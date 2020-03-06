Continuidad empresarial en Slack: mantener la productividad de nuestros clientes durante la pandemia de la COVID-19

Si ya usas Slack o estás pensando usarlo para administrar el trabajo a distancia en las circunstancias actuales, queremos que sepas que en Slack hemos implementado planes integrales para garantizar que todos nuestros sistemas sigan funcionando.

Muchas empresas están adoptando a Slack para preservar sus planes de continuidad empresarial (tanto si sus oficinas han cerrado o si se prevé que puedan cerrar próximamente, o si sus empleados trabajan desde casa o no pueden regresar a ella). Otras recurren a nosotros como una posible solución porque han experimentado una interrupción inesperada de su actividad y se preguntan si Slack es un método seguro y fiable para volver a conectarse y sacar el trabajo adelante. Para las empresas que ya usan Slack, aprovechamos esta oportunidad para ofrecerles mayor visibilidad y claridad respecto de la estrategia de continuidad empresarial de Slack, de modo que puedan tener la certeza de que estaremos disponibles durante esta interrupción. Y para aquellas que aún no usan Slack, queremos brindarles información sobre nuestras ofertas de productos gratuitos, algunos datos generales sobre la seguridad y la confiabilidad, además de recursos para obtener más detalles.

Las preguntas que hemos recibido hacen referencia a dos aspectos: si la empresa Slack puede seguir funcionando y si la infraestructura de Slack puede escalar para admitir una carga adicional. Abordaremos ambas cuestiones detalladamente a continuación. La versión resumida es la siguiente: estamos actuando de acuerdo con nuestros planes preestablecidos de pandemia y continuidad empresarial, y confiamos en la arquitectura técnica de nuestro producto y en su capacidad para admitir un volumen y una carga mayores. Nuestros empleados están protegidos y pueden seguir trabajando de forma normal, estén donde estén.

Mantener nuestra empresa en funcionamiento

Hace años que Slack tiene establecido un plan de continuidad empresarial. Este plan se revisa y actualiza de forma regular, tanto con una frecuencia periódica como en función de las necesidades con el fin de abordar cambios de importancia. Como parte del reconocimiento de la criticidad de nuestra propia empresa en caso de pandemia, también tenemos preparado un manual específico para pandemias. Hoy en día estamos aplicando ambos planes de manera conjunta.

El plan de continuidad empresarial se puso en marcha específicamente por la posible exposición en nuestra sede en San Francisco. En este plan se detallan las medidas que se deben adoptar en caso de que ocurra un suceso que afecte a la sede. Nuestra oficina se someterá a una limpieza a fondo el próximo fin de semana, y se prevé que vuelva a estar operativa el lunes. No obstante, nuestro trabajo no ha sufrido ninguna interrupción, ni siquiera con la transición a operaciones remotas.

La versión de Slack que conoces hoy, tanto del producto como de la empresa, no existiría sin el trabajo a distancia. Nuestro equipo original contaba con dos empleados totalmente remotos. El resto del equipo se dividía entre dos oficinas de dos países diferentes. Esto dio lugar a un estilo de trabajo profundamente arraigado en nuestra cultura, que garantiza que estar lejos de nuestros compañeros de trabajo no afecta a nuestra capacidad para desempeñar nuestros roles.

Independientemente del trabajo que realicemos, usamos Slack para hacerlo. Todo nuestro trabajo transcurre en los canales, donde se formulan y responden preguntas, donde se toman y mantienen decisiones, donde se comparten documentos y se colabora en ellos, y donde se supervisa y actualiza el estado. Por ello, estar lejos de la oficina tiene poca importancia en nuestra verdadera forma de trabajar. Si bien, dedicamos más tiempo a las videoconferencias, poco ha cambiado hoy nuestro hábito de trabajo.

Mantener nuestro producto en funcionamiento

Slack es una empresa global. En un día normal, más del 50 % de nuestros usuarios se encuentran fuera de los Estados Unidos. La arquitectura de nuestro sistema se ha diseñado para admitir automáticamente los picos de tráfico que nuestros sistemas reciben a lo largo del día, lo que garantiza que la capacidad del servidor no solo satisfaga las demandas del sistema, sino también las necesidades de la región en la que se origina la demanda.

Nuestra arquitectura también es altamente distribuida. Slack se ha implementado en distintos centros de datos de AWS de todo el mundo para garantizar la redundancia en caso de que una región se vuelva inestable o se desconecte por completo. Simulamos y probamos periódicamente estos escenarios de fallos. Para ello, desconectamos por completo una región y nos aseguramos de que el tráfico fluya a la siguiente región más próxima. Por ejemplo, se prevé que un fallo simulado en Londres permita la transición sin problemas a Dublín y París. Como parte de este proceso, nos aseguramos de que las regiones que capturan el exceso de tráfico inesperado escalen automáticamente para satisfacer las nuevas demandas.

Si bien no existen sistemas que puedan prever con exactitud cada contingencia, a diario observamos cómo se adaptan nuestros sistemas al aumento o la disminución del tráfico en tiempo real. Gracias a esto, y a que probamos estos escenarios de desastres varias veces al año, confiamos en que la misma infraestructura escalará para satisfacer las demandas adicionales a las que se someta el sistema en caso de un uso general más intenso. Además, las demandas que recibe nuestra infraestructura no cambian cuando los empleados dejan de trabajar juntos en la misma oficina. No existe ninguna diferencia de carga en nuestros sistemas cuando los usuarios se conectan desde su oficina, celular o casa. Los empleados están conectados un promedio de nueve horas al día. En otras palabras, ya administramos un gran volumen.

Si tu empresa aún no usa Slack

Ofrecemos un plan Gratuito sin obligaciones, sin necesidad de proporcionar ninguna tarjeta de crédito ni de realizar ningún pago. Es una excelente oferta que ayudará a que tu equipo siga trabajando durante el período de esta pandemia.

Cada cliente, sea o no de pago, recibe el mismo nivel de seguridad empresarial. Puedes obtener más información sobre nuestro programa de seguridad y comprobar si nuestras certificaciones y testimonios cumplen con tus necesidades empresariales en slack.com/security.

Slack es una herramienta empresarial esencial para millones de usuarios, y nos comprometemos a ofrecer un nivel proporcional de disponibilidad y confiabilidad. Mantenemos un Acuerdo de nivel de servicio del 99,99 %, con un máximo de 4,3 minutos de interrupciones al mes. Nuestra disponibilidad total durante los últimos seis meses ha sido del 99,998 %.

Comenzar a usar una nueva herramienta puede resultar complejo, especialmente en circunstancias difíciles. Queremos ayudar y, por eso, ofrecemos diversos recursos que te permitirán empezar a usar Slack con facilidad como parte de tu propio manejo de esta crisis. Ponte en contacto con nosotros para programar una llamada de 20 minutos y te ayudaremos a comenzar. También ofrecemos varios seminarios web específicos sobre trabajo a distancia en los que estaremos encantados de resolver tus dudas. Regístrate a una sesión aquí. Por último, tenemos una sección dedicada al trabajo a distancia en nuestra Biblioteca de recursos, donde encontrarás consejos prácticos a corto plazo y consideraciones para tu estrategia a largo plazo.

Para obtener información detallada sobre escala y nuestra infraestructura, consulta nuestras presentaciones ante la SEC.