Pourquoi tous les membres de votre équipe commerciale profiteront des fonctionnalités puissantes de notre application

Les clients n’ont jamais été aussi impatients et imprévisibles qu’aujourd’hui. Tout d’abord, ils ne veulent plus communiquer par téléphone ni par e-mail. Selon Gartner, d’ici 2025, 80 % des interactions commerciales B2B devraient se faire via des canaux numériques. Les clients exigent également un service d’assistance et un engagement significatifs de la part de leurs fournisseurs. Une étude récente de Salesforce a révélé que 87 % des clients souhaitent que le commercial en charge de leur dossier devienne un conseiller de confiance durant la transaction.

Cela signifie, d’une part, que les commerciaux doivent passer plus de temps à construire la relation et à répondre aux besoins des clients. D’autre part, cela implique que les directeurs et experts commerciaux doivent exiger de leurs équipes qu’elles saisissent les données utiles pour le suivi des transactions en cours et l’optimisation continue des performances.

Salesforce et Slack facilitent tout cela grâce à Sales Cloud for Slack. Cette application permet de profiter directement dans Slack du contexte enrichi de Salesforce. Ainsi, vous pouvez modifier rapidement les dossiers Sales Cloud ou récupérer le contexte pertinent directement dans Slack, sans quitter votre flux de travail. Slack transforme la façon dont les équipes commerciales communiquent, collaborent et agissent à partir des informations sur les clients tirées de Salesforce.

En utilisant Slack comme QG numérique, un espace centralisé où les équipes à distance et hybrides peuvent collaborer en ligne, les représentants, les responsables et les experts peuvent rapidement tirer parti des processus métier, des partenaires interfonctionnels et des données précieuses provenant de l’une des solutions CRM leaders du secteur : Salesforce.

Optimiser la gestion des pipelines de vente

Sales Cloud for Slack permet aux commerciaux de modifier et de mettre à jour plus facilement les opportunités, les comptes, les contacts et les prospects dans Sales Cloud depuis leur QG numérique : Slack. Cette intégration fait gagner un temps précieux aux commerciaux, qu’ils peuvent ainsi consacrer à la prospection et à la signature de contrats.

Lorsque Flow est activé (voir ci-dessous), les responsables commerciaux peuvent programmer des notifications automatiques en cas de changement important sur les comptes. Parallèlement, les experts commerciaux peuvent voir toutes les mises à jour du CRM directement dans Salesforce.

Collaborer avec des données contextualisées

Soyez toujours préparé pour vos réunions. Les commerciaux peuvent à présent accéder à leurs dossiers Salesforce et les modifier immédiatement, dès qu’une nouvelle information arrive via un canal ou un message direct, ou même pendant un appel. Non seulement cela incite à mieux organiser les données, mais cela permet aussi aux commerciaux de consacrer plus de temps à gérer la relation client qu’à chercher des informations.

Partager le contexte est tout aussi important en interne qu’en externe. Avec Sales Cloud for Slack, vous partagez des dossiers en récupérant rapidement des informations et en les contextualisant avec un message, sans quitter Slack. Supposons que vous ayez un nouveau contact dans un compte cible important dont vous n’avez pas discuté depuis un certain temps. Il vous suffit de chercher ce dont vous avez besoin depuis Slack et de le partager.

Collaborez via les canaux plutôt que par e-mail

Pour tirer pleinement parti de l’association de Salesforce et de Slack, abandonnez les échanges interminables par e-mail au profit de discussions dans les canaux Slack. L’application vous permet de lancer des canaux consacrés à certains comptes directement depuis Salesforce ou Slack, afin que les principales parties prenantes de ces comptes soient toujours informées de ce qui se passe. Au fur et à mesure que la relation client et les contrats avancent, l’application signale automatiquement à l’équipe les mises à jour apportées aux dossiers, que ce soit depuis Sales Cloud ou depuis Slack, pour que tout le monde sache ce qui se passe.

Automatisez la sensibilisation avec Salesforce Flow

Les experts commerciaux vont être contents. Flow permet de profiter de l’automatisation de Salesforce dans chaque conversation Slack. Gardez à l’esprit cet outil puissant lorsque votre équipe s’agrandit et souhaite recevoir des alertes de Salesforce pour des informations spécifiques. Il y a de multiples façons d’automatiser les flux de travail entre Slack et Salesforce pour signaler aux canaux concernés la signature de gros contrats, les victoires importantes, et découvrir de nouvelles opportunités.

Vous pouvez également concevoir des flux qui déclenchent des actions Slack en fonction de comportements Salesforce. Par exemple, vous pouvez configurer un flux qui crée un canal Slack pour les contrats dont le montant est supérieur à un certain seuil. Pour que l’interface de Slack reste claire, vous pouvez configurer un flux qui archive les canaux lorsqu’un contrat est conclu.

Remportez davantage de contrats et optimisez les performances de votre équipe

Le QG numérique pour les équipes commerciales permet à leurs membres d’accéder facilement aux informations utiles, aux processus métier et aux partenaires transverses via une seule couche d’engagement (car quand le travail va, la croissance va !). Téléchargez l’application Sales Cloud for Slack depuis la liste des applications Slack.