também é possível projetar fluxos que acionam ações no Slack com base em comportamentos no Salesforce. Por exemplo, você pode configurar um fluxo para criar um canal do Slack específico para negócios que ultrapassam um determinado montante. Igualmente importante para manter a organização do Slack, é possível configurar um fluxo para arquivar canais quando um negócio for fechado.

Feche mais negócios e maximize a eficiência da sua equipe

Com uma sede digital para vendas, os representantes têm acesso fácil a dados valiosos, processos empresariais e parceiros multifuncionais, tudo isso com uma única camada de engajamento. Porque quando o trabalho flui, a receita cresce. Baixe o app Sales Cloud para Slack no Diretório de apps do Slack.