Continuité de l’activité chez Slack : permettre à nos clients de rester opérationnels pendant l’épisode Covid-19

Que vous utilisiez déjà Slack ou que vous envisagiez de l’utiliser pour gérer votre télétravail dans les circonstances actuelles, sachez que Slack a mis en place une stratégie complète pour assurer le fonctionnement de ses services.

Vous êtes nombreux à vous tourner vers Slack pour maintenir vos plans de continuité des affaires, que vos bureaux soient fermés ou qu’ils soient susceptibles de l’être prochainement. Ou peut-être que vos employés travaillent à domicile ou ne peuvent pas rentrer chez eux. D’autres nous désignent comme solution potentielle. Votre activité a peut-être été brusquement perturbée et vous vous demandez si Slack est une solution sûre et fiable pour vous reconnecter et avancer. Si vous utilisez déjà Slack, nous profitons de cet article pour vous donner plus de visibilité et de clarté sur la stratégie de continuité des activités de Slack, pour que vous sachiez que nous serons disponibles tout au long de cette perturbation. Et, si vous n’utilisez pas encore Slack, nous vous communiquons certaines informations concernant notre offre de produits gratuite, des informations générales sur la sécurité et la fiabilité et des ressources pour en savoir plus.

Deux thèmes se dégagent des questions que nous avons reçues : l’activité de Slack peut-elle se poursuivre et l’infrastructure de Slack peut-elle s’adapter pour traiter la charge supplémentaire ? Nous allons les aborder en détail. En bref : nous nous appuyons sur nos plans préétablis pour la continuité des affaires et en cas de pandémie et nous avons pleinement confiance dans l’architecture technique de nos produits et en sa capacité à traiter des volumes et des charges accrues. Nos employés sont en sécurité et peuvent poursuivre leur travail, où qu’ils soient.

Maintenir nos activités

Slack a mis en place un plan de continuité des affaires depuis des années. Nous le révisons et le mettons à jour régulièrement, selon un calendrier précis, et dès que nécessaire pour gérer les changements significatifs. Compte tenu de l’état critique de notre propre activité en cas de pandémie, nous avons également préparé un manuel stratégique des affaires spécifique aux pandémies. Nous utilisons actuellement ces deux plans ensemble.

Le plan de continuité de l’activité est entré en vigueur précisément en raison de l’exposition potentielle de notre siège à San Francisco. Ce plan décrit les étapes à suivre en cas d’événement affectant le siège. Notre bureau sera nettoyé en profondeur au cours du week-end et devrait être opérationnel d’ici lundi. Toutefois, nous n’avons pas interrompu notre travail, même lors de la migration vers des opérations à distance.

Le Slack que vous connaissez, le produit et l’entreprise, n’existerait pas sans le télétravail. Notre équipe d’origine se composait de deux employés entièrement en télétravail ; le reste de l’équipe était réparti entre deux bureaux, dans deux pays différents. Cette configuration a créé un certain style de travail profondément intégré dans notre culture. Elle garantit que la séparation physique des membres d’une équipe n’affecte pas notre capacité à faire notre travail.

Quel que soit le type de travail que nous réalisons, nous utilisons Slack pour l’accomplir. Toutes nos tâches se passent dans des canaux, où les utilisateurs posent des questions et y répondent, les décisions sont prises et conservées, les documents sont partagés et exploités en groupe et le statut est suivi et mis à jour. Ainsi, l’éloignement a peu de conséquences sur notre mode de travail réel ; hormis le temps supplémentaire passé en visioconférences, notre quotidien n’est pas très différent de celui de d’habitude.

Maintenir nos produits

Slack est une entreprise internationale. Plus de 50 % de nos utilisateurs quotidiens se situent en dehors des États-Unis. L’architecture de notre système a été conçue pour s’adapter à la hausse du trafic tout au long de la journée sur nos systèmes, garantissant ainsi que la capacité de nos serveurs réponde non seulement aux demandes en cours sur le système mais aussi à la région d’où provient cette demande.

Notre architecture est également très distribuée. Slack est déployé dans différents centres de données AWS dans le monde afin de garantir la redondance en cas de problèmes d’intégrité d’une région ou d’interruption totale. Nous simulons et testons régulièrement ces scénarios d’échec en neutralisant une région entière pour veiller à ce que le trafic migre vers la région la plus proche. Par exemple, si nous simulons un échec à Londres, la transition doit se faire vers Dublin et Paris. À ce titre, nous nous assurons que les régions qui récupèrent le trafic inattendu s’adaptent automatiquement pour répondre aux nouvelles demandes.

Parce qu’aucun système ne peut anticiper parfaitement les imprévus, nous observons nos systèmes s’adapter en temps réel, chaque jour. Pour cette raison, et parce que nous réalisons d’autres scénarios de test en cas de catastrophes plusieurs fois par an, nous sommes convaincus que cette même architecture s’adaptera pour traiter les demandes supplémentaires intégrées au système en raison d’une utilisation générale plus intense. En outre, les demandes faites sur notre infrastructure ne changent pas lorsque nos employés ne travaillent plus dans le même bureau ; la charge reste la même sur nos systèmes, que les utilisateurs se connectent de leur bureau, d’un réseau cellulaire ou de leur domicile. Les employés sont déjà connectés en moyenne quatre-vingt-dix heures par jour ; en d’autres termes, nous traitons déjà des gros volumes.

Si votre entreprise n’utilise pas déjà Slack

Nous proposons un forfait gratuit, sans aucun engagement : pas de carte de crédit nécessaire et pas d’obligation de paiement. Il s’agit d’une offre robuste qui permettra à vos équipes de continuer à travailler malgré le contexte pandémique.

Tous les clients, qu’ils disposent d’un forfait payant ou non, reçoivent le même niveau de sécurité à l’échelle de l’entreprise. Pour en savoir plus, lisez notre programme de sécurité et vérifiez que nos certifications et attestations couvrent les besoins de votre entreprise sur slack.com/security.

Slack est un outil d’entreprise essentiel à des millions d’utilisateurs, c’est pourquoi nous nous engageons à offrir un niveau de disponibilité et de fiabilité conséquent. Nous garantissons un Contrat de niveau de service de 99,99 %, soit pas plus de 4,3 minutes d’interruptions par mois. Notre disponibilité agrégée sur les six derniers mois est de 99,998 %.

L’adoption d’un nouvel outil peut s’avérer être une tâche fastidieuse, notamment dans des circonstances difficiles. Pour vous aider, nous vous proposons plusieurs ressources pour que vous vous lanciez sur Slack directement dans le cadre de votre propre gestion de cette crise. Contactez-nous pour organiser un appel de 20 minutes au cours duquel nous vous aiderons à vous lancer. Nous proposons également une série de webinaires (en anglais) sur le thème spécifique du télétravail et au cours desquels nous répondrons à toutes vos questions ; inscrivez-vous à une session ici. Enfin, nous avons créé une section consacrée au télétravail dans notre bibliothèque de ressources. Vous y trouverez des conseils utiles pour le court terme et des solutions pour réfléchir à votre stratégie pour le long terme.

Pour plus d’informations sur l’échelle et notre infrastructure, consultez nos déclarations SEC.